English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 6.5 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம், முக்கிய அப்டேட்

6.5 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம், முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் ஏற்படவுள்ளதா? இதனால் என்னென்னெ நன்மைகள் கிடைக்கும்? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:41 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வரம்பு.
  • EPS ஊதிய உச்ச வரம்பு உயர்வு ஏன் அவசியம்?
  • மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு?

Trending Photos

இளநீர் அனைவருக்கும் நல்லது இல்லை! யார் யார் தவிர்க்க வேண்டும் தெரியுமா?
camera icon6
Coconut Water
இளநீர் அனைவருக்கும் நல்லது இல்லை! யார் யார் தவிர்க்க வேண்டும் தெரியுமா?
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
2 மனைவிகள்- 6 குழந்தைகள்..கோடி கோடியாய் சொத்து! யார் இந்த தர்மேந்திரா?
camera icon7
Actor Dharmendra
2 மனைவிகள்- 6 குழந்தைகள்..கோடி கோடியாய் சொத்து! யார் இந்த தர்மேந்திரா?
இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
6.5 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம், முக்கிய அப்டேட்

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர்கள் நலனிற்காக ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களின் கோரிக்கை

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS-95) குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பிப்பை பரிசீலித்து வருகிறது. EPFO மற்றும் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இடையே நடந்து வரும் பேச்சுவார்த்தைகளின்படி, ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முடிவு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்தில் EPS விதிகளில் இது மிகப்பெரிய திருத்தமாக இருக்கும். தனியார் துறை ஊழியர்களும் ஊழியர் சங்கங்களும் இதற்காக நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

EPFO Wage Ceiling Hike: ஊழியர்களின் ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்

தற்போது, ​​ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளத்தில் ரூ.15,000 மட்டுமே இபிஎஸ் பங்களிப்புக்காகக் கருதப்படுகிறது. உண்மையான சம்பளம் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட, ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகவே உள்ளது. நிறுவனங்கள் இந்தத் தொகையில் 8.33 சதவீதத்தை EPS நிதிக்கு பங்களிக்கின்றன. இது மாதத்திற்கு ரூ.1,250 ஆகும். இந்த வரம்பு நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்தியுள்ளது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வரம்பு

புதிய திட்டத்தின் கீழ், EPS சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கும். இது மாதத்திற்கு ரூ.2,083 (ரூ.25,000 இல் 8.33 சதவீதம்) அதிக ஓய்வூதிய பங்களிப்பை அனுமதிக்கும். இது பங்களிப்பில் 66 சதவீத அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது. மேலும், நீண்ட காலத்திற்கு ஊழியர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை இது கணிசமாக உயர்த்தக்கூடும்.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்

6.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட EPFO ​​சந்தாதாரர்கள் இந்த மாற்றத்தால் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றம் முதன்மையாக தனியார் துறை ஊழியர்கள், சிறு தொழில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குறைந்த சம்பள வரம்பு காரணமாக தற்போது வரையறுக்கப்பட்ட சலுகைகளைப் பெறும் எதிர்கால EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

EPFO 3.0 சமூகப் பாதுகாப்பு மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதி

இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட, பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் "EPFO 3.0" சீர்திருத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. இந்தியாவின் விரிவடையும் பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய முறைகளை மிகவும் சமமானதாகவும், டிஜிட்டல் நட்பு ரீதியிலும், நிலையானதாகவும் மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் குறிக்கோளாக உள்ளது.

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு?

இந்த திட்டம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், கொள்கை அளவில் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதும், தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். மேலும் EPFO ​​அதன் பங்களிப்பு வழிகாட்டுதல்களை அதற்கேற்ப புதுப்பிக்கும். டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ள EPFO ​​இன் மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT) அடுத்த கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

EPS ஊதிய உச்ச வரம்பு உயர்வு ஏன் அவசியம்?

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் ஏற்படால், அது லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தக்கூடும். இது ஓய்வூதிய சேமிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையில் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துகிறது. இந்தியாவின் பணியாளர்கள் உயரும் ஊதியங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பிலிருந்து பயனடைவதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு ஏற்றம் சுருக்கமாக.....

- தற்போதைய EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பு மாதம் ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.

- இதன் அடிப்படையில் இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது.

- இந்த வரம்பை ரூ.25,000/மாதம் ஆக மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.

- இது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.

மேலும் படிக்க | EPFO : இந்த 6 தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம், பிஎப் பணம் காலி - இபிஎப்ஓ எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள்: இனி வேலை மாறியவுடனேயே PF தொகையும் மாறிவிடும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinanceWage Ceiling HikePF

Trending News