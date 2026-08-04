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EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்! நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல்... EPF கார்ப்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் எல்லாம் அதிகரிக்கும்!!

EPFO Wage Ceiling Hike: முறைசார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி வெளியாகியுள்ளது. கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான ஊதிய வரம்பை மாதத்திற்கு ₹15,000-லிருந்து ₹25,000-ஆக உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:29 AM IST
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்! நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல்... EPF கார்ப்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் எல்லாம் அதிகரிக்கும்!!
Image Credit: EPFO Wage Ceiling Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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