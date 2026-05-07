EPFO Wage Ceiling Hike: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (EPF) செய்யப்படும் பங்களிப்புகளுக்கான ஊதிய வரம்பை மத்திய அரசு உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதை பற்று இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 7, 2026, 09:21 AM IST
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? கார்ப்பஸ், ஓய்வூதியம் எல்லாம் உயரும், ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அவர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி தற்போது கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (EPF) செய்யப்படும் பங்களிப்புகளுக்கான ஊதிய வரம்பை மத்திய அரசு உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதை பற்று இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் வருமா?

தற்போது, ​​இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு (EPF Wage Ceiling) மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 ஆக உள்ளது. இந்த வரம்பு கூடிய வுரைவில் மாதத்திற்கு ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தப்படலாம். இது நிகழ்ந்தால், அதிக எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்கள் EPF திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டு, சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

இந்த முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் கிடைத்தால், அது தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு (Private Sector Employees) மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும். இது நடந்தால், அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT) கூட்டத்தில் இந்த முன்மொழிவு சமர்ப்பிக்கப்படலாம். இதற்கு அதில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அதன் விதிமுறை ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரக்கூடும் என்று தி எகனாமிக் டைம்ஸ்' நாளிதழின் அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது.

அதிகமானோர் சமூகப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்

தற்போது, ​​EPF பலன்கள் மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. 2014-ஆம் ஆண்டிலிருந்து, கடந்த 12 ஆண்டுகளாக இந்தச் சம்பள வரம்பு மாற்றப்படாமலே இருந்து வருகிறது. இதன் விளைவாக, சமீப ஆண்டுகளில் வருமானம் உயர்ந்திருந்தாலும், குறைந்த மற்றும் நடுத்தரத் திறன் கொண்ட தொழிலாளர்கள் பலர் தற்போது EPF திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, இந்த வரம்பு மாதத்திற்கு ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், அதிக எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களுக்கு EPF பங்களிப்பு செய்வது கட்டாயமாகும். இதன் மூலம் அதிகமானோர் சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்களை அனுபவிக்க இயலும்.

கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தின் மீது என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 25,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களின் EPF பங்களிப்புத் தொகையாக மாதந்தோறும் செய்யப்படும் பிடித்தம் அதிகரிக்கும். ஏனெனில், EPF பங்களிப்புகள் என்பவை சம்பளத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாகவே கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனால், ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் நிகரச் சம்பளத்தில் (Take home salary) சற்று குறைவு ஏற்படலாம். இருப்பினும், இது அவர்களின் நீண்டகால ஓய்வுக்கால சேமிப்பை வலுப்படுத்தும் என்பதால், எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

நிறுவனங்கள் மீது என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், நிறுவனங்களும் கூடுதல் செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். ஏனெனில், ஊழியர்கள் செலுத்தும் EPF பங்களிப்புக்கு இணையான தொகையை நிறுவனங்களும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது நிறுவனங்களின் சம்பளம் சார்ந்த செலவுகளை அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக, அதிக எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களைக் கொண்ட தொழில்துறைகளில் இந்தச் செலவு உயர்வு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும்.

உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, ஊதிய வரம்பை நான்கு மாதங்களுக்குள் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் (SC) பிறப்பித்த உத்தரவின் காரணமாகவே, இந்த முன்மொழிவு துரித கதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊதிய உயர்வுகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, பெருமளவிலான தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே இத்தகைய மாற்றம் அவசியமாகிறது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மை என்ன?

- EPFO ஊதிய வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிடிக்கும் பாதுகாப்பு வரம்பு விரிவடையும்.
- இதனால், இன்னும் அதிகமான ஊழியர்கள் முறைசார்ந்த பணியாளர் தொகுப்பின் (formal workforce) ஒரு பகுதியாக மாற வழிவகை செய்யப்படும்.
- அதிகமான ஊழியர்கள் ஓய்வுகால பாதுகாப்பை பெறுவார்கள்.
- இது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஓய்வுக்கால நிதியை உருவாக்கவும் உதவும்.
- எனினும், ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது நிறுவனங்களின் மீதான நிதிச்சுமையைச் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான முக்கிய தகவல்கள்

இபிஎஃப் காரணி அளவு
மாத பங்களிப்பு சம்பளத்தில் 12%
நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு 12%
ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000
முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.25,000

ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன?

ஒரு ஊழியரின் ஊதியம் கணக்கிடப்பட அதிகபட்சமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஊதிய அளவே ஊதிய உச்சவாம்பு எனப்படும். இதி தற்போது ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. 

2. இபிஎஃப் கணக்கில் ஊதியத்தில் எவ்வளவு தொகை டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது?

இபிஎஃப் கணக்கில், ஊழியரின் சம்பளத்தில் மாதா மாதம் 12% தொகை டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறது.

3. ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

EPFO ​​உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 - ரூ.30,000 ஆக அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இப்படு நடந்தால் அது மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும். இது ஊழியர்களின் இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

