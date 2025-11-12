6.5 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம், முக்கிய அப்டேட்

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர்கள் நலனிற்காக ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களின் கோரிக்கை
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS-95) குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பிப்பை பரிசீலித்து வருகிறது. EPFO மற்றும் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இடையே நடந்து வரும் பேச்சுவார்த்தைகளின்படி, ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முடிவு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்தில் EPS விதிகளில் இது மிகப்பெரிய திருத்தமாக இருக்கும். தனியார் துறை ஊழியர்களும் ஊழியர் சங்கங்களும் இதற்காக நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPFO Wage Ceiling Hike: ஊழியர்களின் ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்
தற்போது, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளத்தில் ரூ.15,000 மட்டுமே இபிஎஸ் பங்களிப்புக்காகக் கருதப்படுகிறது. உண்மையான சம்பளம் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட, ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகவே உள்ளது. நிறுவனங்கள் இந்தத் தொகையில் 8.33 சதவீதத்தை EPS நிதிக்கு பங்களிக்கின்றன. இது மாதத்திற்கு ரூ.1,250 ஆகும். இந்த வரம்பு நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்தியுள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வரம்பு
புதிய திட்டத்தின் கீழ், EPS சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கும். இது மாதத்திற்கு ரூ.2,083 (ரூ.25,000 இல் 8.33 சதவீதம்) அதிக ஓய்வூதிய பங்களிப்பை அனுமதிக்கும். இது பங்களிப்பில் 66 சதவீத அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது. மேலும், நீண்ட காலத்திற்கு ஊழியர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை இது கணிசமாக உயர்த்தக்கூடும்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்
6.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட EPFO சந்தாதாரர்கள் இந்த மாற்றத்தால் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றம் முதன்மையாக தனியார் துறை ஊழியர்கள், சிறு தொழில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குறைந்த சம்பள வரம்பு காரணமாக தற்போது வரையறுக்கப்பட்ட சலுகைகளைப் பெறும் எதிர்கால EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
EPFO 3.0 சமூகப் பாதுகாப்பு மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதி
இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட, பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் "EPFO 3.0" சீர்திருத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. இந்தியாவின் விரிவடையும் பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய முறைகளை மிகவும் சமமானதாகவும், டிஜிட்டல் நட்பு ரீதியிலும், நிலையானதாகவும் மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் குறிக்கோளாக உள்ளது.
Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு?
இந்த திட்டம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், கொள்கை அளவில் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதும், தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். மேலும் EPFO அதன் பங்களிப்பு வழிகாட்டுதல்களை அதற்கேற்ப புதுப்பிக்கும். டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ள EPFO இன் மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT) அடுத்த கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPS ஊதிய உச்ச வரம்பு உயர்வு ஏன் அவசியம்?
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் ஏற்படால், அது லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தக்கூடும். இது ஓய்வூதிய சேமிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையில் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துகிறது. இந்தியாவின் பணியாளர்கள் உயரும் ஊதியங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பிலிருந்து பயனடைவதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு ஏற்றம் சுருக்கமாக.....
- தற்போதைய EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு மாதம் ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.
- இதன் அடிப்படையில் இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது.
- இந்த வரம்பை ரூ.25,000/மாதம் ஆக மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
- இது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
