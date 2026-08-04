/EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்! நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல்... EPF கார்ப்பஸ், EPS ஓய்வூதியம் எல்லாம் அதிகரிக்கும்!!

EPFO Wage Ceiling Hike: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மினப்பெரிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. கூடிய விரைவில் இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான ஊதிய வரம்பை அதிகரிப்பதற்கான இந்த முடிவு ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (take-home salary), ஓய்வூதியம் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை எளிமையாக இங்கே புரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகம் மற்றும் EPFO ஆகியவை ஆரம்பத்தில் ஊதிய வரம்பை ₹30,000-ஆக உயர்த்த முன்மொழிந்திருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், நிதியமைச்சகத்துடன் விரிவான ஆய்வுக்குப் பிறகு, இது மாதத்திற்கு ₹25,000 (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) என இறுதி செய்யப்பட்டது.
நிதியமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்த நிலையில், இந்த முன்மொழிவு இப்போது இறுதி ஒப்புதலுக்காக மத்திய அமைச்சரவைக்கு அனுப்பப்படும்.
அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகும், திருத்தப்பட்ட ஊதிய வரம்பு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
புதிய வரம்பை அமல்படுத்துவதற்கு முன்னதாக, ஊதியப் பட்டுவாடா அமைப்புகள், விதிமுறை இணக்க நடைமுறைகள் மற்றும் பிற செயல்பாட்டு ஏற்பாடுகளைப் புதுப்பிக்க வணிக நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படும்.
இதன் விளைவாக, திருத்தப்பட்ட வரம்பு தற்போது ஏப்ரல் 1, 2027 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கான இறுதி காலக்கெடு அமைச்சரவையின் முடிவைப் பொறுத்தே அமையும்.
₹15,000 முதல் ₹25,000 வரை அடிப்படை ஊதியம் பெறுபவர்கள்
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்
கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் ஏற்படும் தாக்கம்
ஊதிய வரம்பு (wage ceiling) என்பது அரசு அல்லது சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் பங்களிப்புத் தொகையைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் அதிகபட்ச ஊதிய அளவைக் குறிக்கிறது.
முன்பு, மாதத்திற்கு ₹15,000 வரை அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) பெறும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே EPF மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் பங்களிப்பு செய்வது கட்டாயமாக இருந்தது.
₹15,000-க்கு மேல் அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள், PF திட்டத்தில் சேராமல் இருக்கவோ அல்லது விருப்பத்தின் பேரில் பங்களிக்கவோ வாய்ப்பு இருந்தது. இது பலரை கட்டாய சேமிப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பிலிருந்து விலக்கி வைத்தது.
புதிய திருத்தத்தின்படி, ₹15,000 முதல் ₹25,000 வரை அடிப்படை ஊதியம் பெறும் அனைத்து ஊழியர்களும் கட்டாயமாக EPF மற்றும் EPS (ஓய்வூதியம்) திட்டங்களின் வரம்பிற்குள் வருவார்கள்.
ஊதிய வரம்பை உயர்த்துவது நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் நிதிச் சுமையை அதிகரிக்கும்:
நிறுவனங்களுக்கான ஊதியச் செலவுகள் அதிகரிப்பு:
நிறுவனங்களைப் பொருத்தவரை இனி அதிக எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களுக்கு PF மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்காக 12% பங்களிப்பை (ஊழியரின் பங்களிப்புக்கு இணையான தொகையை) நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதனால் ஊதியச் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
அரசின் ஓய்வூதிய பட்ஜெட் அதிகரிப்பு:
அரசும் அடிப்படை ஊதியத்தில் 1.16% தொகையை ஓய்வூதிய நிதியில் பங்களிக்கிறது. இந்த வரம்பை உயர்த்துவது அரசின் ஓய்வூதிய மானிய பட்ஜெட்டை அதிகரிக்கும். 2026-27 நிதியாண்டிற்கான EPS திட்டத்திற்கு ₹11,144 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
EPFO ஊதிய வரம்பு கடைசியாக செப்டம்பர் 2014-ல் திருத்தப்பட்டது. அப்போது அது மாதத்திற்கு ₹6,500-லிருந்து ₹15,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஊழியர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள ஊதிய உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வரம்பை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தன.
20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் இந்த விதி பொருந்தும்.