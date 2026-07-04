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EPS 2026: ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரித்ததா? என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன?

EPS 2026: சமீபத்தில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய புதிய EPS 2026 (Employees' Pension Scheme 2026) திட்டம், இபிஎஃப் (EPF) உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் கோரிக்கைகளுக்கு இந்த புதிய திட்டம் தீர்வு கொடுத்துள்ளதா? முழுமையான விவரங்களை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:50 AM IST
EPS 2026: ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரித்ததா? என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன?
Image Credit: EPS 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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