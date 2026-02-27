EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எப்போது, எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPS Pension Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் நபரா நீங்கள்? அப்படியானால் சில முக்கிய விஷயங்களை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். தனியார் துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்கள் சம்பள சீட்டில் பெரும்பாலும் PF கழிப்பைப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஓய்வூதியத்திற்காக (EPS) கழிக்கப்படும் தொகை பற்றி அதில் தெரிவதில்லை.
EPF Passbook: இபிஎஃப் பாஸ்புக்கில் விவரம் இருக்குமா?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பாஸ்புக்கில் PF இன் வட்டி மற்றும் அசல் தொகை தெளிவாகத் தெரியும். ஆனால் ஓய்வூதிய காலம் எப்போதும் குழப்பும் வகையிலேயே இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) இந்தத் திட்டம் ஒரு சேமிப்புத் திட்டம் மட்டுமல்லாம, ஊழியர்களின் முதுமைக்கு ஒரு பெரிய ஆதரவாக இருக்கின்றது.
விதிகளில் சமீபத்திய மாற்றங்கள் மற்றும் சம்பள வரம்புகள் தொடர்பான தொடர்ச்சியான விவாதங்கள் சாதாரண ஊழியர்களின் மனதில் பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன. நீங்களும் ஒரு தனியார் வேலையில் இருந்தால், உங்கள் கடின உழைப்பால் சம்பாதித்த பணம் எப்போது, எந்த சூழ்நிலையில் ஓய்வூதியமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான இரண்டு முக்கியமான நிபந்தனைகள்
ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற, EPFO இரண்டு கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது. அவற்றை நிறைவேற்றாமல், நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலனைப் பெற முடியாது.
- முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான நிபந்தனை 10 ஆண்டுகள் ஓய்வூதிய சேவையை முடிப்பதாகும். சேவை ஆண்டுகளைக் கணக்கிடும் முறை வேறுபட்டது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். நீங்கள் வேலைகளை மாற்றி உங்கள் PF நிதியை எடுத்தால், அந்த கடந்த காலம் உங்கள் ஓய்வூதிய சேவையில் கணக்கிடப்படாது. உங்கள் PF ஐ ஒரு புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றினால் மட்டுமே ஓய்வூதிய சேவை கணக்கிடப்படும்.
- மற்றொரு தேவை வயது தொடர்பானது. 58 வயதான பிறகுதான் ஊழியர் முழு ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும்.
சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் பணம் ஓய்வூதிய நிதியை எவ்வாறு அடைகிறது?
ஊழியர்களின் இபிஎஃப் பங்களிப்பு அவர்களது இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனத்தின் 12% பங்களிப்பில் 8.33% ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (EPS) செல்கிறது. மீதமூள்ள பங்கு இபிஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. இருப்பினும், இந்தப் பங்களிப்பு உங்கள் முழு சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல, இது அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதிய உச்சவரம்பின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இந்த காரணத்தால்தான் மாதம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு மேல் ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியாத நிலை உள்ளது. இந்தப் பணம் நேரடியாக உங்கள் கைகளுக்கு வராது, மாறாக ஒரு தொகுப்பில் குவிகிறது. இது ஓய்வுக்குப் பிறகு உங்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும்.
50 வயதில் ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியுமா?
ஊழியருக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகை, அவர் அந்தத் தொகையை எப்போது எடுக்கிறார் என்பதை பொறுத்தது. EPFO விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் 50 வயதிற்குப் பிறகும் தனது ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். ஆனால் அது "எர்ளி பென்ஷன்" என்று கருதப்படுகிறது. ஊழியர் 58 வயதை அடையும் வரை காத்திருக்காமல் 50 வயதில் தனது ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்கினால், அவரது தொகை ஆண்டுதோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் குறைக்கப்படும். மாறாக, ஊழியர் 58 வயதிற்குப் பிறகு தனது ஓய்வூதியத்தைப் பெறாமல் 60 வயது வரை தாமதப்படுத்தினால், அவருக்கு அதிகரித்த ஓய்வூதியம் கிடைக்கக்கூடும்.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?
வேலை செய்பவர்கள் 10 வருட சேவையை முடிக்கவில்லை என்றால், அவர்களது ஓய்வூதிய கணக்கில் சேர்ந்துள்ள பணம் கிடைக்காதா என்ற கேள்வியும் எப்போதும் ஊழியர்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனால், அந்த தொகையை ஊழியர்கள் இழக்க நேரிடாது. ஒரு ஊழியரின் மொத்த சேவை 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால், அவருக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு உரிமை இல்லை, ஆனால் அவரது பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். அவர் வேலையை விட்டு வெளியேறியதும், இபிஎஸ் கணக்கில் உள்ள மொத்த தொகையை திரும்பப் பெறலாம்.
EPFO இதற்காக ஒரு சிறப்பு "சேவை அட்டவணையை" பயன்படுத்துகிறது. இந்த அட்டவணை உங்கள் சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஒரு காரணியைக் கணக்கிட்டு, அதை உங்கள் சம்பளத்தால் பெருக்கி, பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு மொத்தத் தொகையை வழங்குகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்: முக்கிய அம்சங்கள்
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் - ரூ.1,000
- அதிகபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் - ரூ.7,500
- ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான ஊதிய உச்சவரம்பு - ரூ.15,000
மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 3 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | EPFO குட் நியூஸ்: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள தொகை நேராக வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ