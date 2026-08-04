/Explainer: EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்குமா? கடும் கோவத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள்.... நாளை நாடு தழுவிய போராட்டம்

EPS Pension Latest News: டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தர் அடுத்த ஒரு போராட்டத்திற்காக தயாராகிறது. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ₹7,500 வழங்கக் கோரி, நாளை (ஆகஸ்ட் 5) ஜந்தர் மந்தர் உட்பட நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் போராட்டங்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) EPS-95 ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள சுமார் 81 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாகக் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மீண்டும் ஒரு பெரிய போராட்டத்தைத் தொடங்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் இந்தத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்று கருதி, EPS-95 தேசியப் போராட்டக் குழு (National Agitation Committee) ஆகஸ்ட் 5 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
தில்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய EPS-95 தேசியப் போராட்டக் குழுவின் தேசியத் தலைவர் கமாண்டர் அசோக் ரவுட், ஓய்வூதியதாரர்கள் நீண்ட காலமாக அமைதியான முறையிலான மனுக்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் மூலம் தங்கள் கருத்துக்களை அரசாங்கத்திடம் தெரிவித்து வருவதாகக் கூறினார்.
இருப்பினும், இதுவரை அவை கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. இதன் விளைவாக, இக்குழு மீண்டும் தனது கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்தின் முன் வைத்துள்ளது. அரசாங்கத்திடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:
மத்திய அரசும் தொழிலாளர் நல அமைச்சகமும் EPS-95 தேசியப் போராட்டக் குழுவின் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டால், அது நாடு முழுவதும் உள்ள 81 லட்சத்திற்கும் அதிகமான EPS ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது, பெரும்பாலான EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் சராசரியாக வெறும் ₹1,171 -ஐ மட்டுமே மாத ஓய்வூதியமாகப் பெறுகின்றனர். அவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டால், தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு ஓய்வூதியதாரரும் குறைந்தபட்சம் ₹7,500 என்ற நிலையான மாதத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.
அப்படி நடந்தால், பல தசாப்தங்களாக நாட்டின் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குத் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கிய ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள், இனி முதுமைக்காலத்தில் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்க வேண்டியிருக்காது. மாறாக, அவர்கள் மேன்மையான நிதிப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்.
ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டு வசதியும் கிடைப்பதால், மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் சேமிப்பையோ அல்லது தங்கள் பிள்ளைகளையோ சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது.
நீண்ட நாட்களாக இதற்காக போராடி வரும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி வெறும் உறுதிமொழிகளால் பயனில்லை, உறுதியான நடவடிக்கைகளும் தேவை என கோரி வருகின்றனர். ₹7,500 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கோருவது என்பது கூடுதல் அல்லது நியாயமற்ற சலுகைக்கான கோரிக்கை அல்ல என்றும், அது கண்ணியமான வாழ்க்கை, அடிப்படைத் தேவைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒரு அடிப்படைத் தேவை என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அதேவேளையில், அரசு பலமுறை உறுதிமொழிகளை அளித்திருந்தாலும், இதுவரை உறுதியான கொள்கை முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று குழுவின் நிர்வாகிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். தங்கள் கோரிக்கைகளை அரசு தொடர்ந்து புறக்கணித்தால், தீக்குளிப்பு போன்ற தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம் என்றும் அக்குழு எச்சரித்துள்ளது.
சுமார் 81 லட்சம் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியின் தற்போதைய கட்டமைப்பிற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை இந்தப் போராட்டம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. பல ஆண்டுகளாக, இக்குழு அமைதியான போராட்டங்கள் முதல் சட்டரீதியான மேல்முறையீடுகள் வரை பல்வேறு வகையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
எனினும், குறிப்பிடத்தக்க கொள்கை மாற்றங்கள் ஏதும் செய்யப்படாதது குறித்து இக்குழு அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தக் குறைகள் தீர்க்கப்படாவிட்டால், தங்கள் கோரிக்கையின் மீது கூடுதல் கவனத்தை ஈர்க்க தீவிரமான போராட்ட வடிவங்களை பரிசீலிக்கக்கூடும் என்று போராட்ட ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அரசாங்கத்தின் நிதிக் கொள்கையையும் பொதுச் செலவின முன்னுரிமைகளையும் பாதிக்கக்கூடிய இத்தகைய தொழிலாளர் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளை முதலீட்டாளர்களும் சந்தை ஆய்வாளர்களும் அடிக்கடி கண்காணிக்கின்றனர். குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் எந்தவொரு முடிவும், EPFO-வின் நிதி இருப்பு மற்றும் நீண்டகால நிதித் தேவைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் என்ன என்பதும், ஓய்வூதிய வரம்புகளைச் சரிசெய்வது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவாதங்கள் தொடங்கப்படுமா என்பதுமே சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கான அடுத்த முக்கியத் தகவலாக இருக்கும்.