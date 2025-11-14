English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: EPF கார்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் அனைத்தும் அதிகரிக்கும்

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: EPF கார்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் அனைத்தும் அதிகரிக்கும்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கூடிய விரைவில் ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் என்னென்னெ நன்மைகள் கிடைக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:19 AM IST
  • இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன?
  • ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படுமா?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் ஏற்படும்?

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் விரைவில்: EPF கார்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் அனைத்தும் அதிகரிக்கும்

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஃப் பங்களிப்பு தொடர்பான ஒரு பெரிய முடிவை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO எடுக்கௌவுள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS) ஊழியர்களை கட்டாயமாகச் சேர்ப்பதற்கான ஊதிய உச்சவரம்பை தற்போதுள்ள ரூ.15,000 இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு?

EPFO வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் நடைபெறும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த கூட்டத்தில் இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது பற்றிய விவாதம் நடத்தப்படக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த கூட்டத்தில் இதற்கான முறையான ஒப்புதல் கிடைக்கக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது.

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன?

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு என்பது கட்டாய EPF மற்றும் EPS பங்களிப்புகள் கணக்கிடப்படும் அதிகபட்ச மாதாந்திர அடிப்படை சம்பள வரம்பாகும். தற்போது, இந்த ஊதிய ​​உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆக உள்ளது. அதாவது ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி ரூ.15,000 அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருந்தால், நிறுவனம் ஊழியரை EPF மற்றும் EPS இன் கீழ் கட்டாயமாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு ஊழியர் ரூ.15,000 க்கு மேல் சம்பாதித்தால், அவர் இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்காமல் விலகலாம். மேலும் ஊழியரின் நிறுவனத்திற்கு அவரை இந்தத் திட்டங்களில் சேர்க்க சட்டப்பூர்வமாகக் கடமை ஏதும் இருக்காது. அதாவது ரூ.15,000 க்கு மேல் சம்பாதிப்பவர்களுக்கு தங்கள் நிறுவனங்களிடமிருந்து PF பங்களிப்புகளைப் பெற சட்டப்பூர்வமாகத் தகுதி கிடையாது. மேலும் முதலாளிகள் அவர்களை EPF மற்றும் EPS இன் கீழ் கட்டாயமாகச் சேர்க்க வேண்டியதுமில்லை.

ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படுமா?

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், அதிகமான ஊழியர்கள் (ரூ.15,000 முதல் ரூ.25,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள்) தாமாகவே EPF மற்றும் EPS கவரேஜின் கீழ் வருவார்கள். புதிய உச்சவரம்பு 10 மில்லியன் கூடுதல் ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் ஏற்படும்?

இந்த உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், இன்னும் அதிகமான ஊழியர்கள் (₹15,000 முதல் ₹25,000 வரை சம்பாதிக்கும்) தானாகவே EPF மற்றும் EPS கவரேஜின் கீழ் வருவார்கள். புதிய உச்சவரம்பு 10 மில்லியன் கூடுதல் ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளன.

தற்போது, ​​முதலாளி மற்றும் பணியாளர் இருவரும் பணியாளரின் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% EPF க்கு பங்களிக்கின்றனர். அடிப்படை சம்பள அதிகரித்தால், நிதிக்கான பங்களிப்புகளும் அதிகரிக்கும். மாதாந்திர வைப்புத்தொகை அதிகமாக இருப்பதால், சந்தாதாரர்கள் காலப்போக்கில் அதிக வட்டியைப் பெறுவார்கள்.

கூடுதலாக, EPS, பங்களிப்புகள் செய்யப்படும் ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அதிக சம்பள வரம்பு உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு அதிக ஓய்வூதியத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது EPF மற்றும் EPS கார்பஸில் கூர்மையான உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பதோடு, வட்டியால் கிடைக்கும் தொகையின் அளவும் அதிகரிக்கும்.

அதிகரித்து வரும் பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் பரந்த அளவிலான பணியாளர்களுக்கு இது நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகளை வழங்கும் என்று அதிகாரிகள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

EPFOEPFPersonal FinanceWage Ceiling HikePF

