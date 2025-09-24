EPFO : பிஎப் அட்வான்ஸ் தவறான காரணம் சொல்லி எடுக்காதீர்! எச்சரிக்கை

EPFO : திடீரென ஒரு வெளிநாட்டுப் பயணத்திற்கோ அல்லது தேவையில்லாத ஆடம்பரச் செலவுகளுக்கோ உங்கள் இபிஎஃப் (EPF) நிதியிலிருந்து பணத்தை அட்வான்ஸாக எடுக்க திட்டமிடுகிறீர்களா? அப்படியானால், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) இந்த எச்சரிக்கையை கவனமாகக் கேளுங்கள். இபிஎஃப் தொகையை தவறான காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தினால், அந்தப் பணம் அபராத வட்டியுடன் சேர்த்து திரும்பப் பெறப்படும் என்று EPFO தனது 'X' சமூக வலைத்தளத்தில் (முன்பு ட்விட்டர்) எச்சரித்துள்ளது. "உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், சரியான காரணங்களுக்கு மட்டுமே பிஎஃப் நிதியைப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் பிஎஃப் தான் உங்கள் வாழ்நாள் பாதுகாப்பு கவசம்" என்றும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது.
இபிஎஃப் பணத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தினால் என்ன நடக்கும்?
இபிஎஃப் திட்டம், 1952-ன் படி, ஒரு ஊழியர் வீடு கட்ட, வாங்குவதற்கு அல்லது நிலம் வாங்குவதற்கு பணம் எடுப்பதாகக் கூறி, பிறகு அந்தப் பணத்தை வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தினால், அந்தத் தொகையை அபராத வட்டியுடன் சேர்த்து மீண்டும் வசூலிக்க EPFO-க்கு முழு உரிமை உண்டு. அத்துடன், பணம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அந்த ஊழியருக்கு அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தவிதமான இபிஎஃப் முன்கூட்டிய பணமும் (advance) வழங்கப்படாது. அபராத வட்டியுடன் முழுத் தொகையையும் திருப்பிச் செலுத்தும் வரை இந்தத் தடை நீடிக்கும்.
எந்தெந்த காரணங்களுக்காக முன்கூட்டியே பணம் எடுக்கலாம்?
இபிஎஃப் திட்டத்தின்படி, திருமணச் செலவுகள், குழந்தைகளின் கல்வி, மருத்துவ அவசரநிலைகள் மற்றும் வீடுகள் தொடர்பான தேவைகள் போன்ற குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்கு மட்டுமே முன்கூட்டிய பணத்தைப் பெற முடியும்.
ஆன்லைனில் கிளைம் செய்வது எப்படி?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் ஆன்லைனில் எளிதாக கிளைம் செய்யலாம்:
யுஏஎன் (UAN) எண்: யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர் (UAN) ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டு, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
ஆதார் மற்றும் பான்: ஆதார் மற்றும் பான் (PAN) விவரங்கள் இபிஎஃப்ஓ தரவுத்தளத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
வங்கி கணக்கு: வங்கி கணக்கு மற்றும் IFSC குறியீடு இபிஎஃப்ஓ-வில் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
டிஜிட்டல் செயல்முறை: ஆன்லைன் கிளைம் செய்யும் போது, ஆதார் அடிப்படையிலான ஓடிபி (OTP) சரிபார்ப்பு வசதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
இபிஎஃப்ஓ சமீபத்தில் முன்கூட்டிய பணத்திற்கான (advance) தானியங்கி தீர்வு வரம்பை ₹1 லட்சத்தில் இருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்கூட்டிய பணத்திற்கான நிபந்தனைகள்:
சரியான தகுதியுள்ள காரணங்கள் மற்றும் சேவையின் காலத்தைப் பொறுத்து, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பின்வரும் தேவைகளுக்காக முன்கூட்டிய பணத்தைப் பெறலாம்:
வீடு கட்ட/வாங்க அல்லது நிலம் வாங்க: 60 மாதங்கள் சேவைத் தகுதி.
தொழிற்சாலை மூடுதல்: சேவைத் தகுதி தேவையில்லை (0 மாதங்கள்).
உடல்நலக் குறைவு: சேவைத் தகுதி தேவையில்லை (0 மாதங்கள்).
திருமணம்: 84 மாதங்கள் சேவைத் தகுதி.
குழந்தைகளின் உயர் கல்வி: 84 மாதங்கள் சேவைத் தகுதி.
இயற்கைப் பேரிடர்: சேவைத் தகுதி தேவையில்லை (0 மாதங்கள்).
மின்சாரம் வெட்டுதல்: சேவைத் தகுதி தேவையில்லை (0 மாதங்கள்).
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உபகரணங்கள்: சேவைத் தகுதி தேவையில்லை (0 மாதங்கள்).
ஓய்வுக்கு ஒரு வருடம் முன்பு: 54 வயதிற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
வாரிஷ்ட பென்ஷன் பீமா யோஜனாவில் முதலீடு: 55 வயதிற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
