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EPF உறுப்பினர்களுக்கு ஏமாற்றம்: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் இல்லை... காரணம் என்ன?

EPFO Wage Ceiling Hike: EPF ஊதிய வரம்பை ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இது நடந்திருந்தால், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பிலிருந்தும் அதிகபட்ச கட்டாய EPF பங்களிப்பு தலா ரூ.3,000-ஆக அதிகரித்திருக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST
EPF உறுப்பினர்களுக்கு ஏமாற்றம்: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் இல்லை... காரணம் என்ன?
Image Credit: EPFO Wage Hike Ceiling (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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