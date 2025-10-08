EPS Pension: மாத ஓய்வூதியத்தில் 2 மடங்குக்கு மேல் ஏற்றம், CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) மிக உயர்ந்த முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) அக்டோபர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் கூட உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.2,500 ஆக உயர்த்துவது குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா?
EPFO இன் கீழ் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தற்போது மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இந்தத் தொகை 2014 இல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்ப்டவில்லை. தற்போதைய பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு ₹1,000 தொகை மிகவும் குறைவாக இருப்பதாகவும், அதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகள் நீண்ட காலமாகக் கோரி வருகின்றன. தொழிற்சங்கங்களும் பல்வேறு ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியத் தொகையை ₹7,500 ஆக உயர்த்துமாறு கோரி வருகின்றன. இருப்பினும், CBT ஓய்வூதியத்தை 7.5 மடங்கு அதிகரிக்காது. மாறாக குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ₹2,500 ஆக அதிகரிப்பது குறித்து CBT பரிசீலிக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் அதிகபட்ச வரம்பு என்ன?
ஓய்வூதிய ஊதியம் என்பது கடந்த 60 மாத சேவைக்கான சராசரி அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி ஆகும். இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000 ஆக உள்ளது. ஓய்வூதிய சேவை என்பது மொத்த சேவை ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது. ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை செய்திருக்க வேண்டும். ஓய்வூதிய ஊதியத்திற்கான அதிகபட்ச வரம்பு மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆகும்.
Central Board of Trustees: CBT கூட்டத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?
மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்து விவாதித்து முடிவெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், டிஜிட்டல் சீர்திருத்தங்கள், முதலீட்டுக் கொள்கை மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் நிதி அமைப்பு குறித்தும் விவாதிக்கப்படலாம். இறுதி முடிவுக்கு அரசாங்க ஒப்புதல் தேவைப்படும் என்றாலும், இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவு மில்லியன் கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கலாம்.
EPFO Pension: EPFO ஓய்வூதியம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியம் ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய ஊதியம் × ஓய்வூதிய சேவை) ÷ 70
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு சுருக்கமாக.....
- தற்போது இபிஎஃப்ஓ உறுப்பினர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 அளிக்கப்படுகின்றது.
- இதை உயர்த்தவேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ளது.
- இன்னும் சில நாட்களில் நடக்கவுள்ள முக்கிய CBT கூட்டத்தில் இது குறித்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
