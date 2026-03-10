EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 7 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? வலுக்கும் கோரிக்கை

EPS Pension Latest News: நாடு முழுதும் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! அவர்களது மாத ஓய்வூதிய கூடிய விரைவில் ஏற்றத்தை பெறக்கூடும். இதற்கான நடவடிக்கைகள் முழு முனைப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றன. EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களிடையே குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் வலுத்துள்ளது.
மார்ச் 9 தொடங்கிய ஓய்வூதியதாரர்கள் போராட்டம்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஓய்வூதியதாரர்கள் மார்ச் 9 ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் மூன்று நாள் போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கையில், தற்போதைய ஓய்வூதியத்தைக் கொண்டு அன்றாட செலவுகளை ஈடு செய்வது மிகவும் கடினமாகிவிட்டதாக ஓய்வூதியதாரர்கள் கூறுகின்றனர்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை
EPS-95 தேசிய போராட்டக் குழுவின் பதாகையின் கீழ் சுமார் 81 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக இதற்காக குரல் எழுப்பி வருவதாக PTI அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. இவர்களில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு நிறுவனங்கள், தனியார் துறை, ஆலைகள் மற்றும் ஊடக அமைப்புகளின் முன்னாள் ஊழியர்கள் அடங்குவர்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களின் வருத்தம்
பலர் 30 முதல் 35 ஆண்டுகளாக EPFO-வில் பங்களித்துள்ளனர். ஆனால், அவர்களுக்கு சராசரியாக மாதந்தோறும் ரூ.1,171 மட்டுமே ஓய்வூதியமாக (EPS Pension) கிடைக்கிறது. இவ்வளவு குறைந்த ஓய்வூதியம் வயதானவர்களுக்கு அன்றாட செலவுகளைச் சமாளிக்க கடினமாக உள்ளது என்றும், பல அரசுத் திட்டங்கள் பங்களிப்புகள் இல்லாமலும் ஓய்வூதியங்களை வழங்குகின்றன என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கை என்ன?
ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கை, குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் (EPF Pension) ரூ.7,500 ஆக உயத்துவதாகும். இது தவிர, அகவிலைப்படி (DA), குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைக்கு இலவச மருத்துவ சேவை ஆகிய கோரிக்கைகளும் உள்ளன. கூடுதலாக, உச்ச நீதிமன்றத்தின் நவம்பர் 4, 2022 தீர்ப்பின்படி, தகுதியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அதிக ஓய்வூதிய சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
அரசாங்கத்தின் வாதம் என்ன?
EPS-95 ஓய்வூதிய நிதி முதன்மையாக நிறுவனம் மற்றும் மத்திய அரசின் பங்களிப்புகளால் நிதியளிக்கப்படுகிறது என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது. ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் முதலாளிகள் 8.33% பங்களிக்கின்றனர், அதே நேரத்தில் மத்திய அரசு 1.16% பங்களிக்கிறது. இதற்கான அதிகபட்ச சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆகும். அனைத்து ஓய்வூதியங்களும் இந்த நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த ஓய்வூதிய நிதி ஆண்டுதோறும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுவதாக அரசாங்கத்தின் கூறுகிறது. மேலும் கடைசி மதிப்பீட்டில் ஒரு ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறையை வெளிப்படுத்தியது. எனவே, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் திடீரென குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு அல்லது பணவீக்கத்துடன் இணைப்பது தற்போது கடினமாகக் கருதப்படுகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தற்போது, EPS-95 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக உள்ளது. இது 2014 இல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. எந்தவொரு ஓய்வூதியதாரரும் இந்தத் தொகையை விடக் குறைவாகப் பெற மாட்டார்கள் என்பதை அப்போது அரசாங்கம் உறுதி செய்தது. இருப்பினும், தோராயமாக 78 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் தற்போதைய ஓய்வூதியம் தங்கள் முதுமைச் செலவுகளைச் சமாளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். எனவே, அவர்கள் நீண்ட காலமாக குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.7,500, அகவிலைப்படி மற்றும் சிறந்த சமூகப் பாதுகாப்பைக் கோரி வருகின்றனர்.
வளர்ந்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்தக் கோரிக்கையின் மீது அரசாங்கம் ஏதேனும் உறுதியான முடிவை எடுக்குமா என்பதை தெரிந்துகொள்ள ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
- தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 பெறுகிறார்கள்.
- இதை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
- எனினும் இது நடக்க அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பும் (தற்போது ரூ.7,500), ஊதிய அளவும் (தற்போது ரூ.15,000) அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- ஆனால், இவை உடனடியாக அதிகரிகப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவே.
- ஆகையால், குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.2,500-ரூ.3,000-க்குள் அதிகரிகப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
