/EPS 2026: ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரித்ததா? என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன?

EPS 2026: சமீபத்தில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய புதிய EPS 2026 (Employees' Pension Scheme 2026) திட்டம், இபிஎஃப் (EPF) உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் கோரிக்கைகளுக்கு இந்த புதிய திட்டம் தீர்வு கொடுத்துள்ளதா? ஓய்வூதிய விதிமுறைகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020'-இன் கீழ் (Code on Social Security, 2020), பழைய EPS-1971 மற்றும் EPS-1995 ஆகிய திட்டங்களுக்குப் பதிலாக, புதிய 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS), 2026' அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய கட்டமைப்பு நிர்வாக ரீதியாகப் பல முக்கிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்திருந்தாலும், ஓய்வூதியத் தொகை மற்றும் முக்கிய விதிகளில் எந்தவொரு பெரிய மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இது ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சற்றே ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
EPS 2026-இன் கீழும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம் மாறாமல் உள்ளது. மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) ÷ 70
ஓய்வூதிய நிதியிலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் வெளியேறுவதற்கு முந்தைய 60 மாதங்களில் அவர் பெற்ற சராசரி மாதாந்திர ஊதியமே 'ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம்' (Pensionable Salary) எனக் கருதப்படும்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பின்வரும் பிரிவினருக்குப் பொருந்தும்:
பின்வரும் நிகழ்வுகள் வரை ஊழியர்கள், இத்திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து உறுப்பினராக இருப்பார்கள்:
இல்லை, புதிய திட்டத்தின் கீழ் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
|நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு
|நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதிய வரம்பிற்கு உட்பட்டு, ஓய்வூதிய நிதிக்காக (EPS) ஊழியரின் ஊதியத்தில் 8.33 சதவீதத்தை நிறுவனம் தொடர்ந்து பங்களிக்கும்.
|அரசின் பங்களிப்பு
|தகுதியான ஊதிய வரம்பிற்கு உட்பட்டு, ஊழியரின் ஊதியத்தில் 1.16 சதவீதத்தை மத்திய அரசு தொடர்ந்து பங்களிக்கும்.
|அதிக ஓய்வூதியம் (Higher Pension)
|முந்தைய EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் 'அதிக ஓய்வூதியத்திற்கான கூட்டு விருப்பத் தேர்வை' (Higher Pension Joint Option) மேற்கொண்ட ஊழியர்கள், புதிய திட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி தொடர்ந்து பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
புதிய திட்டத்தில் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்காவிட்டாலும், சந்தாதாரர்களின் வசதிக்காகப் பல நிர்வாக மேம்பாடுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
20 நாள் கெடு: அனைத்து ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளும் (Claims) விண்ணப்பித்த 20 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.
தாமதத்திற்கு 12% வட்டி: நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவைத் தாண்டி EPFO தாமதம் செய்தால், அதற்கு ஆண்டுக்கு 12% வட்டி செலுத்தப்படும். இந்த வட்டித் தொகை, தாமதத்திற்குப் பொறுப்பான வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையரின் (EPFO Commissioner) சம்பளத்திலிருந்து வசூலிக்கப்படும்.
அதிக ஓய்வூதிய விதிகள்: ‘ஹையர் பென்ஷன்’ பெறுவதற்கான விதிகள் இப்போது முறையாக இந்த புதிய திட்டத்தில் சட்டப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
டிஜிட்டல்-முதல் (Digital-First) முறை: EPS-2026 ஆன்லைன் மற்றும் டிஜிட்டல் நடைமுறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்களும், நிறுவனங்களும் தங்களின் ஓய்வூதியம் சார்ந்த பணிகளை மின்னணு முறையில் (Online) மிக எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும்.
மத்திய அரசு அறிவித்துள்ல EPS 2026 அறிவிப்பானது, ஓய்வூதியப் பலன்களை உயர்த்துவதை விட, நிர்வாக ரீதியான வெளிப்படைத்தன்மை, விரைவான சேவை மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் ஆகியவற்றையே முதன்மையாகக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஓய்வூதியத் தொகை உயரும் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு தற்போதைக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.