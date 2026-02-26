English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 3 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுமா? இது எவ்வளவு உயரும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:33 AM IST
  • திருத்தம் கோரும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள்.
  • இபிஎஸ் 95 என்றால் என்ன?
  • அதிகரிக்குமா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 3 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய வருமானத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகிறது. தற்போது, ​​குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருக்கின்றது.

Minimum Monthly Pension: மாறாமல் தொடரும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்

இதற்கு முன்னர் 2014 ஆம் ஆண்டு இபிஎஸ் -இன் கீழ் அளிக்கப்படும் மாதாந்திர குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பணவீக்கம், விலைவாசி என பல வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. வாழ்க்கைச் செலவுகள் பனமடங்கும் அதிகரித்து விட்டன. ஆனால், ஓய்வூதியத் தொகை மட்டும் மாறாமல் அப்படியே உள்ளது.

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மண்டவியா, இந்த விஷயம் மதிப்பாய்வில் உள்ளது என்றும் விரைவில் மத்திய அமைச்சரவையின் பரிசீலனைக்கு வைக்கப்படும் என்றும் கூறினார். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்வாதாரத்திற்காக EPS சலுகைகளை மட்டுமே நம்பியுள்ள குறைந்த வருமானக் குழுக்களில் உள்ளவர்களுக்கு மேம்பட்ட நிதி உதவியை வழங்க இந்த திட்டம் முயல்கிறது.

EPS Pensioners: திருத்தம் கோரும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள்

பணவீக்கத்தின் மத்தியில் தற்போதைய தொகை அடிப்படை வீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்று வாதிடும் பல தொழிலாளர் சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மேல்நோக்கிய திருத்தத்தைக் கோருகின்றன. அரசாங்கம் இந்தக் கவலைகளை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. மேலும், ஓய்வூதிய நிதியின் நீண்டகால நிதி நிலைத்தன்மையுடன் ஓய்வூதிய அளவை சமநிலைப்படுத்தும் சாத்தியமான விருப்பங்களை மதிப்பீடு செய்து வருகிறது.

EPS 95: இபிஎஸ் 95 என்றால் என்ன?

EPS ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைத் திட்டமாக செயல்படுகிறது. இதில் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் 8.33 சதவீதத்தை ஓய்வூதிய நிதிக்கு பங்களிக்கின்றன. மேலும் அரசாங்கம் இதில் ஒரு சிறிய பங்கைச் சேர்க்கிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கணக்கியல் மதிப்பீடுகள் நிதியின் கார்பஸில் அழுத்தத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.இது அதிக ஊதியங்கள் மற்றும் நிதி நம்பகத்தன்மை இரண்டையும் உறுதி செய்யும் சீர்திருத்தங்களின் தேவையைத் தூண்டுகிறது.

EPS Pension: அதிகரிக்குமா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

ஓய்வூதிய மேம்பாட்டிற்கான பல்வேறு மாதிரிகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதில் படிப்படியாக அதிகரிப்பு மற்றும் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். இந்த முன்மொழிவை அமைச்சரவை அங்கீகரித்தவுடன், திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியம் 6.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட EPF உறுப்பினர்களுக்கும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை, செயல்படுத்தப்பட்டால், அது இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை வலுப்படுத்துவதிலும், தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணிகளுக்காக பங்களித்த ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள். இதை ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது. எனினும் இது நடக்க அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பும் (தற்போது ரூ.7,500), ஊதிய அளவும் (தற்போது ரூ.15,000) அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். ஆபால், இவை உடனடியாக அதிகரிகப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக உள்ளதால், குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.2,500-ரூ.3,000-க்குள் அதிகரிகப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

