Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் இருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் இருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தைப் பெற குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பங்களிப்புடன் கூடிய பணிக்காலம் கட்டாயமாகும். ஓய்வூதியத் தொகையானது முக்கியமாகப் பணிபுரிந்த ஆண்டுகள் மற்றும் முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரி ஊதியம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:54 PM IST
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் இருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Image Credit: EPS Pension Calculation(Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FD போட நினைக்கிறீர்களா? ICICI vs PNB எது பெஸ்ட்.. முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
Senior Citizen16 min ago
2
Jana Nayagan1 hr ago
3
Rahul Gandhi1 hr ago
4
Thanjavur1 hr ago
5
CM Vijay2 hrs ago