  • EPS Pension: இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

EPS Pension Hike: குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:48 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கு நிதி எப்படி கிடைக்கிறது?
  • குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் இதற்கு முன் எப்போது மாற்றப்படது?
  • அகவிலைப்படி இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் சாத்தியமா?

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஸ் -இன் கீழ் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் இனி அகவிலைப்படி வழங்கப்படுமா? நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இது குறித்து கிடைத்த தகவல் என்ன? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள்

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக சில முக்கிய விஷயங்களுக்காக மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். அவற்றில்,

- ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (இபிஎஸ்-95) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 -லிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும்,
- அகவிலைப்படி மற்றும் 
- மருத்துவ வசதிகள் 

அகியவற்றுக்கான கோரிக்கைகளும் அடங்கும்.

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ஏன் தற்போதுள்ள ரூ.1,000 -லிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்தப்படவில்லை என்பது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் ஒருமுறை மத்திய அரசிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டது. ஓய்வூதியம் நிர்ணயம் செய்வது குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்தும் அரசாங்கம் ஒரு கேள்வியை எதிர்கொண்டது.

டிசம்பர் 15 அன்று மக்களவையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜேஷ் ரஞ்சன், ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதிலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளின்படி ஓய்வூதிய நிர்ணயத்தை முழுமையாகச் செயல்படுத்துவதிலும் ஏற்படும் தாமதத்திற்கான காரணங்களை விளக்குமாறு தொழிலாளர் அமைச்சகத்திடம் கேட்டார்.

இதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், இந்த பிரச்சினையின் தீவிரத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன், நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவது குறித்த ஒரு புதுப்பிப்பையும் வழங்கியது. அதே நேரத்தில், இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை ஏன் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்பதையும் விளக்கியது.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் கோருவது என்ன?

இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.7,500, குடும்ப ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் இலவச மருத்துவ வசதிகளைக் கோரி வருகின்றனர். நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விப்படி, நாடு முழுவதும் சுமார் 78 லட்சம் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் முதுமையில் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக அமைதியான போராட்டங்கள் மூலம் அரசாங்கத்திடம் நிவாரணம் கோரி வருகின்றனர்.

இந்தக் கோரிக்கை நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசாங்கத்திடம் இருந்து ஒரு தெளிவான முடிவையும் காலக்கெடுவையும் மீண்டும் மீண்டும் கோரி வருகின்றனர்.

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் இதற்கு முன் எப்போது மாற்றப்படது?

- இன்றைய அளவில், ​​இபிஎஸ்-95 திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.

- இந்த குறைந்தபட்சத் தொகை 2014-ல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 

- ஓய்வூதியதாரர்கள் யாரும் இந்தத் தொகைக்குக் குறைவாக ஓய்வூதியம் பெறக்கூடாது என்பதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் இதற்கான பட்ஜெட் ஆதரவை வழங்கியது.

- 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வாழ்க்கைச் செலவுகள், விலைவாசி என அனைத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆனால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. 

- இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் பணவீக்கம் அல்லது அகவிலைப்படியுடன் இணைக்கப்படவில்லை.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கு நிதி எப்படி கிடைக்கிறது?

இபிஎஸ் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கட்டமைப்பை விளக்கிய தொழிலாளர் அமைச்சகம், இபிஎஸ்-95 என்பது ஒரு "வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு–வரையறுக்கப்பட்ட பலன்" சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் என்று கூறியது. “ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதியின் மூலதனம், 

(i) முதலாளியின் பங்களிப்பு (ஊதியத்தில் 8.33%); மற்றும்
(ii) மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஆதரவின் மூலம் வழங்கப்படும் பங்களிப்பு (மாதம் ரூ. 15,000/- வரையிலான ஊதியத்தில் 1.16%) 

ஆகியவற்றைக் கொண்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்துப் பலன்களும் இந்தத் திரட்டப்பட்ட நிதியிலிருந்தே வழங்கப்படுகின்றன,” என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை முக்கிய காரணமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

“இபிஎஸ், 1995-இன் பத்தி 32-இன் கீழ் கட்டளையிடப்பட்டபடி, நிதி ஆண்டுதோறும் மதிப்பிடப்படுகிறது. 31.03.2019 அன்று நிதியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை உள்ளது,” என்று அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பற்றாக்குறையே, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிப்பதற்கோ அல்லது இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டுடன் இணைப்பதற்கோ உள்ள சிரமங்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் சாத்தியமா?

EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படிக்கான எந்த உறுதியையும் அமைச்சர் அளிக்கவில்லை. இபிஎஸ்-95 திட்டத்தின் கீழ் அகவிலைப்படியை அறிமுகப்படுத்தும் பிரச்சினையை ஆராய்ந்த உயர் அதிகாரம் பெற்ற கண்காணிப்புக் குழுவின் (HEMC) பரிந்துரைகளை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டது. நிதியின் ஆக்சுவேரியல் நிலையை கருத்தில் கொண்டு, இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டுடன் இணைப்பது அல்லது அகவிலைப்படி வழங்குவது சாத்தியமற்றது என்று அக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு சுருக்கமாக......

- அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் நிதி நெருக்கடிகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து விரிவாகக் குறிப்பிட்டது.

- எனினும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்துவது அல்லது அகவிலைப்படி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை நீட்டிப்பது குறித்து எந்தக் காலக்கெடுவையும் அரசு அறிவிக்கவில்லை.

- பல ஆண்டுகளாக இந்தக் கோரிக்கையை எழுப்பி வரும் EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்த பதில் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது.

- ஆனால் கொள்கை முடிவை வழங்குவதில் இருந்து அரசு தவறிவிட்டதால் இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான காத்திருப்பு தொடர்கிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

