/Explainer: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO ஜாக்பாட்! 67% ஓய்வூதிய உயர்வு.. நிதி அமைச்சகம் குட் நியூஸ்

EPFO Wage Ceiling Hike: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) விதிகளில் ஏற்படவுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. EPF திட்டத்தின் கீழ் கட்டாய ஊதிய வரம்பை மாதத்திற்கு ₹15,000-லிருந்து ₹25,000-ஆக உயர்த்தும் முன்மொழிவுக்கு நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இது முழுமையாக அமலுக்கு வரும். ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுவது கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (take-home salary), பிஎஃப் (PF) மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நிதியமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, இந்த முன்மொழிவு மத்திய அமைச்சரவைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவை இறுதி ஒப்புதல் அளித்ததும், நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊதியப் பட்டுவாடா அமைப்புகளை (payroll systems) மாற்றியமைக்க அவகாசம் வழங்கப்படும்.
இந்த அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து, இந்த புதிய விதி ஏப்ரல் 1, 2027 முதல் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. இதற்கு முன், செப்டம்பர் 2014-ல், பிஎஃப் ஊதிய வரம்பு ₹6,500-லிருந்து ₹15,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
தனியார் துறை ஊழியர்கள்: 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் முறைசார் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இந்தச் சலுகை கிடைக்கும்.
இளம் தொழில் வல்லுநர்கள் / புதிதாகப் பணியில் சேருபவர்கள்: ₹15,000 முதல் ₹25,000 வரை அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்கள் இனி நேரடியாக அரசு ஓய்வூதியம் மற்றும் பிஎஃப் சேமிப்புத் திட்டங்களில் இணைய முடியும்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை: மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்குத் தனித்தனி ஓய்வூதிய விதிகள் உள்ளன. எனவே, இந்த EPS விதிமுறைகள் அவர்களுக்குப் பொருந்தாது.
கையில் கிடைக்கும் ஊதியம் குறையக்கூடும்: EPF-க்கான ஊதிய வரம்பு ரூ. 25,000-ஆக உயர்த்தப்படும்போது, ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதி EPF-க்குச் செல்வதால் அவர்களின் கையில் கிடைக்கும் ஊதியம் (take-home pay) குறையக்கூடும். இருப்பினும், இது அவர்களின் ஓய்வுக்கால சேமிப்பிற்கு உதவும்.
EPS ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு: மற்றொரு முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், EPS ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்படும். அதாவது, ஊழியர் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையாகக் குறைந்தது ரூ. 25,000 ஈட்டி, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான சேவையை நிறைவு செய்திருந்தால், தற்போதைய ரூ. 15,000 ஊதிய வரம்புடன் ஒப்பிடுகையில் ஓய்வூதியம் சுமார் 67% வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.
EPS 1995 திட்டத்திற்குப் பதிலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள EPS ஓய்வூதியத் திட்டம் 2026-இன் கீழும், EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு முறை மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. அந்த முறை பின்வருமாறு:
மாதாந்திர EPS ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) ÷ 70
இங்கு, 'ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம்' என்பது ஓய்வூதிய நிதியிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முந்தைய 60 மாதங்களில் பெறப்பட்ட சராசரி மாதச் சம்பளத்தைக் (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) குறிக்கிறது.
EPFO விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 2 ஆண்டுகள் போனஸ் (கூடுதல் பணிக்காலம்) வழங்கப்படும். அதாவது, ஒருவர் 20 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்திருந்தால், EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கான அவரது பணிக்காலம் 22 ஆண்டுகளாகக் கருதப்படும். அதேபோல, 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அது 27 ஆண்டுகளாகக் கணக்கிடப்படும்.
இதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்:
30 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ளவர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹ 25,000
|பணி ஆண்டுகள்
|32
|₹ 15,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 6,857
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 11,429
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|₹ 4,571
|ஓய்வூதிய உயர்வு (%)
|67%
25 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ளவர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹ 25,000
|பணி ஆண்டுகள்
|27
|₹ 15,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 5,786
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 9,643
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|₹ 3,857
|ஓய்வூதிய உயர்வு (%)
|67%
20 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ளவர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹ 25,000
|பணி ஆண்டுகள்
|22
|₹ 15,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 4,714
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியம்
|₹ 7,857
|₹ 25,000 ஊதிய வரம்பின் கீழ் கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|₹ 3,143
|ஓய்வூதிய உயர்வு (%)
|67%
சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்படுவதால், பிஎஃப் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகளுக்கு நிறுவனங்கள் (முதலாளிகள்) அதிக பங்களிப்பைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். தற்போதைய விதிகளின்படி, ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 8.33% தொகையை நிறுவனம் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS) செலுத்துகிறது, அதே சமயம் மத்திய அரசு கூடுதலாக 1.16% பங்களிப்பை வழங்குகிறது.
இந்த வரம்பை உயர்த்துவது நிறுவனங்களுக்கான 'நிறுவனத்திற்கான செலவை' (Cost to Company) அதிகரிப்பதோடு, ஓய்வூதிய மானியங்கள் தொடர்பான அரசின் நிதிச் சுமையையும் கூட்டும்.
EPF ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது குறித்து, EPFO-விடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இம்முயற்சி நாட்டின் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களின் ஓய்வுக்காலத்தை நிதி ரீதியாக மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும்.