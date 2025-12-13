EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எந்த வயதில், எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறதா? மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு EPFOவின் EPS திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பின் ஒரு பகுதி EPS இல் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. EPS என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகு இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை அளிக்கும் அமைப்பாகும். தனியார் ஊழியர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குகிறார்கள்?
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்
- இபிஎஃப் பாஸ்புக்கில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் காணக்கூடிய, ஆண்டுதோறும் வட்டியைப் பெறும் பிஎஃப் இருப்பைப் போலல்லாமல், ஓய்வூதியக் கூறு நிலையான விதிகளின் கீழ் செயல்படுகிறது.
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியமாக பெறும் தொகை, சந்தை வருமானத்தை சார்ந்தில்லாமல், ஒரு சூத்திரத்தை சார்ந்திருக்கும்.
- இந்த சூத்திரம் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் சம்பள வரம்பைப் பொறுத்தது.
- கடந்த சில ஆண்டுகளாக, EPFO அறிவிப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், சம்பள வரம்புகள் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் இந்த செயல்முறையை இன்னும் சிக்கலாக்கியுள்ளன.
- இதனால் உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள் என்பதை சரியாகப் புரிந்துகொள்வது சற்று கடினமாக உள்ளது.
EPF Pension: தனியார் ஊழியர்கள் எந்த வயதில் இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்?
EPS ஓய்வூதியத்திற்கான முக்கிய தகுதி அளவுகோல்கள் எளிமையானவை. வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்கான சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். 58 வயதை எட்டிய பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 50 வயதிற்குப் பிறகு ஊழியர்கள் எர்ளி ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்க தேர்வு செய்யலாம், ஆனால் இது ஆரம்பகால ஓய்வூதியமாகக் கருதப்படும், மேலும் தொகை ஒரு நிலையான காரணியால் குறைக்கப்படும்.
EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன?
இபிஎஃப் ஓய்வூதியத் தொகையைக் கணக்கிட EPFO ஒரு நிலையான சூத்திரத்தை வகுத்துள்ளது. இந்த சூத்திரம் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளத்தையும், சேவை ஆண்டுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம்: (சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை) ÷ 70
- சராசரி சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் சராசரியாகும்.
- ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை என்பது ஊழியரின் சேவை காலமாகும்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் ரூ.15,000 ஓய்வூதிய ஊதியம் பெறுகிறார் என்றும், அவரது சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.
அவரது மாதாந்திர ஓய்வூதியம் (ரூ.15,000 × 10) / 70 = ரூ.2,143.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினால் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?
பத்து ஆண்டுகள் முடிவதற்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினால், நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற மாட்டீர்கள். அதற்கு பதிலாக, ஒரு முறை திரும்பப் பெறும் சலுகை கிடைக்கும். இது EPFO ஆல் வழங்கப்பட்ட சேவை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படும் ஒரு சிறிய மொத்த தொகையாகும். இந்த அட்டவணை உங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஒரு காரணியைத் தீர்மானித்து. அதை உங்கள் ஓய்வூதிய சம்பளத்தால் பெருக்குகிறது. இதன் மூலம் உங்கள் இபிஎஸ் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை மொத்தமாக பெறலாம்.
