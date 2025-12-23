EPS Pension: 15 ஆண்டு சேவையில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி ஒரு முக்கிய நிதி ஆதரவாக உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த வசதியை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வழங்குகிறது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இபிஎஃப் ஒரு பெரிய கார்ப்பஸ் தொகையை அளிக்கின்றது. இபிஎஸ் மூலம் மாதா மாதம் ஓய்வூதிய ஆதரவு கிடைக்கின்றது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் துறை ஊழியர்களின் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் 12% தொகை கழிக்கப்படுகின்றது. இது இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறது. இதில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. 3.67% EPF இல் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. மீதமுள்ள 8.33% EPS (பணியாளர் ஓய்வூதிய சேவை) மற்றும் EDLI (காப்பீடு) ஆகியவற்றிற்கு பங்களிக்கப்படுகிறது. ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் முழுவதும் நிறுவனங்கள் பங்களிக்கும், தொகையிலிருந்தே அளிக்கப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதி என்ன?
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர் ஒரு EPF உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
- பணியாளரின் சேவை காலம் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும்.
- ஓய்வுதியம் பெற ஊழியர் 58 வயதை எட்டியிருக்க வேண்டும்.
- 50 வயதை எட்டிய பிறகும் 58 வயதுக்கு முன்பும் ஓய்வூதியம் பெறும் விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யலாம்.
- ஒரு ஊழியர் விரும்பினால், 58 வயதை எட்டிய பிறகும் EPS-க்கு தொடர்ந்து பங்களிக்கலாம்.
ஓய்வூதியத்திற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் பங்களிப்பு தேவை?
EPFO ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இருந்து பயனடைய விரும்பினால், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் EPS பங்களிப்பு தேவை. அதாவது நீங்கள் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை 35 ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும். தற்போது, அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் 15,000 ரூபாயாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலம் அதிகபட்ச ஓய்வூதியக் கூறு மாதத்திற்கு 1,250 ஆகும்.
EPS 95: 15 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
ஒரு தனியார் துறை ஊழியராக இருந்து EPS கணக்கு வைத்திருந்தால், ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வூதியமாக ஒரு நிலையான தொகையைப் பெறலாம். ஓய்வூதியத்தைப் பெற, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் EPS பங்களிப்பு தேவை. ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம். வீட்டில் இருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் வட்டி உட்பட உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையைக் கணக்கிடலாம்.
EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?
EPS ஓய்வூதியத் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த EPS சூத்திரம் நவம்பர் 15, 1995 க்குப் பிறகு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தும். EPS விதிகளின்படி, ஊழியர்கள் 58 வயதிற்குப் பிறகுதான் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள். இருப்பினும், 58 வயதிற்கு முன் உங்கள் ஓய்வூதியத்தை நீங்கள் திரும்பப் பெற்றால், உங்கள் ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4% குறைக்கப்படும். அதேபோல், 60 வயதிற்குப் பிறகு உங்கள் ஓய்வூதியத்தை நீங்கள் திரும்பப் பெற்றால், சாதாரண ஓய்வூதியத் தொகையை விட 8% அதிகமாகப் பெறுவீர்கள்.
EPS-95 Pension Calculation: ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
EPS ஓய்வூதியம் = சராசரி சம்பளம் x ஓய்வூதியம் பெறத்தக்க சேவை / 70
சராசரி சம்பளம் என்பது அடிப்படை சம்பளம் + DA. இது கடந்த 12 மாதங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹15,000 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், பங்களிப்பு ₹1,250 ஆக இருக்கும். சம்பளம் ₹10,000 என்றால், பங்களிப்பு ₹833 ஆக இருக்கும்.
சேவை ஆண்டுகள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்?
ஊழியரின் மொத்த சேவை ஆண்டுகள் இபிஎஸ் கணக்கீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு 35 ஆண்டுகள் ஆகும். சேவை ஆண்டுகளை ரவுண்ட் ஆஃப் செய்தும் இதை கணக்கிடலாம். உதாரணமாக, உங்கள் சேவை 14 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள் என்றால், அது 15 ஆண்டுகளாக முழுமையாக்கப்படும்.
15 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
- ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது, ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அதிகபட்ச சம்பளம் ₹15,000 ஆகும்.
- கடந்த 11 ஆண்டுகளாக, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹1,000 ஆக உள்ளது.
- இந்த உதாரணத்தில், ஓய்வூதியம் பெறும் சம்பளம் ₹15,000 மற்றும் 15 ஆண்டு சேவை காலம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- இப்போது சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.
- EPS = சராசரி சம்பளம் x ஓய்வூதியம் பெறும் சேவை / 70.
- இதன் பொருள் 15 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு ஊழியரின் ஓய்வூதியம் ₹3,214 ஆக இருக்கும்.
8% கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை 58 அல்லது 60 வயதில் தொடங்குவதற்கான தேர்வை செய்யலாம். ஓய்வூதியத்தை 60 வயதில் தொடங்கினால், ஒத்திவைக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு 4% என்ற விகிதத்தில் அதிகரித்த ஓய்வூதியத்தை ஊழியர்கள் பெறலாம். ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்தினருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெற உரிமை உண்டு.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக...
- EPFO -வின் கீழ் செயல்படும் EPF ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கைக்கு ஆதரவை வழங்குகிறது.
- EPS (பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- பணியில் இருக்கும்போது இயலாமை ஏற்பட்டால் ஓய்வூதிய சலுகைகள் கிடைக்கும்.
- EPF உறுப்பினர் இறந்தால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைவர் ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பைப் பெறுகிறார்.
