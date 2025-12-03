English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா? நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இது குறித்து கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்டை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:55 PM IST
  • நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் முக்கிய அப்டேட்.
  • ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சம்பள வரம்பு கடைசியாக எப்போது மாற்றப்பட்டது?

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றிய சமீபத்திய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா? இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு காத்திருக்கும் மாற்றங்கள் என்ன? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களின் பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இபிஎஃப் சம்பள வரம்பை ₹15,000 லிருந்து ₹30,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா சமீபத்தில் அரசாங்கத்தின் சார்பாக இதற்கு பதிலளித்தார்.

Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா?

நாடாளுமன்றத்தில் எம்பி பென்னி பெஹனனின் கேள்விக்கு பதிலளித்த மன்சுக் மண்டவியா EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) சம்பள வரம்பை உயர்த்துவதற்கான முடிவை உடனடியாக எடுக்க முடியாது என்று கூறினார். 'இதற்கு தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழில் அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடனும் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (அதாவது, அவர்கள் ரொக்கமாகப் பெறும் தொகை) குறையும். ஏனெனில் ஒரு பெரிய பகுதி PF க்கு ஒதுக்கப்படும். மேலும், நிறுவனங்களுக்கு ஊழியர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கான செலவு அதிகரிக்கும். எனவே, இதில் மாற்றங்களையும் செய்வதற்கு முன்பு அரசாங்கம் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் கலந்தாலோசிக்கும்.' என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சம்பள வரம்பு கடைசியாக எப்போது மாற்றப்பட்டது?

இதற்கு முன் சம்பள வரம்பு கடைசியாக 2014 இல் மாற்றப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், அது மாதத்திற்கு ரூ.6,500 லிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பின்னர், ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 15,000 ஆக இருந்தால், அவர்களின் பிஎஃப் பங்களிப்பு கழிக்கப்படும். இருப்பினும், ஒருவரின் சம்பளம் ரூ. 15,000 க்கு மேல் இருந்தால், அவர்கள் செப்டம்பர் 1, 2014 க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்தால், இந்தப் பங்களிப்பு அவர் விருப்பத்தை சார்ந்திருக்கும்.

தற்போது, ​​ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (டிஏ) 12% தொகை இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கப்படுகிறது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. ஊழியர்கள் பங்களிக்கும் தொகை முழுவதுமாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் தோராயமாக 8.33% ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (இபிஎஸ்) செல்கிறது, மீதமுள்ளவை பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது, மொத்தத்தில், பணியாளர் மற்றும் முதலாளி இருவரும் சேர்ந்து 24% பங்களிக்கின்றனர். இதில் பணியாளரின் முழுப் பங்கும் EPF-க்குச் செல்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்கு EPF, EPS மற்றும் காப்பீடு (EDLI) ஆகியவற்றிற்கு இடையே பிரிக்கப்படுகிறது.

EPF உறுப்பினர்களுக்கான ஊதிய உச்சவரம்பு தற்போது ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. இந்த வரம்பில் செய்யப்படும் ஏற்றம், நேரடியாக, இபிஎஃப் கார்பஸ் (EPS Corpus), இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் (EPS Pension), நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் வரி இல்லாத நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பு ஆகிய அனைத்திலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

