  • EPS Pension: இபிஎஸ் பங்களிப்புப் பிழைகளைச் சரிசெய்ய EPFO ​​வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள், முக்கிய செய்தி

EPS Pension Latest News: இபிஎஸ் பங்களிப்புகளைத் தவறாகச் செலுத்துதல் அல்லது செலுத்தாமல் இருத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளைக் கையாள்வதற்காக EPFO சில வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 11:09 AM IST
  • இபிஎஸ் ஒய்வுதியம் என்றால் என்ன?
  • தகுதியுள்ள EPS உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்குகள்.
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.

EPFO Latest News: ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) தொடர்பான சில முக்கிய அப்டேட்களை அளித்துள்ளது. இபிஎஸ் பங்களிப்புகளைத் தவறாகச் செலுத்துதல் அல்லது செலுத்தாமல் இருத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளைக் கையாள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை EPFO வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தவறுகள் உறுப்பினர்களுக்குச் சீரான சேவைகளை வழங்குவதில் ஒரு சவாலாக அமைந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

"EPS-க்குத் தகுதியற்ற உறுப்பினர்களுக்கு EPS பங்களிப்புகள் தவறாகச் செலுத்தப்படுதல் அல்லது EPS உறுப்பினராக தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு நிறுவனங்கள் EPS பங்களிப்புகளைச் செலுத்தாமல் இருத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள், அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்குத் திறமையான சேவைகளை வழங்குவதில் ஒரு சவாலாக அமைந்துள்ளன," என்று EPFO ​​டிசம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

தகுதியற்ற EPS உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்குகள்

தகுதியற்ற ஊழியர்களுக்கு EPS பங்களிப்புகள் தவறாகச் செலுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், தவறான ஓய்வூதியத் தொகை, அந்த அமைப்பு அறிவித்த வட்டி விகிதத்துடன் சேர்த்து மறு கணக்கீடு செய்யப்படும் என்று EPFO ​​கூறியுள்ளது.

விலக்கு பெறாத நிறுவனங்கள் (Unexempted establishments): இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் மொத்தத் தொகையும் ஓய்வூதியக் கணக்கிலிருந்து (கணக்கு எண் 10) வருங்கால வைப்பு நிதிக் கணக்கிற்கு (கணக்கு எண் 1) மாற்றப்படும். மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய (தவறான) ஓய்வூதியச் சேவை உறுப்பினரின் EPFO ​​கணக்கிலிருந்து நீக்கப்படும்.

விலக்கு பெற்ற நிறுவனங்கள் (Exempted establishments): EPFO, தவறாகச் செலுத்தப்பட்ட தொகையை, வட்டியுடன் சேர்த்து, ஓய்வூதியக் கணக்கிலிருந்து (கணக்கு எண் 10) அந்தந்த PF அறக்கட்டளைக்கு மாற்றும். தவறான ஓய்வூதியச் சேவை காலம் உறுப்பினரின் சேவை பதிவேட்டிலிருந்து அகற்றப்படும்.

தகுதியுள்ள EPS உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்குகள்

EPS-லிருந்து தவறாக விலக்கப்பட்ட தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் தொடர்பான தவறுகளில், ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகள், வட்டியுடன் சேர்த்து ஓய்வூதியக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும் என்று EPFO ​​கூறியுள்ளது.

விலக்கு பெறாத நிறுவனங்கள்: தொகை கணக்கு எண் 1-லிருந்து கணக்கு எண் 10-க்கு மாற்றப்படும். மேலும், உறுப்பினரின் ஓய்வூதியச் சேவை, பங்களிப்பு செய்யப்படாத காலத்துடன் (பொருந்தினால்), அவர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.

விலக்கு பெற்ற நிறுவனங்கள்: சம்பந்தப்பட்ட PF அறக்கட்டளை செலுத்த வேண்டிய EPS தொகையை, வட்டியுடன் சேர்த்து கணக்கிட்டு, EPFO-வின் ஓய்வூதியக் கணக்கிற்கு மாற்றும். பின்னர் PF அமைப்பு உறுப்பினரின் ஓய்வூதியச் சேவைப் பதிவுகளை அதற்கேற்ப புதுப்பிக்கும்.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு

EPFO வழிகாட்டுதல்களின்படி, துல்லியமான கணக்கியலை உறுதி செய்வதற்காகத் தேவைப்படும்போதெல்லாம் நிதி நேரடியாக மாற்றப்படும்.

தேவைப்படும் இடங்களில், துல்லியமான கணக்கியலை உறுதி செய்வதற்காக நிதி பரிமாற்றம் செய்யப்படும் என்று EPFO ​​கூறுகிறது. இந்த விதிகள், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்குத் திறமையான சேவை வழங்கப்படுவதையும், அவர்களின் ஓய்வூதியப் பதிவுகள் துல்லியமாக இருப்பதையும் உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கை எதிர்காலத்தில் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுவதில் உள்ள முரண்பாடுகளைத் தவிர்க்க ஊழியர்களுக்கு கணிசமாக உதவும். இந்த சீர்திருத்தம் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவது மட்டுமல்லாமல், ஊழியர்கள் தங்கள் முழு ஓய்வூதியத் தொகையையும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் பெறவும் உதவும். ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும் EPFO -வின் இந்த நடவடிக்கை பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

EPS: இபிஎஸ் ஒய்வுதியம் என்றால் என்ன?

இபிஎஸ் என்றழைக்கப்படும் ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம், தனியார் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்க அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO ஆல் நிர்வகிக்கபடுகின்றது. இபிஎஸ் -க்கான நிதியை நிறுவனங்கள் மாதா மாதம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்கின்றன. ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை இது உறுதி செய்கிறது. 

