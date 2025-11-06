EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000... ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா?

EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு வேலையில் இருந்து 10 வருட சேவையை முடித்த பிறகு உங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், EPFO ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுவீர்கள். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், உங்கள் ஓய்வூதியம் உங்கள் சம்பளம் மற்றும் சேவையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது பணி ஓய்வுக்கு பிறகு வழங்கப்படுகிறது.
Employee Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
10 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு வேலையை விட்டு வெளியேறினால், EPFO -இலிருந்து எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்ற கேள்வி அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இருக்கும். EPFO இன் கீழ் பெறப்படும் ஓய்வூதியம் EPS, அதாவது ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற, குறைந்தது 10 வருட சேவையை முடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
EPS Pension: பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் ஊதியத்திலிருந்து 12% இபிஎஃப் கணக்கில் மாதா மாதம் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது, அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுமையாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. ஆனால், நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு சதவிகிதம் இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு சதவிகிதம் இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் ஓய்வூதியம்
இபிஎஸ் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகையிலிருந்து இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர் திரட்டிய ஓய்வூதியத் தொகையின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார். இந்தத் தொகை அவரது சேவைக் காலம் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது.
எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் தொடங்குகிறது?
EPFO விதிகளின்படி, ஓய்வூதியத்திற்கான குறைந்தபட்ச சேவைக் காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான சேவை காலத்துடன் பணியை விட்டு வெளியேறினால், ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற முடியாது. 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிபவர்கள் 58 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
இபிஎஸ் -இன் கீழ்,
குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் = ரூ.1,000
அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியம் = ரூ.7,500
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஊழியரின் சேவைக் காலம் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது. ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற குறைந்தபட்சம் பத்து வருட பதிவைப் பராமரிப்பது அவசியம்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான அளவுகோல்கள் என்ன?
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற விரும்பினால், சில எளிய விதிகளைப் பின்பற்றுவது முக்கியம்.
- முதலில், ஊழியரின் முழு பணிக்காலத்திலும் அவர் தொடர்ந்து EPF-க்கு பங்களிக்க வேண்டும்.
- பொதுவாக, ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% EPFO-க்கு பங்களிக்கிறார்கள்.
- நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் 12% -இல், 8.33% EPS (ஓய்வூதியம்)-க்கும், மீதமுள்ள 3.67% EPF-ல் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
- EPS-1995-ன் கீழ், மத்திய அரசு 2014 முதல் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயித்துள்ளது.
- இருப்பினும் இது விரைவில் அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
EPS Pension Calculator: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு
EPFO-வின் EPS திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியம் ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) ÷ 70.
- ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000.
- ஓய்வூதிய சேவை என்பது நீங்கள் EPS-க்கு பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவர் 58 வயதில் மாதத்திற்கு ரூ.2,143 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார். இது அவரது ஓய்வூதிய வருமானமாக இருக்கும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக....
- ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (இபிஎஃப்ஓ) நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: ரூ.1,000.
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் அதிகபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: ரூ.7,500.
