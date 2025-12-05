EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு EPFO பற்றி நன்றாக தெரிந்திருக்கும். EPFO மூலம் பணி ஓய்வின் போது மொத்த தொகையும், ஓய்வூதியமும் கிடைக்கின்றன. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Employees’ Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
EPFO அமைப்பு ஊழியர்களுக்கு நிதி ரீதியாக உதவுவதற்கும், சமூக பாதுகாப்பை அளிக்கவும் மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்டது. இது இப்போது பாதுகாப்பான வருமானத்திற்கான ஒரு உறுதியான தேர்வாக மாறியுள்ளது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) ஓய்வுக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர் இறந்தாலோ அல்லது நிரந்தரமாக ஊனமுற்றாலோ இதன் மூலம் குடும்ப ஓய்வூதியமும் ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியமும் வழங்கப்படுகின்றது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு எப்படி உள்ளது?
EPFO இன் கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் 12% ஐ தங்கள் PF கணக்கில் செலுத்துகிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் செலுத்துகிறது. ஊழியர்கள் செலுத்தும் மொத்த தொகையும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் செலுத்தும் பங்கில், 8.33 சதவீதம் (ரூ. 1,250 வரை) EPS -க்குச் செல்கிறது. மாதம் ரூ. 15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு அரசாங்கம் 1.16 சதவீதம் (ரூ. 174 வரை) சேர்க்கிறது. இதிலிருந்து ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்படி வழங்கப்படுகின்றது?
இபிஎஸ் கணக்கில் சேரும் தொகையிலிருந்து மாதா மாதம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. ஊழியர்களுக்கு 58 வயதானவுடன் இது தொடங்குகிறது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எப்படி ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன? இவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற தேவையான தகுதி என்ன?
- EPFO மூலம் நீங்கள் பெறும் ஓய்வூதியம் EPS ஓய்வூதியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- இதற்கு தகுதி பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றி, இபிஎஃப் -இல் பங்களித்திருக்க வேண்டும்.
- ஊழியர்கள் 58 வயதை எட்டிய பிறகு ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவார்கள். இந்தத் தொகை மாதந்தோறும் செலுத்தப்படுகிறது.
- ஊழியரின் சேவைகாலம் முழுவதும், EPS-க்கு பங்களிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. இந்தப் பங்களிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
- ஊழியர்கள் 50 வயதில் எர்ளி ஓய்வூதியத்தையும் பெறலாம்.
EPF Pension Formula: இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன?
ஓய்வூதியத் தொகையைக் கணக்கிட EPFO ஒரு சூத்திரத்தை வகுத்துள்ளது. இந்த சூத்திரம் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளத்தையும் ஓய்வூதியத்திற்குத் தேவையான சேவை ஆண்டுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் சராசரியாகும். மீதமுள்ள நேரம் உங்கள் பங்களிப்பு ஆண்டுகளாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம்: (சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை) ÷ 70
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறக்கூடிய ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் ரூ.15,000 ஓய்வூதிய சம்பளம் பெறுகிறார் என்றும், அவரது சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.
மேலே குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால் அவருக்கு ரூ.2,143 மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் (ரூ.15,000 × 10) / 70 = ரூ.2,143.
இந்த ஓய்வூதியத் தொகை 10 ஆண்டுகள் சேவை மற்றும் ரூ.15,000 சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் உங்கள் சம்பளம் மற்றும் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் பங்களித்தீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக.....
- EPFO -இன் கீழ் EPS அமைப்பு செயல்படுகிறது.
- EPS -இன் மூலம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
- ஓய்வூதியம் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது.
- ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கான சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.
- இபிஸ் ஓய்வூதியம் ஒரு சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பாஸ்புக்கில் உங்கள் பணம் என்டிரி ஆகவில்லையா? இபிஎப்ஓ விளக்கம்
மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு, EPS மாத ஓவூதியத்தில் ஏற்றம்... நாடாளுமன்றத்தில் 3 முக்கிய அப்டேட்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ