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EPFO போர்ட்டல் அப்டேட்: இனி இந்த UAN பணிகளை UMANG செயலி மூலம்தான் செய்ய முடியும்

EPFO Website: EPFO தனது இணையதளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. தற்போது, ​​UAN தொடர்பான இரண்டு முக்கியமான பணிகளை EPFO ​​இணையதளத்தில் இனி செய்ய முடியாது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:59 PM IST
EPFO போர்ட்டல் அப்டேட்: இனி இந்த UAN பணிகளை UMANG செயலி மூலம்தான் செய்ய முடியும்
Image Credit: EPFO Website Update (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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