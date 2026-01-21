EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என யாராக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியத்துவம் ஓய்வூதியத்திற்கும் உள்ளது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி ஒரு முக்கிய நிதி ஆதரவாக உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் வசதிகளை ஊழியர்களுக்கும் வழங்குகிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் துறை ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்து, இபிஎஃப் -இல் பங்களிப்பு செய்திருந்தால், அவர்களுக்கு EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்)-ன் கீழ் ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இது பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். ஆனால், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கிறது? ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிட என்ன சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்ச சேவை காலம் என்ன? எந்த ஊழியர்கள் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதியுடையவர்கள்? இப்படி பல கேள்விகள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கும்.
EPS Pension Formula: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?
ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது கூட்டாக 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்து, இந்தக் காலகட்டத்தில் அவரது PF தொடர்ந்து கழிக்கப்பட்டிருந்தால், அவர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறார். இருப்பினும், ஓய்வூதியத் தகுதிக்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவை. EPFO சூத்திரத்தை கொண்டு, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களே தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம்:
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் x சேவை ஆண்டுகள் / 70
- ஓய்வூதிய சம்பளம்: கடந்த 60 மாதங்களில் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000.
- ஓய்வூதிய சேவை: ஊழியர் EPS-க்கு பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,143 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். இது அவரது ஓய்வூதிய வருமானமாக இருக்கும்.
இருப்பினும், சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்தத் தொகை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
EPFO ஓய்வூதியம் எந்த வயதில் கிடைக்கும்?
58 வயதுக்குப் பிறகு ஊழியர்கள் தங்கள் EPFO ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்குவார்கள். வேலை இழப்பு அல்லது ராஜினாமா போன்ற சூழல்களில் 50 வயதுக்குப் பிறகும் ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்கும் வசதி உள்ளது. இருப்பினும், அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஓய்வூதியம் குறைவாகவே இருக்கும். 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான சேவையைக் கொண்ட ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்குப் பதிலாக இபிஎஸ் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் வசதி கிடைக்கும். ஆகையால், வேலைகளை மாற்றும்போது PF மற்றும் EPS கணக்குகளை மாற்றுவது எதிர்கால ஓய்வூதியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக....
- வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (இபிஎஃப்ஓ) ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஊழியர் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகும்.
- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் அதிகபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.
- இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு தற்போது ரூ.15,000 ஆகும்.
