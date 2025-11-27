EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

EPFO Latest News: அரசு வேலையோ, தனியார் துறை வேலையோ அனைவருக்கும் மாத ஊதியம் மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. இது பெரும்பாலானோருக்கு அடிப்படை வருமான ஆதாரமாகும். ஒரு ஊழியருக்கு ஊதியம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியமும் முக்கியமாகும். இது வயது மூப்பில் அவர்களுக்கான நிதி ஆதாரமாக அமைகின்றது.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எப்படி கிடைக்கின்றது?
தனியார் துறையில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாத சம்பளத்தில் 12% இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறது. ஊழியர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுதும் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. எனினும், நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிலும், ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிலும் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. இந்த இபிஎஸ் தொகையிலிருந்து ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
- கடந்த 12 மாதங்களுக்கான உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA இன் சராசரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படுகின்றது. எனினும், இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்க்கீட்டில் சில வரம்புகள் உள்ளன. அவற்றுக்கு உட்பட்டுதான் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
- உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் உண்மையான சம்பளம் அதிகமாக இருந்தாலும், ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச சம்பளம் ரூ.15,000 ஆகவே எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
- ஓய்வூதியத்தைப் பெற ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
- ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கும் வயது 58.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்புகள் என்ன?
- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்: மாதத்திற்கு ரூ. 1,000
- அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்: ரூ. 15,000 × 35 ÷ 70 = ரூ. 7,500
EPS Calculation Formula: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீடு
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:
ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × சேவை ஆண்டுகள்) ÷ 70
உதாரணமாக, ஓரு ஊழியரின் ஓய்வூதிய சம்பளம் ரூ.15,000 ஆகவும், அவருடைய சேவை காலம் 25 ஆண்டுகளாகவும் இருந்தால், அவரது இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் இப்படி கணக்கிடப்படும்.
ஓய்வூதியம் = (15,000 × 25) ÷ 70 = மாதத்திற்கு ரூ. 5,357
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குட்டி டிப்ஸ்
ஒரு சிறிய உத்தியை பயன்படுத்தினால், அதிகமான ஓய்வூதியத்தை பெற முடியும். விதிகளின்படி, 58 வயதில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். எனினும், உழியர்கள் விரும்பினால், 58 வயதுக்குப் பிறகும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு EPS-க்கு தொடர்ந்து பங்களிக்கலாம். இந்த 2 ஆண்டு காலத்தில், அவர்களின் ஓய்வூதியம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இதற்கான போனஸ் கிடைக்கும்.
இபிஎஸ் உறுப்பினர்கள் 58 வயதுக்கு பதிலாக 60 வயதில் ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 4% கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- முதல் வருடம் (58-59 வயது) - + 4% ஓய்வூஊதியம்
- இரண்டாம் ஆண்டு (58–60 வயது) - + 8% ஓய்வூதியம்
இந்த வழியில், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற 60 வயது வரை காத்திருந்தால், வருடத்திற்கு கூடுதலாக 4%, 2 வருடங்களுக்கு கூடுதலாக 8% கிடைக்கும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக....
- தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
- 58 வயதுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் = ரூ.1,000
- அதிகபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் = ரூ.7,500
