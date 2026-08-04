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Explainer: EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்குமா? கடும் கோவத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள்.... நாளை நாடு தழுவிய போராட்டம்

EPS Minimum Monthly Pension: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) EPS-95 ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள சுமார் 81 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாகக் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மீண்டும் ஒரு பெரிய போராட்டத்தைத் தொடங்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:07 PM IST
Explainer: EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்குமா? கடும் கோவத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள்.... நாளை நாடு தழுவிய போராட்டம்
Image Credit: EPS Minimum Pension Hike (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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