English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எந்த வயதில், எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எந்த வயதில், எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எந்த வயது முதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:04 AM IST
  • தனியார் ஊழியர்கள் எந்த வயதில் இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்?
  • இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

Trending Photos

பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
camera icon7
PM Modi
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எந்த வயதில், எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறதா? மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்

தனியார் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு EPFOவின் EPS திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பின் ஒரு பகுதி EPS இல் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. EPS என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகு இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை அளிக்கும் அமைப்பாகும். தனியார் ஊழியர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குகிறார்கள்?

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்

- இபிஎஃப் பாஸ்புக்கில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் காணக்கூடிய, ஆண்டுதோறும் வட்டியைப் பெறும் பிஎஃப் இருப்பைப் போலல்லாமல், ஓய்வூதியக் கூறு நிலையான விதிகளின் கீழ் செயல்படுகிறது. 

-  இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியமாக பெறும் தொகை, சந்தை வருமானத்தை சார்ந்தில்லாமல், ஒரு சூத்திரத்தை சார்ந்திருக்கும்.

- இந்த சூத்திரம் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் சம்பள வரம்பைப் பொறுத்தது. 

- கடந்த சில ஆண்டுகளாக, EPFO ​​அறிவிப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், சம்பள வரம்புகள் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் இந்த செயல்முறையை இன்னும் சிக்கலாக்கியுள்ளன.

- இதனால் உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள் என்பதை சரியாகப் புரிந்துகொள்வது சற்று கடினமாக உள்ளது.

EPF Pension: தனியார் ஊழியர்கள் எந்த வயதில் இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்?

EPS ஓய்வூதியத்திற்கான முக்கிய தகுதி அளவுகோல்கள் எளிமையானவை. வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்கான சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். 58 வயதை எட்டிய பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 50 வயதிற்குப் பிறகு ஊழியர்கள் எர்ளி ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்க தேர்வு செய்யலாம், ஆனால் இது ஆரம்பகால ஓய்வூதியமாகக் கருதப்படும், மேலும் தொகை ஒரு நிலையான காரணியால் குறைக்கப்படும். 

EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன?

இபிஎஃப் ஓய்வூதியத் தொகையைக் கணக்கிட EPFO ஒரு நிலையான சூத்திரத்தை வகுத்துள்ளது. இந்த சூத்திரம் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளத்தையும், சேவை ஆண்டுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. 

இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம்: (சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை) ÷ 70

- சராசரி சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் சராசரியாகும். 

- ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை என்பது ஊழியரின் சேவை காலமாகும்.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் ரூ.15,000 ஓய்வூதிய ஊதியம் பெறுகிறார் என்றும், அவரது சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். 

அவரது மாதாந்திர ஓய்வூதியம் (ரூ.15,000 × 10) / 70 = ரூ.2,143. 

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினால் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

பத்து ஆண்டுகள் முடிவதற்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினால், நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற மாட்டீர்கள். அதற்கு பதிலாக, ஒரு முறை திரும்பப் பெறும் சலுகை கிடைக்கும். இது EPFO ​​ஆல் வழங்கப்பட்ட சேவை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படும் ஒரு சிறிய மொத்த தொகையாகும். இந்த அட்டவணை உங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஒரு காரணியைத் தீர்மானித்து. அதை உங்கள் ஓய்வூதிய சம்பளத்தால் பெருக்குகிறது. இதன் மூலம் உங்கள் இபிஎஸ் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை மொத்தமாக பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | திருமணச் செலவுகளுக்காக பிஎப் பணம் எடுக்க திட்டமா? புதிய ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க

மேலும் படிக்க | EPF உறுப்பினர்களுக்கு 2025 -இல் செய்யப்பட்ட 12 முக்கிய மாற்றங்கள், அதிகரித்த வசதிகள்: லிஸ்ட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPSEps PensionEPFPersonal Finance

Trending News