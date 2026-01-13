EPS Pension: ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.30,000 ஆக உயர்ந்தால், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு கூடிய விரைவில், EPFO ஓய்வூதியம் தொடர்பாக சில முக்கிய செய்திகள் வரக்கூடும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) ஊதிய வரம்பு ₹15,000 லிருந்து ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டலாம் என கூறப்படுகின்றது. இதற்கான கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது. இந்த வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும். இந்த வரம்பு குறித்து நான்கு மாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றமும் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் ஏற்படுமா?
தற்போது, EPFO இன் கீழ் ஊதிய வரம்பு மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதாவது, ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் எவ்வளவு இருந்தாலும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல், PF மற்றும் EPS இந்த வரம்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனால் இபிஎஸ் அதாவது ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் ஓய்வூதியம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
EPS Pension: ஊதிய வரம்பு ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
- தற்போது, EPS இன் கீழ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ₹1,000 ஆக உள்ளது.
- அதிகபட்ச மாத ஒய்வூதியம் ₹7,500 ஆகும்.
- இருப்பினும், ஊதிய வரம்பு ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், இந்த சூத்திரத்தின் கீழ், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தோராயமாக ₹4,285 ஆக அதிகரிக்கலாம்.
- மேலும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹15,000 ஐ எட்டலாம்.
EPFO Pension: இபிஎஃப்ஓ ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
EPFO விதிகளின்படி, ஓய்வூதியம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை / 70
- ஓய்வூதிய சம்பளம் = கடந்த 60 மாதங்களுக்கான சராசரி அடிப்படை சம்பளம் + DA
- ஓய்வூதிய சேவை = மொத்த பங்களிப்பு ஆண்டுகள்
- தற்போது, அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹15,000 ஆக உள்ளது.
- அதிகபட்ச சேவை காலம் 35 ஆண்டுகளாகும்.
ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதிய சம்பளமும் அதிகரிக்கும். இது நேரடியாக ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கும்.
உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
EPF மற்றும் EPS க்கான தற்போதைய ஊதிய வரம்புகளை மறுபரிசீலனை செய்ய உச்ச நீதிமன்ற பெஞ்ச் மத்திய அரசுக்கும் EPFO க்கும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த போதிலும், 2014 முதல் ஊதிய வரம்பு அதிகரிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, ₹15,000 க்கும் மேற்பட்ட அடிப்படை சம்பளம் பெறும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் EPFO இன் சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகளிலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். இது திட்டத்தின் நோக்கத்திற்கே எதிரானதாக பார்க்கப்படுகின்றது.
EPS 95 Monthly Pension: ஊதிய வரம்பின் வரலாறு
- 1952 இல் ₹300 இல் தொடங்கிய EPFO ஊதிய வரம்பு 2014 இல் ₹15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
- கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
- இப்போது, ஊதிய வரம்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்று வருகின்றது.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்
விதிகளின்படி, PF உறுப்பினராக இல்லாமல் ஒருவர் EPS உறுப்பினராக முடியாது. செப்டம்பர் 1, 2014 க்குப் பிறகு அடிப்படை சம்பளம் ₹15,000 ஐத் தாண்டிய ஊழியர்கள், அரசாங்கம் மாற்றங்களைச் செய்யாவிட்டால் EPS வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படுவார்கள். ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஏராளமான இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள்.
