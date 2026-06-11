/EPFO Withdrawal Rules: 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் PF பணத்தை எடுத்தால் இவ்வளவு நஷ்டமா?

EPFO Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. பல ஊழியர்கள் வேலை மாறும்போது அல்லது வேலையில்லாமல் இருக்கும்போது தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் (PF) சேர்ந்துள்ள தொகையை திரும்பப் பெறுகிறார்கள். இருப்பினும், ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பணிக்கு முன்பே PF-ஐத் திரும்பப் பெறுவது ஒரு வகையில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம். இப்படி எடுப்பது வரிக்கு உட்பட்டதாகவோ அல்லது TDS (மூலத்தில் பிடிக்கப்படும் வரி) விதிப்புக்கு உட்பட்டதாகவோ இருக்கலாம் என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை.
ஆகையால், இபிஎஃப் கணக்கிலிருக்கும் தொகையை எடுக்கும் முன், அதற்கான விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும். வருமான வரிச் சட்டம் மற்றும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) விதிகளின்படி, PF திரும்பப் பெறுதல் வரிக்கு உட்பட்டதா என்பது ஊழியரின் தொடர்ச்சியான பணி காலத்தைப் பொறுத்தது.
ஒரு ஊழியர் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பணியை முடிப்பதற்கு முன்பே தனது முழு PF தொகையையும் திரும்பப் பெற்றால், அந்தத் தொகை வரிக்கு உட்பட்டதாகிறது. இச்சூழ்நிலைகளில், திரும்பப் பெறப்பட்ட தொகை அந்த நிதியாண்டிற்கான வருமானமாகக் கருதப்பட்டு, வருமான வரி விதிமுறைகளின்படி வரி விதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திரும்பப் பெறப்படும் தொகைகளுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் சில சூழல்களும் உள்ளன.
இந்த சூழல்களில் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பணத்தை எடுத்தாலும் வரி விதிக்கப்படாது:
PF-லிருந்து பணத்தை திரும்பப் பெறும்போது, வரிகளுடன் சேர்த்து TDS விதிகளும் பொருந்தும்.
TDS என்பது இறுதி வரி அல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம். வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்யும்போது அதற்கான வரவு (credit) கோரப்படலாம். அதிகப்படியான TDS பிடிக்கப்பட்டிருந்தால், வரித் திரும்பப் பெறுதலுக்கும் (tax refund) கோரிக்கை விடுக்கலாம்.
EPFO விதிமுறைகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், நிதியைத் திரும்பப் பெற முடியும் என்பதற்காக அந்தத் தொகைக்கு வரி இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. ஐந்து ஆண்டு பணிிக்காலத்தின் அடிப்படையில் வரிகள் கணக்கிடப்படும்.
வீடு வாங்குதல், திருமணம், குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது மருத்துவச் சிகிச்சை போன்ற தேவைகளுக்காகப் பகுதி அளவு தொகையைத் திரும்பப் பெறவும் EPFO அனுமதிக்கிறது. இத்தகைய திரும்பப் பெறுதல்கள் சாதாரண PF செட்டில்மென்ட்களாகக் கருதப்படுவதில்லை. இவை வெவ்வேறு விதிகளுக்கு உட்பட்டவை. பொதுவாக, முழுத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதைப் போல இவற்றுக்கு வரி விதிக்கப்படுவதில்லை.
PF திரும்பப் பெறப்படும் தொகைக்கு வரி விதிக்கப்பட வேண்டியிருந்தால், அது வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். EPFO-வால் பிடிக்கப்பட்ட TDS-ஐயும் வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்யும் போது கோரலாம். திரும்பப் பெறும் செயல்முறையின் போது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, ஊழியர்கள் தங்கள் UAN-உடன் ஆதார் மற்றும் PAN விவரங்களைப் புதுப்பித்து வைத்திருக்க வேண்டும்.