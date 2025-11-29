English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPS Pension: 15 ஆண்டு சர்வீஸ், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000... இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: 15 ஆண்டு சர்வீஸ், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000... இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: 15 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:35 PM IST
  • தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்.
  • EPFO ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?
  • ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும், குறைக்கும் முக்கிய காரணிகள் என்ன?

EPS Pension: 15 ஆண்டு சர்வீஸ், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000... இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: ஓய்வூதியம் என்பது அனைவருக்கும் வயது மூப்பில் முக்கியமான ஒரு நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் இயங்கும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திடத்தின் மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. குறைவான சேவை உள்ளவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது என்று பெரும்பாலான மக்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், 15 ஆண்டுகள் மட்டுமே பணியாற்றியிருந்தாலும், 58 வயதில் உங்களுக்கு ஓய்வூதியம் உறுதி. EPFO ​​ஓய்வூதியக் கணக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது, எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

EPF Pension Calculation: இபிஎஃப் ஓய்வூதியக் கணக்கீடு

EPFO ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது:

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = ( ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறும் சேவை ஆண்டுகள்) ÷ 70

- ஓய்வூதியம் பெறும் சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் ஊழியரின் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது (இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000 ஆக கருதப்படுகிறது). 

ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹15,000 ஆகவும், அவரது சேவை காலம் 15 ஆண்டுகள் ஆகவும் இருந்தால், கணக்கீடு இப்படி இருக்கும்:

(15,000 × 15) ÷ 70 = மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹3,214

இந்தத் தொகை குறைவாகத் தோன்றலாம், ஆனால் EPFO ​​ஓய்வூதியங்களில் ஒரு பெரிய நிவாரணம் என்னவென்றால், அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹1,000 ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. அதாவது சூத்திரம் குறைவாக இருந்தாலும், நீங்கள் இன்னும் குறைந்தபட்சம் ₹1,000 பெறுவீர்கள்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 58 வயதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

- ஒருவர் 58 வயதில் ஓய்வு பெற்று, அவரது கணக்கில் 15 ஆண்டுகள் சேவை இருந்தால், ₹15,000 சம்பள உச்சவரம்புடன், அவர் மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹3,200–₹4,000 பெறுவார். 
-அவரது சம்பளம் குறைவாக இருந்தாலும், குறைந்தபட்சம் ₹1,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்.
- அவர் முன்பு அதிக சம்பளத்தில் (பழைய விதிகளின் கீழ்) பங்களித்திருந்தால், தொகை அதிகமாக இருக்கலாம்.

ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும், குறைக்கும் முக்கிய காரணிகள்

EPFO ஓய்வூதியங்கள் ஆண்டுகளால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை; பின்வரும் காரணிகளும் ஓய்வூதியத்தைப் பாதிக்கின்றன:

- கடைசி 5 ஆண்டுகளில் சராசரி சம்பளம் அதிகமாக இருந்தால், ஓய்வூதியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
- நீங்கள் 58 வயதிற்கு முன் ஓய்வு பெற்றால், உங்கள் ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4% வரை குறையும்.
- நீங்கள் தாமதமாகச் சேர்ந்தாலோ அல்லது சேவையில் இடைவேளை ஏற்பட்டாலோ, உங்கள் ஓய்வூதியம் குறைக்கப்படும்.
- நீங்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சேவையைக் கொண்டிருந்தால், கூடுதலாக 2 ஆண்டுகள் போனஸ் சேர்க்கப்படும்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு

மாதா மாதம் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 12% இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கின்றது. ஊழியர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுதும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

