  • EPS ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? 3 மடங்கா, 9 மடங்கா? விரைவில் முக்கிய அப்டேட்!

EPS ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? 3 மடங்கா, 9 மடங்கா? விரைவில் முக்கிய அப்டேட்!

EPS Pension Latest News: EPS-95 இன் கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. இது சாத்தியமா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:10 PM IST
  • ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றி உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
  • ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்ந்தால் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குமா?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரும் நாட்களில் சில முக்கிய செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. குறிப்பாக இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சில அப்டேட்கள் விரைவில் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலாளர் சங்கங்கள், EPS-95 இன் கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மீண்டும் முடுக்கிவிட்டுள்ளன. தற்போது குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இதில் சுமார் 9 மடங்கு உயர்வு சாத்தியமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மீண்டும் கவனம் பெறும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

இந்தப் பிரச்சினை பாராளுமன்றத்திலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் மீண்டும் எழுந்துள்ளது. இது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) நடத்தும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) 1995 இன் கீழ் அளிக்கப்படும் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் மீது மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Minimum Monthly Pension: ரூ.9,000 குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்திற்கான கோரிக்கை

மக்களவையில் சமீபத்தில் நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்வியில், பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் (BMS) உட்பட பல்வேறு தொழிலாளர் சங்கங்கள் குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத்தை ரூ.9,000 ஆக உயர்த்துமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தினவா என்று எம்.பி. டாக்டர் கிர்சன் நாம்தியோ கேள்வி எழுப்பினார்.

சட்டசபைக்கு பதிலளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் சுஷ்ரி ஷோபா கரண்ட்லஜே, தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகளிடமிருந்து, ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 இலிருந்து அதிகரிக்கக் கேட்டு கோரிக்கைகள் உண்மையில் பெறப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். இருப்பினும், அரசாங்கம் இந்த உயர்வுக்கு எந்த காலக்கெடுவையும் நிர்ணயித்துள்ளதாக குறிப்பிடவில்லை.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் கட்டமைப்பு

EPS-95 என்பது "வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை" திட்டம் என்று அமைச்சர் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார். ஓய்வூதிய நிதி கார்பஸ் பின்வருவனவற்றிலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது:

- நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு: ஊழியரின் ஊதியத்தில் 8.33%

- ரூ.15,000 வரையிலான ஊதியத்தில் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு: 1.16%

அரசாங்கம் ஏற்கனவே பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்கி வருகிறது என்பதையும், இது 1.16% பங்களிப்பிற்கு மேல் உள்ளதாகவும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.

முக்கியமாக, 47,04,270 செயலில் உள்ள உறுப்பினர் ஓய்வூதியதாரர்கள் தற்போது மாதத்திற்கு ரூ.9,000 க்கும் குறைவான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகின்றனர். திருத்தத்திற்கான கோரிக்கை அரசியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஏன் உள்ளது என்பதை இந்த எண்ணிக்கை விளக்குகிறது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதா?

தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள். இதை ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது. இது ஒன்பது மடங்கு அதிகரிப்பைக் குறிக்கும். EPS நிலையான பங்களிப்பு சதவீதங்களால் நிதியளிக்கப்படுவதாலும், நீண்ட கால நிலைத்தன்மைக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கணக்கிடப்படுவதாலும், இவ்வளவு பெரிய உயர்வு ஓய்வூதிய நிதியின் செலவை கணிசமாக அதிகரிக்கும். எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் நிதியின் நிலைத்தன்மை மற்றும் எதிர்கால பொறுப்புகள் முக்கிய பரிசீலனைகலாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. இங்குதான் ஊதிய உச்சவரம்பு மிக அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Wage Ceiling: ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றி உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் நான்கு மாதங்களுக்குள் EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பான ரூ.15,000 ஐ மறுபரிசீலனை செய்து அதிகரிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. தற்போதைய ஊதிய உச்சவரம்பு செப்டம்பர் 1, 2014 அன்று ரூ.6,500 இலிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அப்போது முதல் இதுவே நடைமுறையில் உள்ளது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு ஊதிய உச்சவரம்பில் திருத்தம் தானாகவே ஓய்வூதியத் தொகைகளை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்துள்ளது. ஏனெனில் ஓய்வூதியம், ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான சம்பள அளவுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்ந்தால் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?

சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பை ரூ.25,000–ரூ.30,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலிக்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக அதிகரித்தால் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்:

EPS-95 இன் கீழ், மாதாந்திர ஓய்வூதியம் இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

(ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70

ஓய்வூதிய சம்பளம்: கடந்த 60 மாத அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA இன் சராசரி

தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச சேவை: 10 ஆண்டுகள்

அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்: 35 ஆண்டுகள்

குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் (10 ஆண்டுகள் சேவை)

ரூ. 25,000 × 10 / 70 = மாதத்திற்கு ரூ. 3,570

அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் (35 ஆண்டுகள் சேவை)

ரூ. 25,000 × 35 / 70 = மாதத்திற்கு ரூ. 12,500

ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டாலும், 10 ஆண்டுகள் சேவை செய்த ஒருவருக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆக அல்லாமல் ரூ. 3,570 ஆகவே இருக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

திடீரென ரூ.9,000 ஆக உயர்வை எதிர்பார்ப்பது சாத்தியமற்ற ஒரு கனவு போன்றதே என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக, அதிக ஊதிய உச்சவரம்புடன் இணைக்கப்பட்ட மிதமான அதிகரிப்பே நடைமுறைக்கும் ஒத்துப்போகும் வகையில் இருக்கும் என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. உச்சவரம்பு ரூ.25,000 அல்லது ரூ.30,000 ஆக திருத்தப்பட்டால், ஓய்வூதியங்கள் ஏற்கனவே உள்ள சூத்திரத்தின் கீழ் தானாகவே உயரும். சரியான அளவு சேவை ஆண்டுகளைப் பொறுத்தது.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குமா?

9,000 ரூபாய்க்கும் குறைவாகப் பெறும் சுமார் 47 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, அனைத்து விதமான மேல்நோக்கிய திருத்தங்களும் நிவாரணத்தைத் தரும். ஆனால் இறுதி முடிவு மூன்று காரணிகளை சமநிலைப்படுத்தும்:

- ஓய்வூதிய நிதியின் செயல்பாட்டு நம்பகத்தன்மை

- ஊதிய உச்சவரம்பு குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு

- மத்திய அரசுக்கான நிதி தாக்கங்கள்

தற்போது, EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பை திருத்துவது குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை ஊழியர்கள் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர். அந்த முடிவு அனைத்து EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்காலத்தில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

மேலும் படிக்க | EPFO Update: ATM வசதி முதல், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் வரை.. அட்டகாசமான 15 புதிய விதிகள்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

