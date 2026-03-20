EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.15,000 ஊதியம், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இதற்கு ஏதேனும் வரம்பு உள்ளதா? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 02:05 PM IST
EPS Pension Calculation: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் ஊதியம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியத்துவம் ஓய்வூதியத்திற்கும் உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஆனால், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் கிடைப்பதுண்டா என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. 

தனியார் துறை ஊழியர்கள்

இபிஎஸ் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு தேவையான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது. இதன் மூலம் ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இந்த விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

இபிஎஸ் என அழைக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. EPFO இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் வசதிகளை ஊழியர்களுக்கும் வழங்குகிறது.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்

EPS ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான முக்கியமான நிபந்தனை, குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதாகும். இந்த ஓய்வூதிய நிதிக்கு, நிறுவனங்களும் பணியாளர்களும் பங்களிக்கின்றனர். மாதா மாதம் ஊழியரும் நிறுவனமும் ஊழியரின் சம்பளத்தில் 12% -ஐ இபிஎஃப் கணக்கில் செலுத்துகிறார்கள். ஊழியர் செலுத்தும் 12% தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் செலுத்தும் 12% தொகையில், 8.33 சதவீதம் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும், 3.67 சதவீதம் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கும் செல்கின்றன.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற யாருக்கெல்லாம் தகுதி உள்ளது?

- வயதை எட்டிய ஊழியர்களுக்கு வழக்கான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- 50 வயதை எட்டியவர்களும் எர்ளி பென்ஷன் அதாவது முன்கூட்டியே ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற EPFO-வின் (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின்) உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
- ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.

EPS Pension: இதை யார் கோர முடியும்?

இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பின்வருபவர்களில் யார் வேண்டுமானாலும் கோரலாம்:
இபிஎஃப் உறுப்பினர், 
இறந்த உறுப்பினரின் வாழ்க்கைத் துணை (கணவர் அல்லது மனைவி),
வயது வந்த வாரிசு/அனாதையான குழந்தைகள், 
பாதுகாவலர், 
பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினி அல்லது 
சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?

EPFO ​​சூத்திரத்தை கொண்டு, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களே தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டுக்கான சூத்திரம்:

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.

- ஓய்வூதிய சம்பளம்: கடந்த 60 மாதங்களில் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000. 
- ஓய்வூதிய சேவை: ஊழியர் EPS-க்கு பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. 

இபிஎஸ் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ. 1,000 ஆகும்
அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ. 7,500
ஊதிய உச்சவரம்பு: ரூ.15,000

EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீடு முறை

தற்போதைய ஊதிய உச்சவரம்பான ரூ.15,000-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டே பங்களிப்பு செய்யப்படுகிறது. ஒருவரின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவை சேர்த்து ரூ.60,000 ஆக இருந்தாலும், அவரது EPS ஓய்வூதியம் ரூ.15,000 என்ற உச்சவரம்பின் அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படும். பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் விதிமுறைகளின்படி, ஓய்வூதியத்திற்குக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதிகபட்ச ஊதியம், மாதத்திற்குப் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் என்ற வரம்பிற்குள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், உங்கள் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,357 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். இது அவரது ஓய்வூதிய வருமானமாக இருக்கும்.

(ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70 = (15,000 x 11) / 70 = ரூ. 2,357.

11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கும் ஊழியர்கள், தங்கள் பணிக்காலத்திற்குரிய மாத ஓய்வூதியமாகச் சுமார் ரூ.2,357 வரை பெறக்கூடும்.

10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், உங்கள் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,143 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். இது அவரது ஓய்வூதிய வருமானமாக இருக்கும்.

(ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70 = (15,000 x 10) / 70 = ரூ. 2,143 .

இருப்பினும், சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்தத் தொகை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?
ஆம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் மூலம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.

2.  EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டுக்கான சூத்திரம் என்ன?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.

3. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற எத்தனை ஆண்டுகள் பணிபுரிய வேண்டும்?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0, CPPS, கிளெய்ம் செயல்முறை... நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்த மத்திய அரசு

மேலும் படிக்க | தனியார் டிரஸ்டிலிருந்து EPFO கணக்கிற்கு பிஎப் மாற்றுவது எப்படி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

