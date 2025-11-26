EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அடுத்து வரும் மாதங்களில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் கிடைக்கவுள்ளன. ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளில் சிலவற்றுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. அதில் முக்கியமாக, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) கட்டாய வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளுக்கான ஊதிய உச்சவரம்பை உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு
தற்போது இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. இதற்கு முன்னர் இபிஎஃப் உச்சவரம்பு 2014 இல் திருத்தப்பட்டது. இது மாதத்திற்கு ரூ.6,500 இலிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. செப்டம்பர் 1, 2014 முதல் இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வந்தது. இந்த வரம்பு திருத்தபட்டு சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டன. ஆனால் அடுத்த திருத்தம் இன்னும் ஏற்படவில்லை.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை
ஊதிய உச்சவரம்பு ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் (EPS) யாரெல்லாம் கட்டாயமாக சேர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. ஆகையால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கை ஓய்வூதிய பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்கும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவதற்கும் எடுக்கப்படும் பரந்த முயற்சிகளை பிரதிபலிக்கிறது.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பதன் நோக்கம் என்ன?
தற்போதைய அமைப்பின் படி, மாதத்திற்கு ரூ.15,000 க்கு மேல் சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களில் பெரும் பகுதியினர் எந்த ஓய்வூதிய காப்பீடும் இல்லாமல் இருக்கின்றனர். இவர்களுக்கு இபிஎஃப் பங்களிப்பு கட்டாயமாக இல்லை என்பதால், பெரும்பாலானோர் இதில் பங்களிக்காமல், எதிர்கால நிதி பாதுகாப்பை இழக்கிறார்கள். வரம்பை விட சற்று அதிகமாக சம்பாதிக்கும் பல தனியார் துறை ஊழியர்கள் முறையான ஓய்வூதியத் திட்டங்களிலிருந்து விலக்கப்படுவதால், வயது மூப்பில், நிதி ஆதரவு இல்லாமல் பிறரை நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள்.
மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரை அடிப்படை சம்பளம் உள்ள ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே தற்போது EPF சேர்க்கை கட்டாயமாகும். இந்த வரம்பை விட அதிகமாக சம்பாதிப்பவர்கள் விலகலாம். நிறுவனங்கள் அவர்களை கட்டாயமாக இபிஎஃப் -இல் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. இதன் விளைவாக குறிப்பிடத்தக்க ஓய்வூதிய இடைவெளி ஏற்படுகிறது.
ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கப்படலாம்?
EPFO உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இது மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும், ஏனெனில் இது ஊழியர்களின் இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்
அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் EPFO வின் மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT) அடுத்த கூட்டம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கக்கூடும்.
உச்சவரம்பை ரூ.10,000 அதிகரிப்பது 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் தொழிலாளர்களை கட்டாய EPF மற்றும் EPS கவரேஜின் கீழ் கொண்டு வரக்கூடும் என்று தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் உள் மதிப்பாய்வு தெரிவிக்கிறது. தொழிலாளர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக இந்த உயர்வுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன. பெருநகரங்கள் மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் தற்போதைய ஊதிய நிலைகளுடன் ரூ.15,000 வரம்பு இனி பொருந்தாது என்ற வாதமும் நீண்ட நாட்களாக உள்ளது.
முன்மொழியப்பட்ட மாற்றத்தால் என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?
- இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கப்படால், தற்போது இபிஎஃப் கவரேஜிற்குள் வராத ஊழியர்களும் தானாக EPF மற்றும் EPS இன் கீழ் வருவார்கள்.
- இதன் விளைவாக கட்டாய மாதாந்திர சேமிப்பு, 10 வருட சேவைக்குப் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதிய சலுகைகள் மற்றும் உங்கள் EPF கணக்கில் அதிக வட்டி குவிப்பு ஆகிய அனைத்தும் கிடைக்கும்.
- ரூ.25,000 க்கு மேல் சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் -இல் சேருவது இப்போதும் தன்னார்வமாகத்தான் இருக்கும் என்பதால் நேரடி தாக்கம் இருக்காது.
- EPF உறுப்பினர்களுக்கான பங்களிப்புகள் தற்போது ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. இந்த வரம்பில் செய்யப்படும் ஏற்றம், நேரடியாக, இபிஎஃப் கார்பஸ் (EPS Corpus), இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் (EPS Pension), நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் வரி இல்லாத நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பு ஆகிய அனைத்து நன்மைகளையும் அளிக்கும்.
நிறுவனங்களுக்கு இந்த மாற்றத்தால் என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?
நிறுவனங்களுக்கு இதன் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும். EPF பங்களிப்புகள் அதிக சம்பள அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவதால், ஒரு பணியாளருக்கான நிறுவனங்களின் செலவு அதிகரிக்கும். இருப்பினும், இது ஊழியர் நலனை மேம்படுத்துவதோடு, தொழிலாளர்களிடையே நீண்டகால நிதி பாதிப்பையும் குறைக்கிறது.
