  Tamil News
  Business
  • EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம்... தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம்... தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எப்படி கிடைக்கிறது? இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:57 AM IST
  • இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?
  • மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • PF பணத்தை எடுத்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது.

EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம்... தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: அரசு ஊழியர்களை போலவே தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. எனினும், தனியார் துறை ஊழியர்கள் ஓய்வூதியம் பெற சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எப்படி கிடைக்கிறது? இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை யாரெல்லாம் பெற முடியும்? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Employees Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?

EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்  (EPS) மூலம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு மாதமும், தனியார் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதி EPF-க்கு செலுத்தப்படுகிறது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் பங்களிக்கிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அளிக்கும் தொகை முழுவதுமாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. இபிஎஸ் கணக்கில் சேரும் நிதியிலிருந்து இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாத ஓய்வுதியம் அளிக்கப்படுகிறது. 

EPF Corpus, EPS Pension

EPF-ல் உள்ள தொகைக்கு ஆண்டுதோறும் வட்டி கிடைக்கிறது. ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது, ​​அவர்கள் இந்தத் தொகையை ஒரு மொத்தத் தொகையாகப் பெறுகிறார்கள். EPF மூலம் மொத்தத் தொகையும் EPS மூலம் மாத ஓய்வூதியமும் கிடைக்கின்றன. 

EPS-ன் கீழ் ஓய்வூதியத்திற்கான நிபந்தனைகள்

- ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) EPF உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்தத் திட்டத்திற்கு பங்களிக்கப்பட்ட நிதி, ஊழியர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது. 

- இருப்பினும், EPS -ல் இருந்து ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுவதற்கு குறிப்பிட்ட அளவுகோல்கள் உள்ளன. 

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் ஓய்வூதிய சேவையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

- ஊழியர்கள் 58 வயதில் ஓய்வு பெற்றவுடன், ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவார்கள். 

- ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான ஓய்வூதிய சேவையைக் கொண்டிருந்தால், அவர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார். 

- அதற்கு பதிலாக, அவரது இபிஎஸ் கணக்கில் உள்ள தொகை ஓய்வு பெறும்போது ஒரு மொத்தத் தொகையாக வழங்கப்படும்.

EPF Pension Calculation: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

இபிஎஃப் மூலம் அளிக்கப்படும் ஓய்வூதியத்தை கணக்கிட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் x ஓய்வூதிய சேவை) ÷ 70. 

- இங்கே, ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது EPS இல் பங்களிக்கப்பட்ட கடந்த 60 மாதங்களின் சம்பளத்தின் சராசரியாகும்.

- ஓய்வூதிய சேவை என்பது EPS இன் கீழ் பணிபுரிந்த மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையாகும். 

Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதிய சம்பளம் ரூ. 15,000 என்றும், அவருக்கு 30 ஆண்டுகள் ஓய்வூதிய சேவை இருப்பதாகவும் வைத்துக்கொள்வோம். 

அந்த ஊழியரின் மாத ஓய்வூதியம் இப்படி கணக்கிடப்படும்:

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = ரூ.15,000 × 30 ÷ 70 = ரூ.6,428/மாதம்

PF பணத்தை எடுத்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது

தனியார் வேலைகளில் உள்ள பலர் அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள். சிலர் உயர்கல்வியைத் தொடர தங்கள் வேலையை பாதியிலேயே விட்டுவிடுகிறார்கள். அத்தகைய நபர்கள் தங்கள் PF வைப்புத்தொகையை திரும்பப் பெறுகிறார்கள். இருப்பினும், வேலைகளை மாற்றுபவர்கள் தங்கள் PF நிதியை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றும் வசதி உள்ளது. PF நிதியை திரும்பப் பெறுவது உங்கள் ஓய்வூதியத் தகுதியைப் பாதிக்கிறது. 10 வருட ஓய்வூதிய சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு ஒரு ஊழியர் PF தொகையை எடுத்தால், EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி அவருக்கு இருக்காது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக.....

- EPS, EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.

- EPS -இன் மூலம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஒரு சிறப்பு சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகின்றது.

- இதில் ஓய்வூதிய சம்பளம் மற்றும் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.

