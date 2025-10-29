EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: இபிஎஃப் கார்பஸ், ஓய்வூதியத்தில் அதிரடி உயர்வு

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) வரும் மாதங்களில் ஊழியர்களை வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் கட்டாயமாகச் சேர்ப்பதற்காக அதன் ஊதிய உச்சவரம்பை மாதத்திற்கு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக மணிகண்ட்ரோல் செய்தி வலைத்தளம் தெரிவித்துள்ளது.
EPFO Wage Ceiling: ஊதிய உச்சவரம்பு
தற்போது, அடிப்படை ஊதியத்தில் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு EPF மற்றும் EPS பங்களிப்பு கட்டாயமாக உள்ளது. ஊழியர், நிறுவனம் என இரு தரப்பினரும், ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியரின் சம்பளத்தில் 12 சதவீதத்தை பங்க்களிக்கின்றன. ஊழியர்களின் மொத்த பங்களிப்பும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் ஒரு பங்கு இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பங்கு இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தற்போதுள்ள விதி என்ன?
தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, மாதத்திற்கு ரூ.15,000 க்கு மேல் சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் இந்த இரண்டு EPFO திட்டங்களிலிருந்தும் விலகத் தேர்வு செய்யலாம். அத்தகைய ஊழியர்களை EPF மற்றும் EPS-ன் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டப்ப்பூர்வ நிர்பந்தம் நிறுவனத்திற்கு இருக்காது.
Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்
EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ள அதன் அடுத்த கூட்டத்தில் இந்த விஷயத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும் என்று தெரிகிறது. புதிய EPFO விதி கூட்டத்தின் போது இறுதி ஒப்புதலைப் பெறலாம் என்று அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்வு
"தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் உள் மதிப்பீட்டின்படி, மாதத்திற்கு ரூ.10,000 ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிப்பு 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனிநபர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளை கட்டாயமாக்கும்" என்று ஒரு அதிகாரி மணிகண்ட்ரோலிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகின்றது.
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு
பல பெருநகரங்களில் பல குறைந்த அல்லது நடுத்தர திறமையான தொழிலாளர்களின் மாத சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 க்கும் அதிகமாக இருப்பதால், சம்பள உச்சவரம்பை அதிகரிக்க தொழிலாளர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், இந்த ஊழியர்கள் EPFO-வின் ஒரு பகுதியாக மாறுவார்கள் என்று மணிகண்ட்ரோல் அதிகாரி தெரிவித்தார். ஊதிய வரம்பை உயர்த்துவது EPF மற்றும் EPS கார்பஸில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், இது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயருமா?
EPF ஊதிய உச்சவரம்பை மாதத்திற்கு ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தும் நடவடிக்கை, சமூகப் பாதுகாப்பு கவரேஜை அதிகரிப்பதற்கும், தற்போதைய வருமான நிலைகளுக்கு ஏற்ப வரம்பைக் கொண்டுவருவதற்கும் சரியான திசையில் ஒரு படியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
