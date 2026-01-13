English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.30,000 ஆக உயர்ந்தால், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.30,000 ஆக உயர்ந்தால், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: ஊதிய உச்சவரம்பில் கூடிய விரைவில் மாற்றம் ஏற்படவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதனால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கும். இது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:51 AM IST
  • இபிஎஃப்ஓ ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் ஏற்படுமா?
  • உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

Trending Photos

Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
camera icon6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
பராசக்தி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! 2 நாட்களில் இத்தனை கோடியா-கன்ஃபாம் பொங்கல் வின்னர்..
camera icon7
parasakthi
பராசக்தி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! 2 நாட்களில் இத்தனை கோடியா-கன்ஃபாம் பொங்கல் வின்னர்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
camera icon9
Bigg Boss Tamil
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
EPS Pension: ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.30,000 ஆக உயர்ந்தால், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு கூடிய விரைவில், EPFO ​​ஓய்வூதியம் தொடர்பாக சில முக்கிய செய்திகள் வரக்கூடும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) ஊதிய வரம்பு ₹15,000 லிருந்து ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டலாம் என கூறப்படுகின்றது. இதற்கான கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது. இந்த வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும். இந்த வரம்பு குறித்து நான்கு மாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றமும் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம் ஏற்படுமா?

தற்போது, ​​EPFO ​​இன் கீழ் ஊதிய வரம்பு மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதாவது, ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் எவ்வளவு இருந்தாலும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல், PF மற்றும் EPS இந்த வரம்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனால் இபிஎஸ் அதாவது ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் ஓய்வூதியம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

EPS Pension: ஊதிய வரம்பு ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

- தற்போது, ​​EPS இன் கீழ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ₹1,000 ஆக உள்ளது.

- அதிகபட்ச மாத ஒய்வூதியம் ₹7,500 ஆகும்.

- இருப்பினும், ஊதிய வரம்பு ₹30,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், இந்த சூத்திரத்தின் கீழ், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தோராயமாக ₹4,285 ஆக அதிகரிக்கலாம்.

- மேலும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹15,000 ஐ எட்டலாம்.

EPFO Pension: இபிஎஃப்ஓ ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

EPFO விதிகளின்படி, ஓய்வூதியம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை / 70

- ஓய்வூதிய சம்பளம் = கடந்த 60 மாதங்களுக்கான சராசரி அடிப்படை சம்பளம் + DA
- ஓய்வூதிய சேவை = மொத்த பங்களிப்பு ஆண்டுகள்
- தற்போது, ​​அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹15,000 ஆக உள்ளது.
- அதிகபட்ச சேவை காலம் 35 ஆண்டுகளாகும். 

ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதிய சம்பளமும் அதிகரிக்கும். இது நேரடியாக ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கும்.

உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

EPF மற்றும் EPS க்கான தற்போதைய ஊதிய வரம்புகளை மறுபரிசீலனை செய்ய உச்ச நீதிமன்ற பெஞ்ச் மத்திய அரசுக்கும் EPFO ​​க்கும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த போதிலும், 2014 முதல் ஊதிய வரம்பு அதிகரிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, ₹15,000 க்கும் மேற்பட்ட அடிப்படை சம்பளம் பெறும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் EPFO ​​இன் சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகளிலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். இது திட்டத்தின் நோக்கத்திற்கே எதிரானதாக பார்க்கப்படுகின்றது.

EPS 95 Monthly Pension: ஊதிய வரம்பின் வரலாறு

- 1952 இல் ₹300 இல் தொடங்கிய EPFO ​​ஊதிய வரம்பு 2014 இல் ₹15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 
- கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
- இப்போது, ​​ஊதிய வரம்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்று வருகின்றது.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்

விதிகளின்படி, PF உறுப்பினராக இல்லாமல் ஒருவர் EPS உறுப்பினராக முடியாது. செப்டம்பர் 1, 2014 க்குப் பிறகு அடிப்படை சம்பளம் ₹15,000 ஐத் தாண்டிய ஊழியர்கள், அரசாங்கம் மாற்றங்களைச் செய்யாவிட்டால் EPS வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படுவார்கள். ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், ஏராளமான இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள்.

மேலும் படிக்க | EPF ATM Withdrawal: UPI, ATM மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? வரம்பு என்ன?

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? இபிஎஃப் கார்ப்பஸ், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அனைத்தும் அதிகரிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSpensionEps Pension

Trending News