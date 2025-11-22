EPS Pension:30 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃஒ கணக்கில் பங்களிக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதியம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் துறை ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் ஊதியம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றை அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துடன் ஒப்பிடுவதுண்டு. ஆனால், இரண்டு துறைகளின் ஓய்வூதிய மற்றும் ஓய்வூதிய கணக்கீடுகளும் முற்றிலும் மாறுபட்டவை. தனியார் துறை ஊழியர்களில், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் உறுப்பினர்களாக சேரும் ஊழியர்கள், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுகிறார்கள்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு
ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே அவர்களின் EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் ஊழியரின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு சதவிகிதம் இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு சதவிகிதம் இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. ஊழியர்கள் 58 வயதிற்குப் பிறகு, இந்த இபிஎஸ் நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவார்கள்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற 10 ஆண்டு சேவை தேவை
ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர் EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார். இபிஎஸ் திட்டம் EPFO-வின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியத்தைப் பெற, ஒரு ஊழியர் 58 வயது நிரம்பியவராகவும், குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
எனினும், 50 வயதிற்கு பிறகும் ஓய்வூதியம் பெறலாம். இது எர்ளி பென்ஷன் என்றழைக்கப்படும். ஆனால், இந்த வயதில் கிடைக்கும் தொகை 58 வயதில் கிடைக்கவேண்டிய தொகையை விட குறைவாக இருக்கும். 10 வருட சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு ஊழியர்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. அதற்கு பதிலாக, EPS இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட முழுத் தொகையும் ஓய்வு பெறும் போது ஒரு மொத்தத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
EPF Pension Calculation: இபிஎஃப் ஓய்வூதியக் கணக்கீடு
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியருக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என இங்கே பார்க்கலாம்.
ஊழியரின் ஓய்வூதியம் ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி அடிப்படை சம்பளம் மொத்த சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்பட்டு, பின்னர் அந்த தொகை 70 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது. சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கடைசியாக பெற்ற சம்பளம் அதிகமாக இருந்தால் மாத ஓய்வூதியமும் அதிகமாக இருக்கும்.
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70
இதில் ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களின் அடிப்படை சம்பளம் + DA இன் சராசரியை குறிக்கிறது. ஓய்வூதிய சேவை என்பது மொத்த சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையாகும். விதிகளின் படி குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகவும், அதிகபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகவும் உள்ளது.
ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹25,000 ஆகவும் ஓய்வூதிய சேவை 30 ஆண்டுகளாகவும் இருந்தால், அவரது மாதாந்திர ஓய்வூதியம் என்னவாக இருக்கும்?
இபிஎஸ் ஓவூதியம் = (ரூ.15,000 × 30) / 70 = ரூ.6,428
அதாவது ஓய்வு பெற்ற பிறகு மாதத்திற்கு ₹6,428 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
