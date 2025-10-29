English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: இபிஎஃப் கார்பஸ், ஓய்வூதியத்தில் அதிரடி உயர்வு

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: இபிஎஃப் கார்பஸ், ஓய்வூதியத்தில் அதிரடி உயர்வு

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றிய ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:29 PM IST
  • இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயருமா?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தற்போதுள்ள விதி என்ன?
  • மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு.

Trending Photos

ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Keerthy Suresh
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : நிலம் வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : நிலம் வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: இபிஎஃப் கார்பஸ், ஓய்வூதியத்தில் அதிரடி உயர்வு

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) வரும் மாதங்களில் ஊழியர்களை வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் கட்டாயமாகச் சேர்ப்பதற்காக அதன் ஊதிய உச்சவரம்பை மாதத்திற்கு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக மணிகண்ட்ரோல் செய்தி வலைத்தளம் தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO Wage Ceiling: ஊதிய உச்சவரம்பு

தற்போது, ​​அடிப்படை ஊதியத்தில் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு EPF மற்றும் EPS பங்களிப்பு கட்டாயமாக உள்ளது. ஊழியர், நிறுவனம் என இரு தரப்பினரும், ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியரின் சம்பளத்தில் 12 சதவீதத்தை பங்க்களிக்கின்றன. ஊழியர்களின் மொத்த பங்களிப்பும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் ஒரு பங்கு இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பங்கு இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தற்போதுள்ள விதி என்ன?

தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, மாதத்திற்கு ரூ.15,000 க்கு மேல் சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் இந்த இரண்டு EPFO ​​திட்டங்களிலிருந்தும் விலகத் தேர்வு செய்யலாம். அத்தகைய ஊழியர்களை EPF மற்றும் EPS-ன் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டப்ப்பூர்வ நிர்பந்தம் நிறுவனத்திற்கு இருக்காது.

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ள அதன் அடுத்த கூட்டத்தில் இந்த விஷயத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும் என்று தெரிகிறது. புதிய EPFO ​​விதி கூட்டத்தின் போது இறுதி ஒப்புதலைப் பெறலாம் என்று அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்வு

"தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் உள் மதிப்பீட்டின்படி, மாதத்திற்கு ரூ.10,000 ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிப்பு 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனிநபர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளை கட்டாயமாக்கும்" என்று ஒரு அதிகாரி மணிகண்ட்ரோலிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகின்றது. 

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு

பல பெருநகரங்களில் பல குறைந்த அல்லது நடுத்தர திறமையான தொழிலாளர்களின் மாத சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 க்கும் அதிகமாக இருப்பதால், சம்பள உச்சவரம்பை அதிகரிக்க தொழிலாளர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், இந்த ஊழியர்கள் EPFO-வின் ஒரு பகுதியாக மாறுவார்கள் என்று மணிகண்ட்ரோல் அதிகாரி தெரிவித்தார். ஊதிய வரம்பை உயர்த்துவது EPF மற்றும் EPS கார்பஸில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், இது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயருமா?

EPF ஊதிய உச்சவரம்பை மாதத்திற்கு ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தும் நடவடிக்கை, சமூகப் பாதுகாப்பு கவரேஜை அதிகரிப்பதற்கும், தற்போதைய வருமான நிலைகளுக்கு ஏற்ப வரம்பைக் கொண்டுவருவதற்கும் சரியான திசையில் ஒரு படியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | EPFO விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: PF உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

மேலும் படிக்க | EPFO : இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய வார்னிங்! இந்த தகவலை ஒருபோதும் கேட்காது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinanceWage Ceiling HikePF

Trending News