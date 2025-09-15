English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO : பிஎப் உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளிக்கு முன் வரும் பெரிய குட் நியூஸ்

EPFO Version 3.0: இபிஎப்ஓ அமைப்பு  தீபாவளி பரிசாக பிஎப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அப்டேட்டை கொடுக்க உள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:38 PM IST
  • பிஎப் அக்கவுண்டில் வரப்போகும் மாற்றம்
  • தீபாவளிக்கு முன்பு நடைமுறைப்படுத்த திட்டம்
  • ஏடிஎம் மூலம் ஈஸியாக பணம் எடுக்கலாம்

EPFO Version 3.0: EPFO அமைப்பு, பிஎப் உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அது என்னவென்றால் EPFO Version 3.0 -ஐ முழுமையாக அமலுக்கு கொண்டு வரும் பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. நாடு முழுவதும் உள்ள 80 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சந்தாதாரர்கள், EPFO-ன் தற்போதைய அமைப்பின் விரிவான அப்டேட்டான EPFO Version 3.0-வை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். வரவிருக்கும் இந்த அப்டேட், விரைவான, முழுமையான டிஜிட்டல் மற்றும் யூசர் பிரண்ட்லி அம்சங்களை கொண்டிருக்கும். குறிப்பாக ஊழியர்கள் எளிதில் பணம் எடுக்க வழிவகை செய்ய இருக்கிறது. இது 2025 தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே நடைமுறைக்கு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO Version 3.0 அக்டோபரில் வெளியீடு

மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் ஒரு உயர் மட்டக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத்தில் EPFO Version 3.0-வின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்படலாம். இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், தீபாவளிக்கு முன்பாகவே இது வெளியிடப்பட்டு, கோடிக்கணக்கான ஊதியதாரர்களுக்கு ஒரு பண்டிகைக் பரிசாக அமையும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

EPFO Version 3.0-ல் என்னென்ன புதிய அம்சங்கள்?

பிஎப் சேவைகளை அணுகுவதில் தற்போதுள்ள பல நடைமுறை சிரமங்களை புதிய அமைப்பு எளிதாக்க உள்ளது. இந்த அப்டேட்டில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:

ஆட்டோ க்ளெய்ம் (Auto-Claim Settlements): சந்தாதாரர்கள் இனி நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது EPFO அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ தேவையில்லை. குறைந்தபட்ச தலையீட்டுடன் க்ளெய்ம்கள் தானாகவே தீர்க்கப்படும்.

டிஜிட்டல் திருத்தங்கள்: பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி போன்ற கணக்குத் திருத்தங்களை ஓடிபி அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு மூலம் டிஜிட்டல் முறையில் மேற்கொள்ளலாம். இதனால் காகித ஆவணங்கள் தேவையில்லை.

ஓய்வூதிய கண்காணிப்பு: பயனர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய உரிமைகளை நேரடியாக EPFO டாஷ்போர்டு மூலம் கண்காணிக்க முடியும்.

யுபிஐ மற்றும் ஏடிஎம் மூலம் EPF பணம் எடுத்தல் - மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாற்றங்களில் ஒன்று, UPI பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் ஏடிஎம்கள் மூலம் பிஎஃப் தொகையை எடுக்கும் வசதி. இது கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை உடனடியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவும்.

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புச் செயலாளர் சுமிதா டாவ்ரா அவர்களின் கூற்றுப்படி, யுபிஐ ஒருங்கிணைப்புக்கான NPCI-ன் (இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம்) பரிந்துரைக்கு அமைச்சகம் ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் மே அல்லது ஜூன் 2025 முதல், சந்தாதாரர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியை நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் அல்லது ஏடிஎம்கள் மூலம் எடுக்க முடியும்.

GPF மற்றும் PPF போன்ற பிற திட்டங்களுக்கு பைலட் திட்டம்

இந்த டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு வெற்றிகரமாக அமைந்தால், அரசு ஊழியர்களுக்கான பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) மற்றும் வங்கிகள் வழங்கும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) போன்ற பிற அரசு ஆதரவு நிதித் திட்டங்களுக்கும் இது ஒரு பைலட் மாதிரியாகச் செயல்படும் என்று அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

EPFO மேம்படுத்தலுடன், ஊழியர்களின் மாநில காப்பீட்டுக் கழகமும் (ESIC) தொண்டு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் அதன் வரம்பிற்குள் கொண்டு வர உள்ளது. இத்திட்டம் மூலம், குறிப்பாக EPFO-ன் சேவை குறைவாக உள்ள சிறு நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு தரமான சுகாதார வசதிகள் கிடைக்கும்.

About the Author
EPFOEPFO Version 3.0DiwaliPF Latest UpdateUPI withdrawal

