  • EPFO : லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை!

EPFO-வில் ஊழலுக்கு இடமில்லை, லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:52 AM IST
EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), அதன் அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளிலும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராகப் பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை (Zero-Tolerance) என்ற உறுதியான கொள்கையைப் பின்பற்றுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், அமைப்புக்குள் நேர்மையையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் நிலைநாட்டுவதில் EPFO உறுதியாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO உறுப்பினர்களுக்குக் கட்டாய அறிவுரை

EPFO அமைப்பின் உறுப்பினர்கள், பங்குதாரர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பிற சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் என அனைவரும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் லஞ்சம் கொடுக்கவோ அல்லது லஞ்சம் வாங்கவோ கூடாது எனத் தெளிவாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். EPFO திட்டங்களின் பலன்களைப் பெறவோ அல்லது வேலைகளை முடிக்கவோ யாரும் லஞ்சமாகக் பணம் கேட்டாலோ அல்லது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டாலோ, அது சட்டப்படி குற்றமாகும். இந்த அறிவுறுத்தலை மீறுவோர் மீது அமைப்பு சார்பில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் புகார்களை அளிப்பது எப்படி?

EPFO அமைப்பில் லஞ்சம் அல்லது ஊழல் தொடர்பான எந்தவொரு சம்பவத்தையும் நீங்கள் கண்டாலோ அல்லது அது குறித்து அறிந்தாலோ, தயவுசெய்து உடனடியாக மத்திய விழிப்புணர்வுக் குழுவிடமோ (Central Vigilance Commission - CVC) அல்லது தலைமை விழிப்புணர்வு அதிகாரியிடமோ (Chief Vigilance Officer - CVO) புகார் அளிப்பது மிகவும் அவசியம். உங்கள் தகவல் இரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும்.

EPFO அமைப்பு, புகார்களை மத்திய விழிப்புணர்வுக் குழு (CVC) அல்லது தலைமை விழிப்புணர்வு அதிகாரியிடம் (CVO) தெரிவிக்கக் கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது:

1. இணையம் வழியாகப் புகார் (Online Complaint)

மத்திய விழிப்புணர்வுக் குழுவின் (CVC) புகார் மேலாண்மை அமைப்பு (CMS) இணையதளம் மூலம் புகார்களை எளிதில் பதிவு செய்யலாம்.

இணைய முகவரி: https://portal.cvc.gov.in

2. மின்னஞ்சல்/அஞ்சல் வழியாகப் புகார் (Mail/Postal Complaint)

புகார்களை நேரடியாக விழிப்புணர்வுத் தலைமையகத்துக்கு அனுப்பலாம்:

மின்னஞ்சல்: cvo@epfindia.gov.in

அஞ்சல் முகவரி: Vigilance Headquarters, Employees' Provident Fund Organisation, Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066.

தகவல் அளிப்பவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு (PIDPI)

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் குறித்த முக்கிய இரகசியத் தகவல்களை அளிக்கும் நபர்களின் பாதுகாப்புக்கு EPFO முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. தகவல் வழங்குநர்களின் பாதுகாப்புக்கான மத்திய விழிப்புணர்வுக் குழுவின் (CVC) பொது நல வெளிப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் வழங்குநர்களின் பாதுகாப்பு (PIDPI) விதிமுறைகளின் கீழும் புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம். நேர்மையான தகவலை அளிப்பவர்கள் எந்தவித அச்சுறுத்தலுக்கும் ஆளாகாமல் பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.

நேர்மையை நிலைநாட்டுவோம்

"நேர்மையையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் நமது அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளிலும் நிலைநிறுத்த நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம்" என்ற உறுதிமொழியை EPFO அளித்துள்ளது. இந்த ஊழல் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியமாகும். EPFO-வில் ஊழலுக்கு இடமில்லை என்பதை நினைவில் கொண்டு, தவறுகளைச் சுட்டிக் காட்டி நேர்மையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

