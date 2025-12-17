EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

EPFO Latest News: அரசு ஊழியர்களை போல தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் பணி ஓய்வுக்கு பின்னர் மாத ஓய்வூதுயம் கிடைக்கிறதா? இது எப்படி வழங்கப்படுகின்றது? இதற்கான கணக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றது? இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு எந்த வயதிற்கு பிறகு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Employees Pension Scheme: ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
EPS என்று அழைக்கப்படும் ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம், தனியார் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஒரு வழக்கமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO ஆல் நிர்வகிக்கபடுகின்றது. முதன்மையாக நிறுவனங்களால் நிதியளிக்கப்படும் இந்தத் திட்டம், தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
பணி ஓய்வு மட்டுமல்லாமல், ஊனமுற்ற நிலை அல்லது ஊழியரின் மரணம் போன்ற சந்தர்ப்பங்களில், பொருந்தக்கூடிய வகையில் குடும்ப ஓய்வூதியம் அல்லது ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியத்தையும் இபிஎஸ் வழங்குகிறது. EPS என்பது, இந்தியாவின் அமைப்புசார் துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு எப்படி உள்ளது?
- ஊழியர்களும் நிறுவனமும் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றில் 12 சதவீதத்தை ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (EPF) பங்களிக்கின்றனர்.
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் முழு பங்களிப்பும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது.
- நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. அதில் 8.33 சதவீதம், மாதத்திற்கு ரூ. 1,250 என்ற உச்சவரம்புடன் EPS கணக்கில் செல்கிறது.
- கூடுதலாக, மாதச் சம்பளமாக ரூ.15,000 வரை ஈட்டும் ஊழியர்களுக்கு, அரசாங்கம் 1.16 சதவீதம், அதாவது ரூ. 174 வரை பங்களிக்கிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற யார் தகுதியானவர்கள்?
- EPS-இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெற, ஒரு ஊழியர் பதிவுசெய்யப்பட்ட EPFO உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
- அவர் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்கு EPS-க்கு பங்களித்திருக்க வேண்டும்.
- முழு ஓய்வூதியத்தைப் பெற 58 வயதை அடைந்திருக்க வேண்டும்.
- எனினும், 50 வயதிலிருந்தே எர்ளி ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
- ஆனால் 58 வயதுக்கு முந்தைய ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் ஓய்வூதியத் தொகை 4 சதவீதம் குறைக்கப்படும்.
EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன?
EPS ஓய்வூதியத் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
ஓய்வூதியம் = (சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவை) ÷ 70.
- இங்கே சராசரி சம்பளம் என்பது கடைசி 60 மாத சேவையின் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. இதில் மாதத்திற்கு ரூ.15,000 என்பது அதிகபட்ச சம்பள உச்சவரம்பாக உள்ளது.
- ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவை என்பது EPS -இன் கீழ் பணிபுரிந்த மொத்த ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது. இதில் அதிகபட்சமாக 35 ஆண்டுகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அம்சங்கள்
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச அடிபப்டை ஊதியம் ரூ.1000 ஆகும்.
- அதிகபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.
- 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு நோக்கங்களுக்காக அவர்களின் பணிக்காலத்துடன் கூடுதலாக இரண்டு ஆண்டுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரத்தை உறுதி செய்கிறது.
EPS 95: ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றும் அவரது சராசரி அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000 என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.
அந்த ஊழியரின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ரூ.15,000 × 10) / 70 = ரூ.2,143.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக.....
- அரசு ஊழியர்களை போலவே தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் மாத ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
- தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPS மூலம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பெற சில நிபந்தனைகள் உள்ளன.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது.
