/EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? EPF கார்ப்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் உயரும் அபைத்தும் அதிகரிக்கும்!

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. EPFO -வின் விதிமுறைகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் விரைவில் நிகழவுள்ளது. இதற்காக ஊழியர்கள் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாகக் காத்திருந்த நிலையில், இந்த முக்கியமான மாற்றம் தற்போது நடைபெற இருக்கிறது. இபிஎஃப் ஊதிய வரம்பை (EPF wage ceiling) உயர்த்துவது தொடர்பாக அரசாங்கம் விரைவில் ஒரு முடிவை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முடிவு PF நிதிகளிலும், ஓய்வுக்குப் பிறகு பெறப்படும் ஓய்வூதியத்திலும் நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
EPFO கடைசியாக 2014-ஆம் ஆண்டில் ஊதிய உச்சவரம்பைத் திருத்தியமைத்தது. அதாவது, 12 ஆண்டுகால இடைவெளிக்குப் பிறகு, அத்தகைய ஒரு முடிவு தற்போது எடுக்கப்படவுள்ளது. முந்தைய திருத்தத்தின்போது, இந்த வரம்பு மாதம் ஒன்றுக்கு ₹6,500-லிருந்து ₹15,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இப்போது, இந்த வரம்பை நேரடியாக ₹25,000-ஆக உயர்த்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த 12 ஆண்டுகளில், பணவீக்கமும் சராசரி ஊதியமும் உயர்ந்திருந்தாலும், PF பங்களிப்புகளுக்கான (PF Contrivution) அடிப்படை ஊதிய வரம்பு ₹15,000-லேயே மாற்றமின்றி நீடித்து வந்தது.
ஊதிய வரம்பில் (Wage Ceiling) எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படாததால், நடுத்தர வருமானம் ஈட்டும் ஊழியர்கள் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் முழுமையான பலன்களைப் பெற முடியாமல் வஞ்சிக்கப்படும் நிலை இருந்து வந்தது. தற்போது, இந்த வரம்பை மாதம் ஒன்றுக்கு ₹25,000-ஆக உயர்த்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் விளைவாக, இந்த ஊழியர்கள் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் பலன்களை எளிதாகப் பெற முடியும். அரசாங்கம் தீவிரமாக பரிசீலித்து வரும் இந்த மாற்றத்தின் மிக உடனடியான மற்றும் நேரடியான தாக்கம், ஊழியர்களின் "கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில்" (in hand salary) அதாவது, "வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் சம்பளத்தில்" (take home salary) எதிரொலிக்கும்.
|EPFO அம்சம்
|விவரம்
|தற்போதுள்ள ஊதிய உச்சவரம்பு
|₹15,000
|பரிந்துரைக்கப்படும் ஊதிய உச்சவரம்பு
|₹25,000
|தாக்கம்
|கையில் கிடைக்கும் ஊதியம் சற்று குறையலாம்
|நன்மை
|இபிஎஃப் கார்ப்பஸ், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
ஓய்வூதியம் மற்றும் PF சேமிப்பு நிதியில் ஏற்படும் தாக்கம் பற்றி இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். உங்கள் மாத ஊதியத்தில் கையில் கிடைக்கும் தொகையில் ஒரு சிறிய குறைவு ஏற்பட்டாலும், அதற்கு ஈடாக நீங்கள் மிக முக்கியமான நன்மையை பெறுவீர்கள். உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதியில் (retirement fund) மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படும். EPF திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர் செலுத்தும் பங்களிப்புக்குச் சரியாக இணையான தொகையை, நிறுவனமும் பங்களிப்பாகச் செலுத்த வேண்டும். ஊதிய வரம்பு உயர்த்தப்படும்போது, அதற்கேற்ப பங்களிப்புத் தொகையும் அதிகரிக்கும்.
மேலும், 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு' (Employees’ Pension Scheme) ஒதுக்கப்படும் தொகையின் பங்கும் கணிசமாக உயரும். ஊதிய வரம்பில் செய்யப்படும் இந்த உயர்வு, எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதியத் தொகையும் அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். இது தொடர்பான முடிவை மே மாதத்தின் கடைசி வாரத்திற்குள் அரசாங்கம் எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று கருதப்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் ஊதியங்கள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் இந்த வரம்பைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் பரிந்துரைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் சமீபக் காலங்களில் கணிசமான உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பிற்கு, குறிப்பாக, PF திட்டத்தின் வரம்பிற்கு வெளியே செல்லும் அபாயம் உள்ளது. அதிக அளவிலான உழைக்கும் வர்க்கத்தினர், சமூகப் பாதுகாப்பு எனும் குடையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்ற அரசின் நோக்கத்திற்கு இது முரணாக அமைகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த செயல்முறையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வர அரசு முழு முனைப்புடன் இருக்கிறது.
