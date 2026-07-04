/EPFO போர்ட்டல் அப்டேட்: இனி இந்த UAN பணிகளை UMANG செயலி மூலம்தான் செய்ய முடியும்

EPFO Website: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது இணையதளத்தைப் புதுப்பித்துள்ளது. கணினி மேம்படுத்தல் பணிகளைத் தொடர்ந்து, EPFO ஒரு புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட 'ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளத்தை' (Unified Member Portal) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்பணிகள் சுமார் ஒரு வாரம் நடைபெற்றன. புதிய இடைமுகம் மற்றும் பல மாற்றங்களுடன் EPFO-வின் ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளம் இப்போது மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
EPFO தனது இணையதளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. தற்போது, UAN தொடர்பான இரண்டு முக்கியமான பணிகளை EPFO இணையதளத்தில் இனி செய்ய முடியாது. ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளத்தில் இனி செய்ய முடியாத அந்த இரண்டு பணிகள் எவை? இணையதளத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன? என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF இணையதளத்தில் இனி கிடைக்காத UAN தொடர்பான பணிகள் எவை?
இணையதளம் வழியாக நேரடியாக UAN-ஐப் பெறும் (allotment) வசதி: முதலாவதாக, EPF ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளம் வழியாக நேரடியாக UAN-ஐப் பெறும் (allotment) வசதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சேவையை EPFO இப்போது UMANG செயலிக்கு (app) மாற்றியுள்ளது. அங்கு ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரத்தைப் (Face Authentication - FAT) பயன்படுத்தி உங்கள் UAN-ஐ உருவாக்கிக்கொள்ளலாம்.
யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணை (UAN) செயல்படுத்தும் (activate) வசதியும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது: இரண்டாவதாக, EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளம் வழியாக யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணை (UAN) செயல்படுத்தும் (activate) வசதியும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சேவையையும் EPFO UMANG செயலிக்கு மாற்றியுள்ளது. அங்கு ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி UAN-ஐச் செயல்படுத்தும் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.
UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தி புதிய UAN-ஐ உருவாக்குவது மற்றும் செயல்படுத்துவது எப்படி?
வாரிசுதாரர்கள் EPF ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளம் (Unified Member Portal) வழியாக இறப்பு தொடர்பான கோரிக்கைகளை (ஓய்வூதியம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் உட்பட) சமர்ப்பிக்கலாம். இச்செயல்முறையைத் தொடங்குவதற்கு முன், பயனாளியின் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் செயல்பாட்டில் இருப்பதையும், தேவையான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் உங்களிடம் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். பயனாளி தனது ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட செல்லுபடியாகும் மொபைல் எண்ணைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, உறுப்பினரின் இறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை (cancelled cheque) அல்லது வங்கிப் புத்தகத்தின் (passbook) நகல் ஆகியவை தேவைப்படும்.
ஆவணங்கள் PDF வடிவத்தில் பதிவேற்றப்பட வேண்டும் என்றும், ஒவ்வொரு கோப்பும் (file) 2 MB-க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றும், கோப்புப் பெயர்களில் இடைவெளிகள் (spaces) இருக்கக்கூடாது என்றும் EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
உங்கள் UAN-ஐ நீங்கள் மறந்துவிட்டிருந்தால், இரண்டு எளிய படிகளில் உங்கள் யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணை (UAN) மீட்டெடுக்கலாம். உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, தேவையான அடையாளச் சான்று அல்லது முகவரிச் சான்றைப் பதிவேற்றவும். பின்னர், உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்து UAN-ஐ மீட்டெடுக்க, உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு வந்த OTP-ஐ உள்ளிடவும்.