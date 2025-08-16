உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து எத்தனை முறை பணம் எடுக்க முடியும் தெரியுமா?

EPFO Withdrawal: EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), சம்பளம் வாங்கும் நபர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தங்கள் வருமானத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தானாகவே சேமித்து, அவர்களின் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகான நிதியை உருவாக்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவசரநிலை அல்லது குழந்தையின் கல்வி மற்றும் திருமணம் போன்ற தேவைகள் ஏற்பட்டால், பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. உங்கள் EPFO கணக்கிலிருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பணத்தின் எண்ணிக்கையில் வரம்பு இல்லை. அதாவது நீங்கள் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கலாம்.
EPF Amount: வீடு வாங்க அல்லது கட்ட கணக்கிலிருந்து இபிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியுமா?
ஆம். வீடு வாங்குவதற்கோ அல்லது நிலம் வாங்குவதற்கோ உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கலாம். இருப்பினும், இதற்கு, நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு PF கணக்கை வைத்திருந்திருக்க வேண்டும். மனை வாங்குவதற்கு வழங்கப்படும் தொகை 24 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படிக்கு சமமாக இருக்கும். வீடு/பிளாட் வாங்குவதற்கு, 36 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி, அல்லது ஊழியர் மற்றும் நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு (வட்டியுடன்) அல்லது மொத்த செலவு, இதில் எது குறைந்ததோ அது கிடைக்கும்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த PF இருப்பை எடுக்க முடியுமா?
ஆம், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த பணத்தை எடுக்கலாம். இருப்பினும், இதைப் பெற நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்கு EPF உறுப்பினராக இருந்திருக்க வேண்டும். இதற்காக, 36 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் டிஏ அல்லது ஊழியர் மற்றும் முதலாளியின் மொத்த வட்டியுடன் கூடிய பங்கு அல்லது மொத்த நிலுவையில் உள்ள அசல் மற்றும் வட்டி, எது குறைந்ததோ அந்த தொகை வழங்கப்படும். இதற்கு, ஏஜென்சியிடமிருந்து நிலுவையில் உள்ள கடனின் அசல் தொகை மற்றும் வட்டியைக் குறிக்கும் ஒரு சான்றிதழ் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
EPF Account: மருத்துவ அவசரநிலைக்கு எனது இபிஎஃப் கணக்கை அணுகலாமா?
ஆம், மருத்துவ அவசரநிலைக்கு பிஎஃப் தொகையை எடுக்கலாம். இதற்கு க்ளெய்ம் செய்ய, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இபிஎஃப்ஓ கணக்கில் டெபாசிட் செய்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இருப்பினும், அதைப் பெற உங்கள் நிறுவனம் மற்றும் மருத்துவரிடமிருந்து ஒரு சான்றிதழ் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். நீங்கள் 6 மாத அடிப்படை ஊதியம் + டிஏ அல்லது வட்டியுடன் கூடிய ஊழியர் பங்கு, இவற்றில் எது குறைவாக இருந்தாலும் அதைப் பெறலாம்.
EPF Money: திருமணம் மற்றும் கல்விக்காக இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?
EPFO கணக்கை குறைந்தபட்சம் 7 ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு, ஊழியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் திருமணத்திற்காகவோ அல்லது அவர்களின் மெட்ரிகுலேஷன் பிந்தைய கல்விக்காகவோ பணம் எடுக்கலாம். வட்டியுடன் பணியாளரின் பங்கில் 50% வரை எடுக்கலாம். இதற்கு, நிறுவனத் தலைவரிடமிருந்து படிப்பு மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு குறித்த சான்றிதழ் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
EPF Account: இயலாமை ஏற்பட்டால் PF தொகையை பயன்படுத்த முடியுமா?
ஆம், இயலாமை ஏற்பட்டால் PF தொகையை எடுக்கலாம். உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து 6 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி, அல்லது வட்டியுடன் ஊழியர் பங்கு அல்லது உபகரணங்களின் விலை, இவற்றில் எது குறைந்ததோ அதை நீங்கள் எடுக்கலாம். இதைப் பெற உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச சேவை காலம் தேவையில்லை. இருப்பினும், இயலாமையைச் சான்றளிக்கும் மருத்துவரின் சான்றிதழ் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
