  • EPS Pension: 30 ஆண்டு சேவையில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: 30 ஆண்டு சேவையில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:10 PM IST
  • மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • இபிஎஃப் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?
  • குடும்ப ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?

EPS Pension: 30 ஆண்டு சேவையில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எப்படி கிடைக்கிறது? இதற்கான செயல்முறை என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? இந்த விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் (EPF) சேர்ந்த தனியார் துறை ஊழியர்கள், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள். ஊழியரின் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே அவர்களின் EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை பங்களிக்கின்றது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA இல் 8.33% EPS -க்கு பங்களிக்கப்படுகிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000 ஆகும்.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற 10 ஆண்டுகள் சேவை கட்டாயம்

ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதி பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும். ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர்கள் தங்கள் EPS கணக்கில் உள்ள இருப்பிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அம்சங்கள்

- ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 58 ஆகும்.

- ஊழியர்கள் விரும்பினால் 50 வயதில் குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தைப் பெறவும் தேர்வு செய்யலாம். 

- ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் முடிவதற்குள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. 

- அதற்கு பதிலாக, ஓய்வு பெறும்போது EPS இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட முழுத் தொகையையும் மொத்தத் தொகையாகப் பெறுவார்கள்.

EPS 95 Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் 30 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் பெறுவார் என இங்கே காணலாம்.

EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதிய சூத்திரம் என்ன?

EPF ஓய்வூதியம் ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

ஓய்வூதியம் = (கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளம் × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்) / 70

- சராசரி சம்பளம் என்பது அடிப்படை சம்பளம் + DA. இது கடந்த 12 மாதங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. 

- ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹15,000 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், பங்களிப்பு ₹1,250 ஆக இருக்கும். 

- சம்பளம் ₹10,000 என்றால், பங்களிப்பு ₹833 ஆக இருக்கும்.

- மொத்த சேவை ஆண்டுகள் என்பது ஊழியர் சேவை புரிந்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையாகும்.

அதாவது அதிக ஆண்டுகள் சேவை புரிந்து, இறுதியாக வாங்கிய சம்பளமும் அதிகமாக இருந்தால், ஓய்வூதியமும் அதிகமாக இருக்கும்.

ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹25,000 என்றும், அவரது சேவை ஆண்டுகள் 30 என்றும் வைத்துக்கொண்டால், ஓய்வூதியம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

(₹15,000 × 30) / 70 = ₹6,428 மாதத்திற்கு

அதாவது, ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர் மாதந்தோறும் ₹6,428 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?

ஒரு ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்திற்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஓய்வூதியம் ஊழியரின் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குழந்தைகளுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. EPFO ​​இன் படி, இந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெற, குடும்பம் அல்லது நாமினி கடைசியாக பணிபுரிந்த நிறுவனம் மூலம் படிவம் 10D அல்லது கூட்டு க்ளெய்ம் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து EPFO ​​அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

