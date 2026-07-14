/EPF உறுப்பினர்களுக்கு ஏமாற்றம்: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் இல்லை... காரணம் என்ன?

EPFO Wage Ceiling Hike: EPF உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகி ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. EPF-க்கான ஊதிய உச்சவரம்பை ₹15,000-லிருந்து ₹25,000-ஆக உயர்த்தும் அரசின் திட்டம் தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காலமாக இந்த வரம்பை அதிகரிக்க கோரிக்கைகள் இருந்த நிலையில், தற்போது இந்த தகவல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மத்திய அரசு மற்றும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் இந்த முடிவின் மூலம், லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்கும் நோக்கில் அமைந்திருந்த அந்த முடிவு தற்போது கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் லட்சக்கணக்கான கூடுதல் தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு நன்மைகள் கிடைத்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|அம்சம்
|விவரம்
|நிறுவனங்கள்
|நிறுவனங்களின் மீதான கூடுதல் நிதிச் சுமை அதிகரிக்கக்கூடும்
|ஊழியர்கள்
|ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறைய வாய்ப்புள்ளது
|தற்போதைய ஊதிய உச்சவரம்பு
|ரூ.15,000
|கோரப்பட்ட ஊதிய உச்சவரம்பு
|ரூ.25,000
இந்த முடிவு நிரந்தரமானது அல்ல என்பதையும் ஊழியர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வரும் காலங்களில் இந்த உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படலாம் என்றும், ஆனால், அது சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான (stakeholders) ஆலோசனைக்குப் பிறகே செய்யப்படும் என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதாவது, மாதம் ரூ. 15,000 என்ட ஊதிய உச்சவரம்பு, ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பிலிருந்தும் அதிகபட்ச கட்டாய EPF பங்களிப்பு தற்போது தலா ரூ. 1,800-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிக்கிறது.
|அம்சம்
|விவரம்
|ஊழியர்கள்
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அதிக ஊழியர்கள் இபிஎஃப் (EPF) மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் இணைவார்கள்.
|இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்
|ஊழியர்களின் ஓய்வுக்கால சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
|கையில் கிடைக்கும் சம்பளம்
|சம்பளத்திலிருந்து பிடிக்கப்படும் பிஎஃப் (PF) தொகை அதிகரிப்பதால், கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையக்கூடும்.
EPF ஊதிய வரம்பை ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இது நடந்திருந்தால், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பிலிருந்தும் அதிகபட்ச கட்டாய EPF பங்களிப்பு தலா ரூ.3,000-ஆக அதிகரித்திருக்கும்.
இதன் காரணமாக, இத்திட்டத்தின் கீழ், அதிக எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் கட்டாய EPFO வரம்பிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பார்கள்.
ஊதிய வரம்பை ரூ.15,000 ஆக அதிகரிப்பதன் மூலம், கூடுதலாக 1 கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்களுக்கு EPF மற்றும் EPS திட்டங்களின் பாதுகாப்பு கட்டாயமாக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் உள் மதிப்பீட்டு தெரிவிக்கின்றது.
பெருநகரங்களில் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர திறன் கொண்ட பல தொழிலாளர்கள் தற்போது மாதத்திற்கு ரூ. 15,000-க்கும் அதிகமாக ஊதியம் பெறுவதால், பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு அதிக உச்சவரம்பில் EPF-ல் இணைவது கட்டாயமானதாக இல்லாமல் விருப்பத்திற்குரியதாக இருக்கின்றது என தொழிலாளர் சங்கங்கள் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இந்த வரம்பு அதிகரித்தால், அதிக சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கும் EPF மற்றும் EPS திட்டங்களில் இணைவது கட்டாயமாக்கப்படலாம் என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது.
நிறுவனங்களுக்கான சட்டப்பூர்வச் செலவுகளை அதிகரிக்க இது சரியான நேரம் அல்ல என்று அரசு கருதுவதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் நிறுவனங்களின் சட்டப்பூர்வக் கடமைகளை ஏற்கனவே சுமார் 15% முதல் 20% வரை அதிகரித்துள்ளதாகத் தொழில் துறை நிர்வாகிகள் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் தொழில்நுட்பத் (IT) துறையில் மட்டும், புதிய விதிகளால் வணிகங்கள் ரூ. 1,000 கோடிக்கும் அதிகமான கூடுதல் இணக்கச் செலவுகளை எதிர்கொண்டுள்ளன.
ஆகையால், இந்த சூழலில் இபிஎஃப் உச்ச வரம்பையும் அதிகரிப்பது நிறுவனங்கள் மீதான நிதி நெருக்கடியை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
இந்த சூழலில், தொழில் துறை மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடன் விரிவான ஆலோசனைகள் நடத்தப்படும் வரை, ஊதிய வரம்பு திருத்தத்தை ஒத்திவைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
EPFO தற்போது சுமார் ரூ. 27-28 லட்சம் கோடி நிதியை நிர்வகித்து வருகிறது. இந்த அமைப்பு கிட்டத்தட்ட 8 கோடி உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது. இது உலகின் மிகப்பெரிய சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் ஒன்றாகத் திகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது.