ATM மூலம் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி விரைவில் தொடங்கும்: நன்மைகள் என்ன? சவால்கள் என்ன?

EPFO Withdrawal Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. EPFO 3.0 -இன் கீழ் இன்னும் சில நாட்களில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்படவுள்ளனன. ஊழியர்கள் வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் ATM மூலமாகவும் UPI மூலமாகவும் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் வசதி கிடைக்கும் என்ற செய்தி கடந்த சில மாதங்களாகவே பரவி வருகிறது. இருப்பினும், இதன் தொடக்கம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ ஆறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO இந்தியாவில் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளான இபிஎஃப் கணக்குகளையும் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மூலம் இபிஎஸ் கணக்குகளையும் நிர்வகிக்கின்றது. மேலும் தற்போது, PF பணம் எடுக்கும் செயல்முறை முற்றிலும் டிஜிட்டல் போர்டல் அல்லது பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம் மூலம் நடத்தப்படுகிறது.
விரைவில் ATM மூலம் இபிஎஃப் தொகையை எடுக்கும் வசதி தொடங்கப்படும் என கூறப்படும் நிலையில், இதனால் இபிஎஃப் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ATM EPF Withdrawal: ATM மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதியால் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள்
இடைத்தரகர்களுக்கான தேவை இருக்காது
இன்றளவிலும், பல தொழிலாளர்கள், குறைந்த கல்வியறிவு உள்ளவர்கள், இந்த பணிகளுக்கு செலவிட நேரம் இல்லாதவர்கள் என பலர் தங்கள் PF பணத்தை எடுக்க முகவர்களுக்கு பணம் செலுத்துகிறார்கள். ஏடிஎம் வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால், இந்த இடைத்தரகர்களுக்கான தேவை இருக்காது. பணம் நேரடியாக ஊழியரின் கைகளில் வந்து சேரும்.
அவசரகாலத்தில் மிக உதவியாக இருக்கும்
நம்மிடம் பிஎஃப் கணக்கில் பணம் இருந்தாலும், அவசர காலங்கள், மருத்துவம் சார்ந்த அவசர நிலைகள், அவசர பணத் தேவை போன்ற நேரங்களில் தற்போது அதிலிருந்து உடனடியாக பணம் எடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது. ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இந்த குறையை நீக்கும். தற்போது PF கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் பணம் இருந்தாலும், பணம் கைக்கு வர 3 முதல் 5 வேலை நாட்கள் ஆகும். அதன் பிறகுதான் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் தொகை வரவு வைக்கப்படுகிறது. சில நேரங்களில் இதற்கு 15-20 நாட்களும் ஆகலாம். ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி அறிவிக்கப்பட்டால், இந்த நிலை முற்றிலுமாக மாறி உறுப்பினர்களுக்கு உடனடியாக பணம் கிடைக்கும்.
வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும்
ATM மூலம் பணம் எடுக்கும்போது, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் உடனடி ரசீது மற்றும் செய்தி கிடைக்கும். இதனால் உறுப்பினர்கள் தங்கள் இபிஎஃப் கணக்கில் மீதமுள்ள இருப்பை பற்றி உறுதியாக தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
படிவங்களை நிரப்பும் சிக்கல் இருக்காது
தற்போது, PF கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க படிவம் 31, 19 அல்லது 10C ஐ நிரப்ப வேண்டும். கையொப்பங்கள் பொருந்தாத பிரச்சனை, நிறுவனம் மூலம் அங்கீகாரம் கிடைக்காத நிலை என இதில் பல பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். ATM மூலம் பணத்தை எடுப்பது இந்த அனைத்து காகித வேலை சிக்கல்களையும் நீக்கும்.
சிறிய நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அதிக நன்மை
கணினி அல்லது ஸ்மார்ட்போன் அணுகல் இல்லாத சிறிய நகரங்கள், கிராமங்கள் அல்லது தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அருகிலுள்ள மைக்ரோ-ATM அல்லது பேங்க் மித்ரா மூலம் தங்களுக்கு உரிமையான பணத்தை எளிதாக எடுக்க முடியும்.
ATM EPF Withdrawal: ATM மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதியால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்
ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியால் சில பிரச்சனைகளும் எழக்கூடும்.
சேமிக்கும் பழக்கம் குறையும்
இபிஎஃப் கணக்கில் உண்மையான நோக்கம், பணி ஓய்வுக்கான காலத்திற்காக ஒரு பெரிய கார்பசை உருவாக்குவதாகும். ஏடிஎம்களில் இருந்து பணம் எடுக்கும் வசதி கிடைத்தால், நம்மை அறியாமல் அடிக்கடி பணம் எடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாகிறது. பிஎஃப் நிதியை சிறிய தேவைகளுக்கு கூட ஊழியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடும். இதனால் பணி ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் கிடைக்கும் பெரிய தொகையும் அதனால் கிடைக்கும் வட்டியும் பாதிக்கப்படலாம்.
சைபர் மோசடிகளுக்கான ஆபத்து
இந்த காலத்தில் ஏடிஎம் கார்டு குளோனிங் மற்றும் யுபிஐ மோசடிகள் மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டன. ஆகையால், உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு ஏடிஎம்முடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், ஹேக்கர்கள் உங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பை நேரடியாக அணுகும் ஆபத்து உள்ளது. OTP -இக் செய்யப்படும் ஒரு சிறிய பிழை உங்கள் 20 ஆண்டுகால கடின உழைப்பை அழித்துவிடக்கூடும்.
கூட்டுத் தொகையின் நன்மை கிடைக்காது
இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு தற்போது 8% க்கும் அதிகமான வட்டி விகிதம் கிடைக்கிறது. இது நிலையான ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு கிடைக்கும் வைப்புத்தொகையை விட சிறந்தது. அவ்வப்போது ஏடிஎம்களில் இருந்து சிறிய தொகையை எடுக்கும்போது, அதிக வட்டி மற்றும் கூட்டுத் தொகையின் நன்மைகளை இழக்க நேரிடாலாம். அதாவது, இன்று ₹10,000 எடுத்தால் 20 ஆண்டுகளில் ₹50,000 இழப்பு ஏற்படக்கூடும்.
EPF ATM Withdrawal: ATM மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி
ஊழியர்கள் ATM மூலம் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் வசதியை EPFO இன்னும் செயல்படுத்தவில்லை. இதற்கான விதிகள் எதுவும் இப்போது நடைமுறையில் இல்லை. டிஜிட்டல் முறையில் பணம் எடுக்கும் வசதிகள் மற்றும் தற்போதுள்ள செயல்முறையை விட வேகமாக பணம் எடுக்கும் முறைகள் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனினும், இது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வரவில்லை. தற்போது, ஊழியர்கள் தங்கள் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க, ஏற்கனவே உள்ள, EPFO மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகளையே பயன்படுத்த வேண்டும்.
(ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்: ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. கூடிய விரைவில் இது நடைமுறைக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது)
EPFO Withdrawal Rules: இப்போது இபிஎஃப் தொகையை எடுப்பதற்கான முறை என்ன?
ஊழியர்கள் தங்கள் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை, ஆன்லனில் க்ளெய்ம்களை தாகல் செய்து எடுக்கலாம். இதை தாக்கல் செய்ய இந்த 2 வழிகள் உள்ளன:
- EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்டல் (EPFO Portal) மற்றும்
- உமங் செயலி (UMANG App)
EPF கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க தற்போது 3 வழிகள் உள்ளன:
- EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்டல் மூலம் ஆன்லைனில் க்ளேய்ம் செய்யலாம்.
- UMANG செயலி மூலம் இபிஎஃப் தொகயை எடுக்கலாம்.
- படிவங்கள் 19, 31 மற்றும் 10C மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான பிரபலமான மற்றும் முக்கியமான படிவங்கள்
படிவம் 19 – முழு PF தொகையையும் திரும்பப் பெறுவதற்கு
படிவம் 31 – முன்பணம் அல்லது பகுதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு
படிவம் 10C – EPS ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு
(ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்: கணக்கின் KYC மற்றும் UAN இணைக்கப்பட்டிருந்தால், க்ளெய்ம்கள் மிக மிக விரைவாக செயல்படுத்தப்படும் என்பதை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.)
