  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம், 10 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம், 10 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: இபிஎஸ் திட்டத்தின் மூலம் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 01:35 PM IST
  • EPS மூலம் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம், 10 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: ஊழியர்களின் எதிர்காலத்திற்காக ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடத்துகிறது. இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். ஊழியரின் சேவைக் காலம் மற்றும் அவரது சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பணியாளருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. 

Employee Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPS நவம்பர் 16, 1995 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை ஓய்வூதியமாகப் பெற ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்ற வேண்டும். 

- அதாவது ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்தால், அவர் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவர் என்று அர்த்தம்.

- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: ரூ.1,000

- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் அதிகபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: ரூ.7,500

EPS மூலம் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?

EPS ஓய்வூதியத்திற்கு, ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்ற வேண்டும். 58 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத் தொகையைப் பெறுவார்கள். இந்தத் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் பெறப்படும். வேலைவாய்ப்பு காலத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் EPS-இல் பங்களிப்புகள் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. அதன் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. 

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12 சதவீத தொகையை EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். நிறுவனமும் இதே அளவு தொகையை பங்களிக்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. 8.33% ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது, 3.67% ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. 2014 ஆம் ஆண்டில், மத்திய அரசு EPS-1995 இன் கீழ் மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 ஓய்வூதியத்தையும் அதிகபட்சமாக ரூ.7500 ஓய்வூதியத்தையும் வழங்க ஒரு ஏற்பாட்டைச் செய்தது.

EPS Pension Calculator: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு

மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70

ஓய்வூதிய சம்பளம் = கடந்த 60 மாத சம்பளத்தின் சராசரி

ஓய்வூதிய சேவை = ஊழியரின் சேவை காலம்

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ. 15,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரது ஓய்வூதிய சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றால், இந்த சூத்திரத்தின்படி,

மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ரூ. 15,000 × 10) / 70 = ரூ. 2,143

அதாவது, ஒருவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், ஓய்வு பெற்ற பிறகு, அந்த நபர் ஓய்வூதியத் தொகையைப் பெறத் தகுதியுடையவராகிறார்.

வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வட்டி

ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவரது PF தொகைக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வட்டி கிடைக்கும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதாவது, அவர் கடைசியாக பணியாற்றிய நிறுவனத்தால் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகைக்கு வட்டி கிடைக்கும். புதிய வேலையில் சேராமல் இருந்தாலோ, அல்லது, மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தத் தொகையை எடுக்கவில்லை என்றாலோ, அதற்கு வட்டி கிடைக்காது. உறுப்பினர்களின் PF கணக்கு செயலற்ற நிலையிலேயே இருக்கும். EPFO ​​2024-25 நிதியாண்டிற்கு 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த வட்டி விகிதம் அவ்வப்போது பரிசீலிக்கப்பட்டு மாற்றப்படும்.

மேலும் படிக்க | வேலையில் மாற்றமா? PF கணக்கை மாற்றுவது எப்படி? எளிய வழிமுறை இதோ

மேலும் படிக்க | பிஎஃப் பணத்தில் 25% லாக் செய்யும் மத்திய அரசு: ஊழியர்களுக்கு சாதகமா, பாதகமா?

