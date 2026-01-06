EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்...5 மடங்கு ஒய்வூதிய உயர்வு?

EPS Pension Latest News: மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்யும் ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இன்னும் சில நாட்களில் உங்களுக்கு முக்கிய செய்தி ஒன்று கிடைக்கக்கூடும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் வரும் தனியார் துறை ஊழியர்கள், ஓய்வூதிய வருமானத்தில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தைக் காணக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில், ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூ.5,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகின்றது. இது குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
தற்போது, EPFO-வின் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பின் கீழ் தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், இந்தத் தொகை பல ஆண்டுகளாக மாறாமல் உள்ளது. தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை யதார்த்த்திற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்காக, அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க திருத்தத்தைக் கருத்தில் கொண்டுள்ளதாக சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம், EPFO அமைப்பின் ஒரு பகுதியான ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் வழங்கப்படுகிறது. தங்கள் பணிக்காலத்தில் EPF-க்கு பங்களித்த ஊழியர்கள், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை செய்திருந்தால், EPS பலன்களுக்குத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள். ஓய்வூதியப் பணம் பொதுவாக 58 வயதுக்குப் பிறகு வழங்கப்படுகின்றது.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 ஆக உயருமா?
குறைந்தபட்ச EPS 95 ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. தற்போதைய ஓய்வூதியம் அடிப்படை வீட்டுச் செலவுகளைச் சந்திக்கப் போதுமானதாக இல்லை என்று வாதிடும் ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களால் இந்த முன்மொழிவு கடுமையாக ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டால், திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையால் பின்வருபவர்கள் பயனடைவார்கள்:
- EPFO -வில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனியார் துறை ஊழியர்கள்
- EPS சேவைத் தகுதியைப் பூர்த்தி செய்யும் ஓய்வூதியதாரர்கள்
- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தைப் பெறும் தற்போதைய ஓய்வூதியதாரர்கள்
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்போது அதிகரிக்கப்படும்?
இதுவரை, இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்து எந்த வித அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலோ அல்லது அறிவிப்போ வெளியிடப்படவில்லை. இந்த முன்மொழிவு வரவிருக்கும் கொள்கை விவாதங்கள் அல்லது மத்திய பட்ஜெட்டின் போது மதிப்பாய்வு செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் எந்தவொரு மாற்றமும் முறையாக அறிவிக்கப்படும்.
பிற EPFO சீர்திருத்தங்கள் குறித்து விவாதம் நடைபெறுகிறது
ஓய்வூதிய திருத்தத்துடன், அதிகாரிகள் பின்வருவனவற்றையும் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்:
- டிஜிட்டல் தளங்களைப் பயன்படுத்தி PF பணத்தை எளிதாக எடுக்கும் செயல்முறை.
- விரைவான ஓய்வூதிய விநியோக வழிமுறைகள்.
- மூத்த குடிமக்களுக்கான EPFO சேவைகளுக்கான மேம்பட்ட அணுகல்
ஓய்வூதிய சலுகைகளை மேலும் அணுகக்கூடியதாகவும் பயனர் நட்பு ரீதியிலும் மாற்றுவதே இந்த நடவடிக்கைகளின் நோக்கமாகும்.
EPFO உறுப்பினர்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டியவை
- ரூ.5,000 EPS-95 ஓய்வூதியம் இன்னும் பரிசீலனையில் உள்ளது.
- தற்போதைக்கு ஓய்வூதிய விதிகள் மாறாமல் உள்ளன.
- தற்போது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.
- அதிகபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.
- EPFO அல்லது அரசாங்க அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் நம்ப வேண்டும்.
EPF Pension: இதற்கு முன் இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் எப்போது அதிகரிக்கப்பட்டது?
தனியார் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் இதற்கு முன்னர் 2014 ஆம் ஆண்டு அதிகரிக்கப்பட்டது. அப்போது மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பின், பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுகள் என பலவற்றில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ள போதிலும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் இன்னமும் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
ஓய்வூதிய சலுகைகளில் தாமதங்களைத் தவிர்க்க, உறுப்பினர்கள் EPFO புதுப்பிப்புகளை தொடர்ந்து சரிபார்த்து, அவர்களின் சேவை பதிவுகள் துல்லியமாக இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
