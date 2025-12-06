EPS Pension: ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு ஷாக்

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் செயல்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 (EPS-95) மூலம் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா? மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறதா? இது குறித்த புதிய புதுப்பிப்பு என்ன? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கை
மத்திய அரசு, இபிஎஸ் -இன் கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ளது. இது குறித்து EPFO மற்றும் மத்திய அரசிடம் பல முறை பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துள்ளன. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டிலேயே இதற்கான அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்படி நடக்கவில்லை.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
EPFO சந்தாதாரர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மத்திய அரசு கடைசியாக 2014 இல் மாதத்திற்கு ரூ.250 லிருந்து ரூ.1,000 ஆக உயர்த்தியது. அதாவது இது அதிகரிக்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது. இந்த இடைபட்ட காலத்தில், பணவீக்கம், வாழ்க்கைச்செலவுகள், விலைவாசி என அனைத்தும் மாறிவிட்டன. ஆனால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மட்டும் மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. இந்த தொகை யதார்த்தத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இல்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த பதில்
EPS ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்த பிரச்சினை நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது. மக்களவை எம்.பி. பால்யா மாமா சுரேஷ் கோபிநாத் மத்ரே, அரசு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹1,000 லிருந்து ₹7,500 ஆக உயர்த்தப் போகிறதா என்று மத்திய அரசிடம் கேட்டார். இது குறித்து பின்வரும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படுகிறதா?
- இந்த ஊழியர்களுக்கு ஏன் அகவிலைப்படி கிடைக்கவில்லை?
- கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, சுமார் 8 மில்லியன் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கக் கோரி வருகின்றனர். ஓய்வூதியதாரர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?
- அப்படியானால், இதுவரை என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது?
EPF Pension: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் குறித்து இணை அமைச்சர் அளித்த பதில் என்ன?
இதற்கு பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, EPS நிதியில் நிதி பற்றாக்குறை இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாக அதை ₹7,500 ஆக உயர்த்துவதற்கான எந்த திட்டமும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை என்றும் கூறினார்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் அகவிலைப்படி கட்டமைப்பு கிடையாது
EPS என்பது பங்களிப்பு அடிப்படையிலான திட்டமாகும், சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல. மேலும் அகவிலைப்படி கட்டமைப்பை இது உள்ளடக்காது. ஆகையால், EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் வழக்கமான அரசு ஓய்வூதியங்களைப் போல அகவிலைப்படியைப் பெறுவதில்லை. ஓய்வூதியம் கடைசியாக 2014 இல் அதிகரிக்கப்பட்டது.
Private Sector Employees: தனியார் ஊழியர்கள் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் துறை ஊழியர்கள் EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) மூலம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. செப்டம்பர் 2014 இல், EPS 1995 இன் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியத்தை மத்திய அரசு மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக உயர்த்தியது. தற்போது, தோராயமாக 186 நிறுவனங்கள் EPF-95 இன் கீழ் உள்ளன. இந்த வகையில் 80 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளனர். அக்டோபரில், மோடி அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக செய்திகள் வந்தன. மேலும் இது குறித்து மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டத்தில் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், நாடாளுமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பதில் நிலைமையை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது அனைத்து ஊகங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
EPS ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக.........
- ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) என்பது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.
- இது ஓய்வுக்குப் பிறகு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான வருமானத்தை வழங்குகிறது.
- EPS நிதி என்பது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (EPF) நிறுவனம் அளிக்கும் 12% பங்களிப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இதில், 8.33% EPS-க்கும், மீதமுள்ள 3.67% EPF-லும் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
- தற்போது, சுமார் 186 நிறுவனங்கள் EPS-95-இன் கீழ் உள்ளன. EPS-ன் மொத்த மூலதனம் ரூ.8 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாகும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 78.5 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளனர், அவர்களில் 36.6 லட்சம் பேர் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் பெறுகின்றனர்.
- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
- எனினும், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இது இப்போது முற்றிலுமாக மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0 புத்தாண்டு பரிசு: ஜனவரி முதல் ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி? வரம்பு என்ன?
மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ