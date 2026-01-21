English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Latest News: 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 02:48 PM IST
  • EPFO ஓய்வூதியம் எந்த வயதில் கிடைக்கும்?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?

Trending Photos

இயக்குநர் அட்லீ சொன்ன குட் நியூஸ்! 2வது குழந்தை பிறக்கப்போவதாக அறிவிப்பு..
camera icon7
DIRECTOR ATLEE
இயக்குநர் அட்லீ சொன்ன குட் நியூஸ்! 2வது குழந்தை பிறக்கப்போவதாக அறிவிப்பு..
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
camera icon8
IPL 2026
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
&#039;வெங்காரம்&#039; உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
camera icon7
Vengaram
'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
camera icon13
horoscope
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என யாராக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியத்துவம் ஓய்வூதியத்திற்கும் உள்ளது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் மூலம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி ஒரு முக்கிய நிதி ஆதரவாக உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் வசதிகளை ஊழியர்களுக்கும் வழங்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்

தனியார் துறை ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்து, இபிஎஃப் -இல் பங்களிப்பு செய்திருந்தால், அவர்களுக்கு EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்)-ன் கீழ் ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இது பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். ஆனால், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கிறது? ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிட என்ன சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்ச சேவை காலம் என்ன? எந்த ஊழியர்கள் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதியுடையவர்கள்? இப்படி பல கேள்விகள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கும்.

EPS Pension Formula: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?

ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது கூட்டாக 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்து, இந்தக் காலகட்டத்தில் அவரது PF தொடர்ந்து கழிக்கப்பட்டிருந்தால், அவர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறார். இருப்பினும், ஓய்வூதியத் தகுதிக்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவை. EPFO ​​சூத்திரத்தை கொண்டு, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களே தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம்:

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் x சேவை ஆண்டுகள் / 70

- ஓய்வூதிய சம்பளம்: கடந்த 60 மாதங்களில் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000. 
- ஓய்வூதிய சேவை: ஊழியர் EPS-க்கு பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. 

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,143 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். இது அவரது ஓய்வூதிய வருமானமாக இருக்கும்.

இருப்பினும், சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்தத் தொகை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.

EPFO ஓய்வூதியம் எந்த வயதில் கிடைக்கும்?

58 வயதுக்குப் பிறகு ஊழியர்கள் தங்கள் EPFO ​​ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்குவார்கள். வேலை இழப்பு அல்லது ராஜினாமா போன்ற சூழல்களில் 50 வயதுக்குப் பிறகும் ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்கும் வசதி உள்ளது. இருப்பினும், அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஓய்வூதியம் குறைவாகவே இருக்கும். 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான சேவையைக் கொண்ட ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத்திற்குப் பதிலாக இபிஎஸ் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் வசதி கிடைக்கும். ஆகையால், வேலைகளை மாற்றும்போது PF மற்றும் EPS கணக்குகளை மாற்றுவது எதிர்கால ஓய்வூதியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக....

- வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (இபிஎஃப்ஓ) ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஊழியர் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். 

- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகும்.

- இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் அதிகபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.

- இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு தற்போது ரூ.15,000 ஆகும்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: 8 கோடி தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றம்

மேலுக் படிக்க | பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! கைநிறைய ஓய்வூதியம் கிடைக்கப் போகுது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSEps Pensionpension

Trending News