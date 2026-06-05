/யுபிஐ மூலம் பிஎப் பணம் எடுக்க வேண்டுமா? இந்த 5 விஷயங்களை முதலில் செய்யவும்

EPFO : வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் தனது சந்தாதாரர்களுக்கு யூபிஐ மூலம் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும் புதிய வசதியை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த வசதி செயல்பாட்டிற்கு வந்தவுடன், அவசரத் தேவைகளுக்காக உங்களின் பிஎஃப் சேமிப்பை ஒரு சாதாரண பணப் பரிவர்த்தனை செயலியைப் பயன்படுத்துவது போல மிக எளிதாகவும் விரைவாகவும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். தற்போது இந்த யூபிஐ பணப் பரிவர்த்தனைக்கான சோதனைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ள நிலையில், விரைவில் இது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதியை நீங்கள் எவ்வித தடையுமின்றிப் பயன்படுத்த வேண்டுமெனில், உங்களது பிஎஃப் கணக்கு விவரங்கள் அனைத்தும் மிகத் துல்லியமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். சிறு பிழைகள் இருந்தால் கூட பணப் பரிவர்த்தனைகள் தோல்வியடைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இந்த புதிய வசதி அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே சந்தாதாரர்கள் தங்களின் பிஎப் கணக்கில் சரிபார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய விஷயங்கள் குறித்துப் பல்துறை நிபுணர்கள் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். அவை பத்திகளாகக் கீழே விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
உங்களது பிஎப் கணக்கிற்கான முதன்மை நுழைவாயிலாக விளங்குவது உங்களின் யுஏஎன் (UAN) கணக்காகும். பலரும் தங்களுக்குப் பணம் அவசரமாகத் தேவைப்படும் போதுதான் கடவுச்சொல்லை மறந்ததையோ அல்லது மொபைல் எண்ணை மாற்றியதையோ உணர்கிறார்கள். எனவே, இப்போதே கணக்கில் லாக்-இன் செய்து அணுகலைச் சரிபார்ப்பது நல்லது. மேலும், உங்களது பெயர், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்கள் உங்களின் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் மற்றும் நிறுவனப் பதிவுகளுடன் துல்லியமாகப் பொருந்துகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். எழுத்துப்பிழைகள் போன்ற சிறிய முரண்பாடுகள் கூட சரிபார்ப்புச் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி உங்களது கோரிக்கையைத் தாமதப்படுத்தலாம்.
யுபிஐ என்பது பணப் பரிவர்த்தனைக்கான ஒரு வழியாக இருந்தாலும், உங்கள் பிஎஃப் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்குதான் இந்த ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டின் முதுகெலும்பாகும். உங்களது வங்கி கணக்கு எண், ஐஎஃப்எஸ்சி (IFSC) குறியீடு மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் விவரங்கள் தற்போதைய நிலையில் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய சம்பள கணக்குகளோ அல்லது முடக்கப்பட்ட கணக்குகளோ இருந்தால், அது பணப் பரிமாற்றத்தில் தேவையற்ற சிக்கல்களை உருவாக்கும்.
டிஜிட்டல் சரிபார்ப்புகளுக்கு மொபைல் எண் மிக இன்றியமையாதது. உங்களது யுஏஎன் கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் மற்றும் யூபிஐ கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் ஆகியவை பயன்பாட்டில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதேபோல, நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் யூபிஐ ஐடி சரியான வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக் கொள்வது அவசியமாகும்.
நீங்கள் இதற்கு முன்பு வேறு நிறுவனங்களில் வேலை செய்திருந்தால், அந்தப் பழைய பிஎஃப் கணக்குகள் தற்போதைய கணக்கிற்குச் சரியாக மாற்றப்பட்டு, உங்களது பணி வரலாறு முழுமையாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், உங்களது இ-நாமினேஷன் விவரங்களை உடனுக்குடன் புதுப்பிப்பது மிகவும் முக்கியம். இது தற்போதைய பணப் பரிவர்த்தனைக்கு மட்டுமின்றி, எதிர்கால ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீடு சார்ந்த கோரிக்கைகளுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்குப் பெரிதும் உதவும்.
தொழில்நுட்பம் என்பது சரியான விவரங்களைக் கொண்ட கோரிக்கைகளை மிக வேகமாகச் செயல்படுத்த மட்டுமே உதவுமே தவிர, தவறான பதிவுகளை அதுவாகவே திருத்திவிடாது. எனவே, பிஎப் யூபிஐ வசதி வருவதற்கு முன்பாகவே, சில நிமிடங்களை ஒதுக்கி உங்களது ஆவணங்களைச் சுத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது பிற்காலத் தவிப்புகளைத் தவிர்க்கும்.