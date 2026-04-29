EPS Pension: 5 ஆண்டு சர்வீசில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? EPFO விதிகள் கூறுவது என்ன?

EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஆகியவை முக்கியமான நிதி நன்மைகளாக உள்ளன. குறிப்பாக, பணி ஓய்வு காலத்தில் இவை நிதி ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வுக்கால நிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை EPFO (ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு) ஏற்றுள்ளது.
இந்த அமைப்பு PF (வருங்கால வைப்பு நிதி) மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகள் ஆகிய இரண்டையும் கவனித்துக்கொள்கிறது. ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் மாதா மாதம் 12% தொகை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. ஆனால், நிறுவனம் டெபசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
EPS கணக்கில் உள்ள நிதி, எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பெறப்போகும் ஓய்வூதியத்திற்குப் பங்களிக்கும். மறுபுறம், உங்கள் EPF கணக்கில் உள்ள பணம் ஒரு கணிசமான ஓய்வுக்கால சேமிப்பு நிதியாகப் பெருகுகிறது.
Employees’ Provident Fund Organization
EPF மற்றும் EPS ஆகிய இரண்டுமே 'ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின்' (EPFO) மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகின்றன. EPFO என்பது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கிய சட்டரீதியான அமைப்பாகும். தனியார் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தை விநியோகிக்கும் பணி இந்த அமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பணிபுரிந்து, அதற்கான PF பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவீர்கள். ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெற, நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்காவது பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.
ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து, அந்த ஐந்து ஆண்டுகளிலும் அவரது PF பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அவருக்கு ஓய்வூதியம் பெற உரிமை இருக்குமா? மேலும், இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவரது EPF கணக்கில் மொத்தம் எவ்வளவு பணம் சேர்ந்திருக்கும்? இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Pension: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான விடையைக் கண்டறிய, EPFO ஓய்வூதிய விதிகளை பற்றிய புரிதல் தேவை. EPFO-வின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெற, ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் 'தகுதிபெறும் சேவையை' (eligible service) நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPFO இணையதளத்தின்படி, 1952-ஆம் ஆண்டின் EPF மற்றும் MP சட்டத்தின் பிரிவு 6A-இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 'ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995' (Employees’ Pension Scheme, 1995), அச்சட்டத்தின் வரம்பிற்குள் வரும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குகிறது. ஓய்வுபெறுதல், முன்கூட்டியே ஓய்வுபெறுதல் அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்படுதல் ஆகிய சமயங்களில் இது மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. மேலும், உறுப்பினர் இறக்க நேரிட்டால், அவரது குடும்பத்தினருக்கு 'குடும்ப ஓய்வூதியப் பலனையும்' (family pension) இபிஎஸ் வழங்குகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான பங்களிப்பு
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய நிதிக்கு நிறுவனம் ஊழியரின் சம்பளத்தில் 8.33 சதவீதத்தை வழங்குகிறது. மத்திய அரசாங்கம் 1.16 சதவீதத்தை (ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பள வரம்பிற்கு உட்பட்டு) இத்துடன் கூடுதலாகச் சேர்க்கிறது. குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெறுகின்றனர்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு
5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகு உங்கள் EPF கணக்கில் மொத்தம் எவ்வளவு தொகை சேர்ந்திருக்கும்?
- உங்கள் EPF கணக்கில் சேரும் நிதியானது, உங்கள் சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
- உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்திலிருந்து 12% பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, அது உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (PF) வரவு வைக்கப்படுகிறது.
- இதற்குச் சமமான தொகையை உங்கள் நிறுவனமும் பங்களிக்கிறது.
- இருப்பினும், இதற்கு ரூ. 15,000 என்ற அடிப்படை உச்சவரம்பு (cap) ஒன்று உள்ளது.
- இதன் பொருள் என்னவென்றால், உங்கள் ஊதியம் லட்சங்களிலோ அல்லது கோடிகளிலோ இருந்தாலும், உங்கள் PF பிடித்தமானது ரூ. 15,000 என்ற தொகையின் அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படும்.
- நிறுவனம் உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் 12%-ஐப் பங்களிக்கிறது.
- இந்தப் பங்களிப்பின் ஒரு பகுதி உங்கள் EPF கணக்கிற்கும், மீதமுள்ள பகுதி உங்கள் EPS கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
- குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், ஊழியர்கள் EPS-க்கு எவ்விதப் பங்களிப்பையும் செய்வதில்லை.
- எனவே, இந்தப் பகுதிக்கு முழுமையாக நிறுவனமே பொறுப்பாகும்.
உதாரணமாக, உங்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 15,000 ஆக இருந்தால், அதிலிருந்து ரூ. 1,800 பிடித்தம் செய்யப்படும். இதற்குச் சமமான தொகையை உங்கள் நிறுவனமும் பங்களிக்கும். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் ஒரு பகுதி EPS-க்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. உங்கள் நிறுவனம் உங்கள் EPF கணக்கில் ரூ. 550-ஐச் சேர்க்கிறார் என்றால், உங்கள் மொத்த மாதப் பங்களிப்பு ரூ. 1,800 + ரூ. 550 = ரூ. 2,350 ஆகிறது. 12 மாதங்களில், ஓராண்டுக்கான மொத்தத் தொகை ரூ. 28,200 ஆகவும், 5 ஆண்டுகளில் இது ரூ. 28,200 * 5 = ரூ. 1,41,000 ஆகவும் உயர்கிறது.
மேலும், இந்தத் தொகைக்கு அரசாங்கம் வட்டி வழங்குகிறது. தற்போதைய EPFO வட்டி விகிதம் 8.25% ஆகும். எனினும், இந்த விகிதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறுபடக்கூடும். எனவே, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு—வட்டித் தொகையைக் கணக்கில் கொள்ளாமல்—உங்கள் EPFO கணக்கில் மொத்தம் ரூ. 1,41,000 சேர்ந்திருக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?
ஆம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் மூலம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
2. EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டுக்கான சூத்திரம் என்ன?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.
3. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற எத்தனை ஆண்டுகள் பணிபுரிய வேண்டும்?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
