EPFO vs Gold: இபிஎப்ஓ அல்லது தங்கம் - எதில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது?

EPFO, Gold: தங்கத்தின் விலை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்து வருவதால், பலருடைய கவனமும் இப்போது தங்கத்தின் மீது திரும்பியுள்ளது. குறிப்பாக, பிஎப் கணக்கில் ஆண்டுக்கணக்காகச் சேர்ந்து வரும் தொகையை எடுத்து, மளமளவென விலை ஏறும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் இன்னும் அதிக லாபம் பார்க்கலாம் என்று பலரும் யோசிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால், இதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் இருக்கின்றன. மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு இது கவர்ச்சிகரமான முடிவாகத் தோன்றினாலும், இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் சாதக பாதகங்களை விரிவாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
இபிஎப்ஓ முதலீடு
பிஎப் எனப்படும் வருங்கால வைப்பு நிதி என்பது ஒருவருடைய பணி ஓய்வு காலத்திற்கான அடிப்படை ஆதாரம். அரசு இதில் வழங்கும் வட்டி விகிதம் என்பது நிலையானது. மேலும், மார்க்கெட்டில் நிலவும் ஏற்ற இறக்கம் என்ற சந்தை அபாயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. தற்போது பிஎப் -க்கு சுமார் 8.25 சதவீத வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பிஎப் -க்கு கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி கிடையாது. இது கூட்டு வட்டி முறையில் வளர்வதால், நீங்கள் வேலையில் இருக்கும் காலமெல்லாம் அந்தப் பணம் ஒரு பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து நிற்கும். உங்கள் முதுமை காலத்தில் யாருடைய உதவியும் இன்றி வாழ்வதற்கு இதுவே பிரதான பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
தங்கத்தில் முதலீடு
இன்னொரு பக்கம் தங்கத்தைப் பார்த்தால், அதன் விலை உயர்வு என்பது கடந்த காலங்களில் சிறப்பாக இருந்துள்ளது உண்மைதான். ஆனால் தங்கம் என்பது ஒரு பொருளாக இருப்பதால், அதன் விலை சர்வதேச சந்தை, போர் பதற்றங்கள் மற்றும் டாலரின் மதிப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஏறும் அல்லது இறங்கும். பிஎப் பணத்தை எடுத்து நீங்கள் ஆபரணத் தங்கமாக வாங்கினால், அதில் செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி என சுமார் 15 முதல் 20 சதவீதத் தொகை முதலிலேயே கழிந்துவிடும். அதாவது, நீங்கள் வாங்கிய தங்கத்தின் விலை 20 சதவீதம் உயர்ந்தால் மட்டுமே நீங்கள் போட்ட அசல் தொகையைத் தொட முடியும். அதன்பிறகுதான் லாபமே தொடங்கும்.
தங்க பத்திரங்களில் முதலீடு
ஒருவேளை நீங்கள் பிஎப் பணத்தை எடுத்து தங்கப் பத்திரங்களில் (SGB) முதலீடு செய்தாலும் கூட, அதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. பிஎப் என்பது ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம். இடையில் பணத்தை எடுத்துவிட்டால், அந்தப் பணம் மீண்டும் சேருவதற்குப் பல ஆண்டுகள் ஆகும். ஓய்வு காலத்தில் கையில் மொத்தமாக ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்காமல் போனால், அது உங்கள் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பாதிக்கலாம். தங்கம் விலை எப்போதுமே ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. சில நேரங்களில் பல ஆண்டுகள் விலை மாற்றமின்றி தேக்க நிலையில் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
பிஎப் பயனாளிகளுக்கு முக்கிய டிப்ஸ்
எனவே, பிஎப் பணத்தை எடுத்து தங்கத்தில் போடுவது என்பது ஒருவகையில் உங்கள் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தைச் சூதாட்டத்தில் வைப்பது போன்றது. நிபுணர்களின் அறிவுரைப்படி, உங்கள் சேமிப்பில் ஒரு பகுதியைத் தங்கத்தில் வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அது உங்களின் உபரிப் பணமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஓய்வு காலத்திற்கான பிஎப் பணமாக இருக்கக்கூடாது. பிஎப் என்பது ஒரு நிதானமான, பாதுகாப்பான பயணம். தங்கம் என்பது லாபத்திற்காக எடுக்கப்படும் ரிஸ்க். உங்கள் முதுமை காலத்தின் ஊன்றுகோலாக இருக்கும் பிஎப் பணத்தைத் தொடாமல், மற்ற வழிகளில் கிடைக்கும் சேமிப்பைத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதே ஒரு புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டாளருக்கு அழகு.
எது பெஸ்ட்?
முடிவாகப் பார்த்தால், நீண்ட காலப் பாதுகாப்பு மற்றும் வரிச் சலுகையை விரும்புபவர்களுக்கு இபிஎப்ஓ சிறந்த தேர்வாகும். ஆனால் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப நல்ல லாபமும், அவசர காலத்திற்கு உடனடியாகப் பணமும் தேவை என்பவர்களுக்குத் தங்கம் ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீடு. நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, ஒருவருடைய மொத்த முதலீட்டில் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை தங்கத்திலும், மீதமுள்ள தொகையை இபிஎப்ஓ போன்ற பாதுகாப்பான திட்டங்களிலும் பிரித்து முதலீடு செய்வதே சிறந்தது.
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: புதிய விதிமுறைகளால் பிஎப் இருப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் - முழுவிவரம்
மேலும் படிக்க | EPFO : வேலை மாறும்போதெல்லாம் யுஏஎன் ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டுமா? முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ