EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! மத்திய அரசு கொடுத்த விரிவான விளக்கம்

EPS Pension Update: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை சார்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் EPS-95 (Employees Pension Scheme) குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்துவது குறித்த எதிர்பார்ப்பு நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் Rs.1,000 ஓய்வூதியத்தை ரூ. 5,000 முதல் ரூ.7,500 வரை உயர்த்த வேண்டும் என பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தன. இந்த சூழலில், EPS-95 (Employees' Pension Scheme 1995) குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் மிக முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வழங்கிய இந்த விளக்கம், ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகக் காத்திருந்தவர்களுக்குத் தெளிவான பதிலை வழங்கியுள்ளது.
பின்னணி: ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட காலப் போராட்டம்
மத்திய தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் செயல்படும் EPS-95 திட்டத்தின் கீழ், தற்போது குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 வழங்கப்படுகிறது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக, விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தத் தொகையை ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,500 வரை உயர்த்த வேண்டும் என்று ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இது தொடர்பாகப் பலமுறை மத்திய அமைச்சர்களிடமும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் அளித்த விளக்கம்
சமீபத்தில் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது, "குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை உயர்த்தப்படுமா?" என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பதிலளித்தார். அவரது பதிலின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:
நிதி நிலைத்தன்மை :
ஓய்வூதிய நிதியமானது (Pension Fund) நீண்ட காலத்திற்குத் தடையின்றிச் செயல்பட வேண்டும். தற்போதைய சூழலில் ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்தினால், அது நிதியத்தின் மீதான சுமையை அதிகரித்து, வருங்காலத்தில் நிதி நெருக்கடியை உருவாக்கக்கூடும். எனவே, நிதியின் ஆரோக்கியத்தைக் கருத்தில் கொண்டே முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
அரசின் கூடுதல் நிதிச் சுமை:
ஏற்கனவே தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, மத்திய அரசு தனது பட்ஜெட்டில் இருந்து கூடுதல் நிதியை வழங்கி வருகிறது. இது தவிர, ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தில் 1.16 சதவீதத்தை அரசு தனது பங்களிப்பாகத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.
பங்களிப்பு முறை:
EPS-95 திட்டத்திற்கான நிதி என்பது முதலாளிகளின் பங்களிப்பிலிருந்து உருவாகிறது. ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தில் (அதிகபட்ச வரம்பு ரூ.15,000) 8.33 சதவீதத்தை முதலாளி இந்த நிதியில் செலுத்துகிறார். ஊழியர்கள் நேரடியாக இதற்குப் பணம் செலுத்துவதில்லை என்பதால், நிதியைக் கையாள்வதில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறது.
EPS-95 திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
இந்தத் திட்டம் 1995-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் முறையான துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்குச் சமூகப் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது:
ஓய்வூதிய வயது: 58 வயதை எட்டியவுடன் வாழ்நாள் முழுவதற்கும் மாத ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
குடும்பப் பாதுகாப்பு: உறுப்பினர் உயிரிழக்கும் பட்சத்தில், அவரது மனைவி/கணவர் மற்றும் குழந்தைகளுக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) வழங்கப்படுகிறது.
முன்கூட்டிய ஓய்வு: 50 வயது முடிந்த பிறகு, குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன் முன்கூட்டியே ஓய்வூதியத்தைப் பெறும் வசதியும் உண்டு.
ஓய்வூதியதாரர்களின் வாதம் என்ன?
அரசு நிதி நிலைத்தன்மையைக் காரணம்காட்டினாலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் தரப்பில் வலுவான வாதங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. "மாதம் ரூ.1,000 என்பது இன்றைய விலைவாசிக்கு ஒரு வேளை உணவிற்குக் கூடப் போதுமானதாக இல்லை. பல ஆண்டுகள் உழைத்த தொழிலாளர்களுக்கு அரசு கௌரவமான ஓய்வூதியத்தை வழங்க வேண்டும்" என்பதே அவர்களின் பிரதான கோரிக்கை. மேலும், பகத் சிங் கோஷியாரி கமிட்டி பரிந்துரைத்தபடி ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போதைய நிலை என்ன?
அமைச்சரின் விளக்கத்தின்படி, இப்போதைக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகவே தொடரும். உடனடியாக எந்த உயர்வும் இருக்காது என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் பணவீக்கம் மற்றும் நிதியத்தின் வரவு-செலவு கணக்குகளை ஆய்வு செய்த பிறகு, இது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசின் இந்த விளக்கம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குச் சற்று ஏமாற்றத்தை அளித்தாலும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக நிதியை எவ்வாறு அரசு கையாள்கிறது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. EPFO மற்றும் மத்திய அரசு இணைந்து தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மை ஆகிய இரண்டையும் சமன்படுத்தும் ஒரு தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ