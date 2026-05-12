/EPS Pension மாதம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்குமா? மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?

EPS Pension Hike: தனியார் துறை ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா? இது குறித்த சமீப்பத்திய அப்டேட் என்ன? மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு தொடர்பான அனைத்து முக்கிய தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் நீண்ட காலமாக பல அறிவிப்புகளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் மிக முக்கியமான ஒன்று இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு பற்றியது. இது இந்தியாவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் அறிவிப்புகளில் ஒன்றாக உள்ளது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது.
பல முன்மொழிவுகள் பரிசீலனையில் இருந்தாலும், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய போராட்டக் குழுவிற்கு சில முக்கிய கோரிக்கைகள் உள்ளன:
- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை தற்போதுள்ள ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.7,500-ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
- அத்துடன் அகவிலைப்படியும் (Dearness Allowance) வழங்கப்பட வேண்டும்.
- நேரடி ஓய்வூதிய உயர்வு மட்டுமின்றி, ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளுக்கான ஊதிய வரம்பை ரூ.15,000-லிருந்து ரூ.25,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
இந்த அனைத்து கோரிக்கைகளையும், அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள், தற்போது பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும்.
இந்தியாவில் ஓய்வுபெற்ற பல ஊழியர்களுக்கு, EPS ஓய்வூதியம் என்பது EPFO-விலிருந்து மாதந்தோறும் வரும் ஒரு சாதாரணத் தொகை மட்டுமல்ல. மாறாக, ஓய்வுக்காலத்தில் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும், முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய ஒரே வருமான ஆதாரமாகவும் இது திகழ்கிறது. ஆகையால், குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் வலுப்பெற்றிருப்பது, நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
தற்போதைய நிலையில், குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.1,000 ஆகவே உள்ளது. இந்தத் தொகை சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 2014-ஆம் ஆண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, மருந்துகள், உணவுப் பொருட்கள், போக்குவரத்துச் செலவுகள், வீட்டு வாடகை, மருத்துவச் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட பொதுவான வாழ்க்கைச் செலவுகளில் கடுமையான உயர்வு காணப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மும்பை, பெங்களூரு, டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களிலோ அல்லது இரண்டாம் நிலை நகரங்களிலோ வசிக்கும் ஒரு முதியவருக்கு, தற்போது வழங்கப்படும் ரூ.1,000 என்பது அடிப்படைத் தேவைகளுக்காகச் செய்யப்படும் சில நாட்களுக்கான செலவைக்கூட ஈடுகட்டப் போதுமானதாக இருக்காது என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும்.
கடந்த இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளாகவே, ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், தொழிலாளர் அமைப்புகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புத் துறை வல்லுநர்கள் ஆகியோர் இச்சிக்கலைத் தொடர்ந்து எழுப்பி வருகின்றனர். அதன் பிறகு, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்துவது குறித்துப் பல கட்டப் பேச்சுவார்த்தைகளும் விவாதங்களும் நடைபெற்றுள்ளன. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.3,000 முதல் ரூ.7,500 வரை உயர்த்தக்கூடும் எனப் பல்வேறு செய்தித்தாள்களிலும் பொதுவெளிகளிலும் தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும், இந்நாள் வரை இது தொடர்பாக எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்போ அல்லது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையோ எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
- இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால், குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக தொழிற்சாலைகள், பாதுகாப்பு சேவைகள், சில்லறை வர்த்தகம், தளவாடங்கள் மற்றும் வீட்டுப் பராமரிப்பு, அத்துடன் ஹோட்டல்கள் அல்லது பிற தொழிலாளர்-தீவிர தொழில்களுக்கான பணியாளர் நிறுவனங்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களில் பல தசாப்தங்களாகப் பணியாற்றியவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும்.
- குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வை அதிகரிப்பது, குறிப்பாக ரூ.15,000 உச்சவரம்பை விட சராசரி சம்பளம் மிகவும் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும், தற்போது கணக்கிடப்பட்ட ஓய்வூதியம் ரூ.1,000-க்கும் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியும், மிகப்பெரிய ஓய்வூதியத் தொகையை உருவாக்கும் அளவுக்கு நீண்ட காலம் பணியாற்றாத ஊழியர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.
- குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 பெறும், தற்போதுள்ள 81.48 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள், இதன் மூலம் தங்கள் மாதாந்திர வருமானத்தில் உடனடி ஊக்கத்தைப் பெறுவார்கள் என EPFO கூறுகிறது.
- ஏற்கெனவே "புதிய" குறைந்தபட்சத் தொகையை விட (உதாரணமாக, ரூ. 3,000 அல்லது ரூ. 5,000) அதிகமாக பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசாங்கம் அனைவருக்கும் ஒரே சீரான உயர்வை வழங்கினால் ஒழிய பயனடைய மாட்டார்கள்.
- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணியிடங்களில் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றி, குறைந்த சேமிப்பு மற்றும் குறைந்த ஓய்வூதியப் பணத்துடன் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்கள்தான் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வால் அதிக நன்மை அடைவார்கள்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான முக்கிய தகவல்கள்
- EPF என்பது காலப்போக்கில் பெறப்பட்ட பங்களிப்புகள் மற்றும் வட்டியின் உண்மையான திரட்டலாகும்.
- மாறாக, EPS என்பது ஒரு கூட்டு ஓய்வூதிய அமைப்பாகும். இதில் ஓய்வூதியத் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- இதன் விளைவாக, நீண்ட காலம் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் கூட சில சமயங்களில் வியக்கத்தக்க வகையில் மிகக் குறைந்த ஓய்வூதியத் தொகையையே பெற நேரிடுகிறது.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இபிஎஸ் (EPS) அதிக ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியானதா என்பது குறித்த விவாதம், இபிஎஸ்-ஐ மீண்டும் பொதுமக்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்துள்ளது. ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு என்பது மனிதவள மற்றும் நிறுவன மட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு இரண்டாம் பட்ச விஷயம் இல்லை. இன்றைய இளம் ஊழியர்கள் பிஎஃப் (PF), ஓய்வூதியம், காப்பீடு மற்றும் நீண்டகால நிலைத்தன்மை குறித்துக் கூர்மையான கேள்விகளை எழுப்புகின்றனர். ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு இருந்ததை விட, தற்போது பணியாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு உரிமைகள் குறித்து அதிக விழிப்புணர்வுடன் உள்ளனர்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வு, பல தசாப்தங்களாக இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ்-க்கு பங்களித்து, இப்போது தங்கள் அடிப்படைத் தேவைகளுக்காகச் சார்ந்திருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும். குறைவாக சம்பாதிக்கும் மற்றும் குறைவான பணி அனுபவம் கொண்ட வயதான ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. அதிகரித்து வரும் தினசரி செலவுகளைச் சமாளிக்க, அதிக இபிஎஸ் ஓய்வூதியங்கள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவுமா?
ஆயுட்காலம் அதிகரித்து, நகர்ப்புற வாழ்க்கைச் செலவுகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், இந்தியாவிற்கு வலுவான வலுவான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்புகள் தேவைப்படும். இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் கணிசமான வளர்ச்சி, ஓய்வுக்காலத்தின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரிசெய்யாது. ஆனால், ஓய்வுக்காலத்தை நோக்கிச் செல்லும் பல வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இது அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் பொருளாதார சுதந்திரத்திற்கும் கண்ணியத்திற்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆதரவாக அமையக்கூடும்.
2. இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் எவ்வளவு அதிகரிப்பு கோரப்படுகிறது?
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,5000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
3. இதற்கு முன் இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எப்போது திருத்தப்பட்டது?
இதற்கு முன்னர் 2014 ஆம் ஆண்டு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் திருத்தப்பட்டது.