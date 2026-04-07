EPFO எச்சரிக்கை: உங்கள் PF கணக்கில் இந்த தேதிகள் தவறு உள்ளதா? பணம் கிடைப்பதில் சிக்கல்!

EPFO : இபிஎப்ஓ நிறுவனம் இப்போது ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்திருக்கிறது. நீங்கள் பணிக்கு சேர்ந்த அல்லது விலகிய தேதிகளில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் உங்கள் பணத்தை எடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். அதை முன்கூட்டியே முடிந்தளவுக்கு சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இல்லையென்றால் ஓய்வூதியம் பெறும் நேரத்தில் அல்லது அவசர காலங்களில் பணம் எடுக்கும் நேரத்தில் இந்த சிறிய பிழையால் உங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் கிடைக்க வேண்டிய பணம் கிடைக்காமல் போகலாம். இது குறித்த அப்டேட்டை விரிவாக இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பிஎப் தேதிகள் குறித்த அப்டேட்
ஒரு பிஎப் உறுப்பினரின் கணக்கில் அவர் பணியில் சேர்ந்த தேதி மற்றும் பணியிலிருந்து விலகிய தேதி ஆகிய இரண்டும் மிக முக்கியமானவை. இவை வெறும் எண்கள் மட்டுமல்ல, உங்களின் ஒட்டுமொத்த சேமிப்பைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள். பிஎப் சேர்ந்த மற்றும் விலகிய தேதிகளே உங்களின் மொத்த பணிக்காலத்தை கணக்கிட உதவும்.
இந்த தேதிகளின் அடிப்படையிலேயே 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருந்தால் நீங்கள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர் என்பது உறுதி செய்யப்படும். தேதிகள் தவறாக இருந்தால் இந்த தகுதி பாதிக்கப்படலாம். மேலும், உங்கள் பிஎப் இருப்பின் மீது கிடைக்கும் வட்டி, நீங்கள் பங்களிப்பு செய்த காலத்தைப் பொறுத்தே அமையும். பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போதோ அல்லது மாற்றும்போதோ எந்தவித தாமதமும் இன்றி க்ளைம் செட்டில் ஆக இது அவசியம்.
இந்த தவறுகளை திருத்தம் செய்வது எப்படி?
PF Correction Online முறையை இபிஎப்ஓ தற்போது எளிமையாக்கியுள்ளது. உங்கள் UAN அமைப்பைப் பொறுத்து மாற்றங்களைச் செய்யலாம்:
1. ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட UAN கணக்குகளாக இருப்பின் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தேதிகளை ஆன்லைனிலேயே மாற்றலாம். பெரும்பாலான நேரங்களில் ஆவணங்கள் பதிவேற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருப்பினும், உங்கள் பிஎப் பங்களிப்பு காலத்துடன் உங்கள் தேதிகள் ஒத்துப்போக வேண்டும்.
2. 2017-க்கு முந்தைய அல்லது ஆதார் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளாக இருப்பின், இவற்றில் மாற்றங்களைச் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, உங்கள் முதலாளியின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும். Online Joint Declaration மூலம் இதைச் செய்யலாம்.
3. ஆதார் இணைக்கப்படாத கணக்குகளாக இருப்பின், அல்லது உறுப்பினர் இறந்துவிட்ட நிலையில் வாரிசுகள் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமெனில், நேரடி Physical Joint Declaration படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
நிறுவனம் மூடப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்வது?
பலருக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய கவலை, தாங்கள் வேலை பார்த்த நிறுவனம் மூடப்பட்டிருந்தால் எப்படி திருத்தம் செய்வது என்பதுதான். இதற்கும் இபிஎப்ஓ தீர்வு வழங்கியுள்ளது. நீங்கள் கூட்டு அறிவிப்பு படிவத்தை நிரப்பவும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அதிகாரி அல்லது வங்கி மேலாளரிடம் சான்றொப்பம் பெறவும். ஆதார ஆவணங்களுடன் நேரடியாக இபிஎப்ஓ அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
UAN போர்ட்டலில் லாகின் செய்யவும். Service History பகுதிக்குச் சென்று உங்களின் 'DoJ' மற்றும் 'Date of Exit' சரியாக உள்ளதா எனப் பார்க்கவும். பிழைகள் இருந்தால் உடனடியாகத் திருத்தக் கோரிக்கையை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கவும். சிறிய தப்புதானே என்று அலட்சியமாக இருந்தால், பிற்காலத்தில் உங்கள் சொந்தப் பணத்தைப் பெறுவதற்கே நீங்கள் பலமுறை அலைய நேரிடலாம். எனவே, இப்போதே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ