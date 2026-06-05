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யுபிஐ மூலம் பிஎப் பணம் எடுக்க வேண்டுமா? இந்த 5 விஷயங்களை முதலில் செய்யவும்

EPFO : யுபிஐ மூலம் பிஎப் பணம் எடுக்க சந்தாதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:43 PM IST
யுபிஐ மூலம் பிஎப் பணம் எடுக்க வேண்டுமா? இந்த 5 விஷயங்களை முதலில் செய்யவும்
Image Credit: epfo upi pf withdrawal

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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