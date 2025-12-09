EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

EPFO Wage Ceiling Hike: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தனியார் துறையில் பணிபுரியும் கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள், கட்டாய ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) காப்பீட்டுக்கான சம்பள உச்சவரம்பை உயர்த்துமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படுமா? தற்போதுள்ள வரம்பு என்ன? இது எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இது பற்றி மத்திய அரசு கூறியது என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு, தற்போடு கட்டாய பங்களிப்பிற்கான வரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. ஊழியர்கள் இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மாதத்திற்கு ரூ.15,000 என்ற தற்போதைய வரம்பு, நடைமுறையுடன் ஒத்துப்போகாத ஒன்று என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. இந்த வரம்பு தற்போதைய சந்தை நிலவரங்களுடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்றும், இது லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை முறையான ஓய்வூதிய சலுகைகளிலிருந்து விலக்குகிறது என்றும் நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு தொடர்பான இந்த பிரச்சினை சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் எழுப்பப்படது. இது இந்த பிரச்சனை தொடர்பான தெளிவு, கவலைகள் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளைக் மீண்டும் முன்னணிக்கு கொண்டு வந்தது.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு இதற்கு முன் எப்போது மாற்றப்பட்டது?
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு இதற்கு முன்பு சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருத்தப்பட்டது. இது கடைசியாக 2014 இல் அதிகரிக்கப்பட்டது. அப்போது இந்த வரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.6,500 இலிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்ந்தது. அப்போதிருந்து, நகர்ப்புற இந்தியாவில் சம்பளம் வேகமாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் EPF உச்சவரம்பு மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. இந்த இடைவெளி தொழிலாளர்களைப் பாதிக்கிறது என்று தொழிலாளர் சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதி அமைப்புகள் கூறுகின்றன.
மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கூறியது என்ன?
டிசம்பர் 1, 2025 அன்று, எம்.பி.க்கள் பென்னி பெஹானன் மற்றும் டீன் குரியகோஸ் ஆகியோர் 2 கேள்விகளை எழுப்பினர்:
- அரசாங்கம் EPF தகுதி வரம்பை ரூ.30,000 ஆக இரட்டிப்பாக்க திட்டமிட்டுள்ளதா?
- ஜிக் தொழிலாளர்களை இந்த அமைப்பின் கீழ் கொண்டு வரும் திட்டம் உள்ளதா?
கேள்விக்கு பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா, “EPFO -வில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரை சம்பாதிக்கும் நிறுவனங்களில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களும் கட்டாயமாக காப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். இதில் சேர்வதற்கு குறைந்தபட்ச ஊதியத் தேவை இல்லை. கட்டாய சேர்க்கைக்கான அதிகபட்ச ஊதிய வரம்பு மட்டுமே உள்ளது.
உச்சவரம்பில் ஏற்படும் எந்தவொரு திருத்தமும் “தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழில்துறை அமைப்புகளுடன் பங்குதாரர்களின் ஆலோசனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது”. ஏனெனில் அத்தகைய மாற்றம் தொழிலாளர்களுக்கான, 'கையில் கிடைக்கும் சமபளம்' மற்றும் முதலாளி பணியமர்த்தல் செலவுகள் இரண்டையும் பாதிக்கிறது." என்று கூறினார்.
கிக் தொழிலாளர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் ஏற்கனவே சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார். இது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, விபத்து காப்பீடு, மகப்பேறு ஆதரவு, முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு நிதி போன்ற சலுகைகளை வழங்குகிறது.
ரூ.15,000 வரம்பு ஏன் மறுபரிசீலனை செய்யப்படுகிறது
தற்போதைய அமைப்பு பல ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியக் காப்பீடு கிடைக்காமல் செய்கிறது என்ற தொழிலாளர்களின் நீண்ட கால கூற்றையும் மத்திய அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. ரூ.15,000 க்கு சற்று மேல் சம்பாதிக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் எந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திலும் சேரவில்லை என்றும், அவர்கள் வயதான காலத்தில் நிதி ரீதியாக பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என்றும் அரசாங்கம் சமீபத்தில் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கட்டாய சேர்க்கை
இன்றைய விதிகளின் கீழ், ரூ.15,000 சம்பளம் வரை மட்டுமே EPF சேர்க்கை கட்டாயமாகும். அதற்கு மேல் சம்பாதிக்கும் தொழிலாளர்கள் விருப்பத் தேர்வில் இதில் பங்களிக்கலாம். மேலும் நிறுவனங்களுக்கு சட்டப்பூர்வமாக அவர்களை இபிஎஃப் -இல் பதிவு செய்தாக வேண்டிய அவசியமில்லை. அதாவது ரூ.18,000–ரூ.25,000 வரை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொடக்க நிலை நகர்ப்புற தொழிலாளர்கள் தானாகவே ஓய்வூதிய சேமிப்பை இழக்கிறார்கள்.
தொழிற்சங்கங்கள் வரம்பை இரட்டிப்பாக்க விரும்புகின்றன
தொழிலாளர் சங்கங்கள் இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்புக்கான தொகையை மாதத்திற்கு ரூ.30,000 ஆக, அதாவது இரட்டிப்பாக்க கோரி வருகின்றன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் சம்பள அளவுகள் பழைய வரம்பை பொருத்தமற்றதாக ஆக்குகின்றன என்பது சங்கங்களின் வாதமாக உள்ளது.
Central Board of Trustees
வரவிருக்கும் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டத்தில் EPFO வரம்பை ரூ.25,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலிக்கக்கூடும் என்று அரசாங்க வட்டாரங்களும் பல்வேறு அறிக்கைகளும் தெரிவிக்கின்றன. இது நடந்தால், ஒரு தசாப்தத்தில் இபிஎஃப்ஓ செயல்முறைகளில் கொண்டுவரப்பட்ட மிகப்பேரிய மாற்றமாக இது இருக்கும். வரம்பை ரூ.10,000 உயர்த்துவது 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் தொழிலாளர்களை கட்டாய EPF மற்றும் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடும் என தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் உள் மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு சுருக்கமாக.....
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சம்பள வரம்பு இதற்கு முன் 2014 ஆம் ஆண்டு மாற்றப்பட்டது.
- அதிகமான ஊழியர்களை ஓய்வூதிய வரம்பில் சேர்க்க ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது.
- நாடாளுமன்றத்தில் இது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
- இன்னும் சில நாட்களில் நடக்கவுள்ள மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இது குறித்த நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
