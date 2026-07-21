/EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் இருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படாது. இது மொத்தப் பணிக்காலம் மற்றும் பங்களிப்புடன் கூடிய பணிக்காலம் போன்ற காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற்ற பிறகு, முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரி ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அதற்கான தொகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
EPS ஓய்வூதியம் துல்லியமாக எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? அதற்கென ஏதேனும் நிலையான சூத்திரம் உள்ளதா?
ஆம், இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை கணக்கிட ஒரு நிலையான சூத்திரம் உள்ளது:
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.
இந்தப் சூத்திரமானது உழியரின் பங்களிப்புக்குரிய பணிக்காலத்தை (contributory service) அவரது ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியத்துடன் (pensionable salary) பெருக்கி, அதன் முடிவை 70-ஆல் வகுத்து மாத ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடுகிறது.
|முக்கிய அம்சங்கள்
|விதிமுறைகள் / நிபந்தனைகள்
|கட்டாயப் பணிக்காலம்
|குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பங்களிப்புடன் கூடிய பணிக்காலம்
|சராசரி ஊதியக் கணக்கீடு
|கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி ஊதியத்தின் அடிப்படையில்
|ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதிய வரம்பு
|பொதுவாக ₹15,000
|ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு சூத்திரம்
|(பங்களிப்புடன் கூடிய பணிிக்காலம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம்) / 70
|அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்
|₹7,500 (₹15,000 ஊதிய வரம்பின் அடிப்படையில்)
|EPS பங்களிப்பு
|₹15,000-இல் 8.33% (வேலையளிப்பவரின் பங்களிப்பிலிருந்து)
ஓய்வூதியத்திற்கான பங்களிப்பைப் பொறுத்தவரை, ₹15,000 சம்பள வரம்பில் 8.33% (முதலாளியின் பங்களிப்பிலிருந்து) EPS-க்குச் செல்கிறது. இந்த வரம்பிற்கு மேல் உள்ள எந்தவொரு EPF பங்களிப்பும் EPF கணக்கிலேயே சேர்க்கப்படுகிறது.
ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ஓய்வூதியமாக ரூ.2,143 கிடைக்கும். இதற்கான கணக்கிடு:
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70
= (15,000 x 10) / 70
= ரூ. 2,143.
சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்த ஓய்வூதியத் தொகையும் அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.